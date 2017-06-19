Как Кыргызстан запутался в арабской вязи

На Ближнем Востоке снова кризис. На этот раз в центре внимания оказалась одна из самых богатых стран мира — Катар, с которым у Кыргызстана в последнее время установились очень теплые отношения.



Сразу девять государств региона разорвали дипломатические связи с Катаром и установили блокаду этого небольшого государства. Корреспондент “ВБ” разбирался, как отразится далекий конфликт на нашей республике.



Один против всех или все против одного



Разборки между странами Персидского залива (Арабского) стали для кыргызстанцев неприятной неожиданностью. Об этом мы узнали из СМИ, которые сообщили, что 5 июня семь мусульманских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Первым о разрыве связей с Дохой (столица Катара) объявил Бахрейн, за ним последовали Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Позже к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивская Республика.



В заявлении властей Бахрейна, опубликованном госагентством новостей, Катар обвиняется во вмешательстве во внутреннюю политику королевства и попытках свергнуть легитимную власть, а также в поддержке вооруженных террористических группировок и финансировании формирований, связанных с Ираном. Согласно этому заявлению, действия Катара являются “грубым нарушением международного права”. Для “сохранения национальной безопасности” власти Бахрейна приняли решение отозвать своих дипломатов из Дохи, катарским дипломатам также было предписано покинуть Бахрейн. Кроме того, Бахрейн закрыл наземное, воздушное и морское сообщение с Катаром.



Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты тоже решили разорвать дипотношения в знак солидарности с Бахрейном. К прозвучавшим ранее обвинениям власти ОАЭ и Саудовской Аравии добавили обвинения Катара в поддержке, финансировании и укрывательстве представителей экстремистских группировок, запрещенных в Кыргызстане, — ДАИШ (ИГИЛ) “Аль–Каида” и “Братья– мусульмане”. Саудовская Аравия также обвинила Катар в поддержке повстанцев в Йемене.



Власти Йемена разрыв дипотношений с Дохой объяснили тем, что стали известны связи Катара с осуществившими в феврале 2015 года переворот шиитскими повстанцами хуситами из движения “Ансар Алла” и присоединившимися к ним сторонниками экс–президента Али Абдаллы Салеха.



Ранее Катар уже обвиняли и во вмешательстве в дела других государств, и в поддержке “Братьев–мусульман”. В марте 2014 года Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ отозвали своих послов из Дохи. Конфликт удалось разрешить в ноябре того же года, после того как четыре страны подписали соглашение, в котором обязались не вмешиваться в дела других государств — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также не поддерживать организации и лица, угрожающие безопасности и стабильности других стран. В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.



МИД Катара в тот же день выразил глубокое сожаление и удивление принятому Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ решению. В заявлении МИД демарш назвали “неоправданным” и базирующимся “на безосновательных утверждениях и обвинениях”.



Кстати, дипломатический конфликт разразился через две недели после визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. На состоявшемся в Эр– Рияде 21 мая арабо–исламском саммите, в котором принял участие эмир Катара Тамим бен Хамад аль–Тани, президент США призвал усилить международную изоляцию Ирана, обвинив Тегеран в финансировании терроризма и поддержке режима Башара Асада в Сирии. По словам Трампа, Иран “разжигает огонь террора и сектантских конфликтов” на Ближнем Востоке в течение последних десятилетий.



Сразу после саммита на сайте информационного агентства Катара (QNA) появились якобы выдержки из выступления эмира. В них говорилось, что “было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе”. Через несколько минут после публикации заявления, идущего вразрез с итогами арабского саммита с участием Трампа, директор QNA заявил, что сайт был взломан, а опубликованный текст не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.



По мнению политологов, одна из целей нагнетания напряжения между Катаром и другими странами — дисциплинировать Катар, который заигрывает с Ираном и, по слухам, контактирует с ДАИШ.



Нужно сказать, что уже на следующий день после разрыва отношений посол государства Катар Мухаммед аль–Наими срочно встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым.



