НЕписающий милиционер, или Что они еще вытаскивают из штанов?

Намедни в социальной сети “Инстаграм” был опубликован снимок милиционера, якобы справляющего малую нужду возле мусорных баков на одной из столичных улиц. Эта “картина маслом” вызвала в обществе бурю обсуждений и, более того, стала причиной увольнения нетерпеливого стража порядка.

Нужно сказать, что фотография а ля папарацци получилась замечательная. Плотный мужчина в милицейской форме прислонился к жестяным бакам в характерной позе брюссельского мальчика. По некоторым данным, инцидент произошел на улице Гоголя.



На фото идентифицировать потенциального нарушителя общественного порядка было невозможно — силовик стыдливо отвернулся от камеры. Но позади сотрудника правоохранительных органов предательски засветилась служебная “Нива” (госномер MVD 142 B). По нему можно было пробить данные подозреваемого в порче муниципального имущества и ухудшении экологии столицы.



Пресс–служба ГУВД Бишкека быстро отреагировала на сигнал бдительной общественности.



- По данному факту проводится служебная проверка. В случае если нарушение подтвердится, по отношению к сотруднику будут приняты меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения из органов внутренних дел Кыргызстана, — заявили в этом ведомстве.



Затем наступило затишье, не прерываемое громкими заявлениями по поводу орошения бишкекских мусорок всякой гадостью. Уже потом надоедливым журналистам удалось связаться со знаменитым писающим милиционером, которого таки уволили из органов. Сам 42–летний Виктор Алексеев назвал решение об увольнении несправедливым, а обвинения бездоказательными.



Журналисты устроили бывшему силовику допрос с пристрастием: типа это вы на фото справляли нужду?



- Я подъехал к контейнерам, чтобы вылить остатки еды из банки. В этот момент меня и сфотографировали. Просто кадр такой получился: стоит человек в милицейской форме возле мусорных баков, а рядом служебная машина — конечно, это будут обсуждать, — отбрыкивался милиционер.



Пользователи соцсетей не поверили словам Алексеева. “Получается, он помои прям на дорогу выливал, что ли?! Уровень бака выше его пояса! Врет как дышит!” — писали юзеры в “Инстаграме”.



“Мог бы отойти и подальше! Хотя бы под дерево! ” — возмущались другие.



Журналисты спросили у экс–милиционера о служебном расследовании инцидента. В Алексееве проснулся простой мужик.



- Я не стал ничего доказывать — думал, объявят выговор, строгий выговор или признают неполное служебное соответствие. Но меня сразу уволили в связи с утратой доверия. Хотя более чем за 18 лет моей работы в ОВД, в том числе в криминалистике, ни одного взыскания не было,- обижался ветеран правоохранительных органов.



Некоторые пользователи соцсетей чисто по–человечески поняли милиционера: “Что здесь такого? Может, у него проблемы со здоровьем? Нормально все! Успокойтесь” или “ Человеку пописать не дают, если бы он ментом не был, к нему бы не придирались”.



Отвечая же на вопрос журналистов о планах на будущее, уволенный силовик продемонстрировал юридическую подкованность: “В первую очередь постараюсь оправдать себя перед общественностью. Любой на моем месте сказал бы, что все это очень неприятно... Мне оставалось чуть больше года до пенсии, а меня уволили, осудив по фотографии, которая абсолютно ничего не доказывает. Теперь меня называют милиционером, который справил нужду, притом что я много лет честно проработал в органах и участвовал в раскрытии тяжких преступлений!”.



Со слов милиционера выходит, что заслуженные силовики не могут справлять нужду в общественных местах, — не позволит, мол, профессиональная этика, а фотография ничего не доказывает: на снимке нет струи, лужи и других убедительных фактов, только подозрительная поза. “А усы и подделать можно”, — как говорил почтальон Печкин.



И действительно, милиционеры настолько занятые люди, что иногда даже в туалет сходить некогда. Вот и держат все в себе. Это большой героизм во благо народа. За такое нужно монументы ставить! В Брюсселе есть памятник писающему мальчику, а нам пора ставить памятник “НЕписающему” милиционеру.



А вообще–то наши правоохранители любят в тяжелых ситуациях чего–нибудь выхватывать. Так, недавно пользователь “Фейсбука” Таалай Жунушов жаловался, что сотрудник УПМ Чуйской области угрожал ему стрелковым оружием!



Когда его остановили за нарушение ПДД, Жунушов снял разговор с патрульным на сотовый телефон. Это не понравилось силовику.



“Узнав, что все записано на видео, он начал орать, угрожал вызвать 10–й отдел, подкинуть что–нибудь экстремистское, увезти в РОВД и там “разобраться”. Я на этот трюк не поддался, тогда он вытащил табельное оружие и направил в мою сторону, стал угрожать, что прикончит меня. Кстати, там были свидетели”, — написал гражданин.



- В данный момент проводится служебное расследование, о результатах которого сообщим позже, — заявил глава пресс–службы управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области Тилек Исаев. Будем надеяться, что милицейское начальство разберется и вытурит патрульного, чтобы другим неповадно было. И никаких дополнительных доказательств типа: “что достал он из широких штанин”, не потребуется. Во всяком случае проступок Алексеева по сравнению с угрозой оружием мирному гражданину — детские штучки.



Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - "Вечерний Бишкек"