Пресс–служба внешнеполитического ведомства сообщила, что дипломат проинформировал о складывающейся ситуации по отношению к Катару, о положении в стране и принимаемых мерах по разрешению данной ситуации.



В свою очередь Абдылдаев выразил озабоченность развитием событий в регионе. Министр отметил, что Кыргызстан дорожит дружескими отношениями со всеми странами залива, заинтересован в них и считает, что необходимо сохранять стабильную и мирную атмосферу.



Глава МИД Кыргызстана подчеркнул важность сохранения единства в Совете сотрудничества арабских государств, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Он также выразил надежду на то, что данная ситуация будет урегулирована на основе доброй воли, мудрости и интересов народов стран залива. Таким образом наше дипломатическое ведомство избрало старую добрую тактику невмешательства в какой бы то ни было форме в разгорающийся конфликт.



Сначала бизнес, а уж потом политические реверансы



Нужно сказать, что наша республика в последние годы активно наращивала сотрудничество с арабскими странами. В 2014 году впервые в истории президент Атамабаев совершил официальные визиты в Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. В ходе этого визита было подписано 19 двусторонних соглашений, которые открывали новые возможности для сотрудничества в торгово–экономической сфере. Тогда для практической реализации всех договоренностей в Абу–Даби и Дохе были учреждены посольства Кыргызской Республики.



Так был заложен прочный фундамент для взаимодействия между нашими странами. Уже через год глава государства снова посетил этот регион в поисках инвесторов. На этот раз — Кувейт и Катар. “Кыргызстан — красивая страна, богатая полезными ископаемыми: у нас имеются очень большие запасы цветных металлов. Кыргызстан — страна ледников и начала больших рек, где можно строить гидроэлектростанции. Инвесторы приходят и будут приходить к нам. Но мы бы были рады видеть у нас и представителей ваших государств”, — убеждал богатых арабов Алмазбек Атамбаев.



Во время визита тогдашний заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков подчеркнул, что отношения с Кувейтом и Катаром находятся исключительно в торгово–экономической и культурно–гуманитарной сферах. Именно поэтому вопрос политического реагирования на катарский кризис для нас не стоит.



Политолог Медет Тюлегенов считает, что у Кыргызстана на сегодняшний день нет оснований разрывать отношения с Катаром по примеру других стран: “Катар является одной из стран, причем достаточно богатой, с которыми Кыргызстан пытался сохранить особые отношения, потому что была надежда, на поступление инвестиций оттуда. Но до сих пор особых подвижек в этом плане не было. Катар, как и другие арабские страны, участвует в финансировании каких–то небольших проектов, чаще всего социальных”.



Политолог убежден, что если со стороны больших держав не будет настойчивых попыток повлиять на Кыргызстан в отношении Катара, то нам нет резона разрывать с ним отношения. “Осторожная позиция относительно стратегических перспектив, углубление двусторонних отношений — это важно”, — считает политолог.



Кстати, в Катаре трудится немало наших соотечественников. Во время визита туда президент Алмазбек Атамбаев уделил внимание кыргызстанцам, работающим в одном из отелей в Дохе, где должна была пройти встреча с эмиром Катара Хамадом аль–Тани. “Я обрадовался, услышав, что в таком большом городе работают кыргызстанцы. Скоро мы тоже построим большие прекрасные отели, мне хотелось бы видеть вас там”, — сказал Атамбаев.



С одним из кыргызстанцев Азаматом Карымшаковым, который на протяжении пяти лет проживает в Катаре, побеседовали журналисты. Наш катарец рассказал, что 80 процентов продовольствия в страну поступает через Саудовскую Аравию, и эта дорога закрывается во время конфликтов. Поэтому в первое время после первой блокады в магазинах были большие очереди. Авиабилеты подорожали почти в два раза.



Посольство Кыргызстана в Катаре было открыто в 2016 году, и тогда дипломаты сообщали, что в этой стране проживают около 370 кыргызстанцев. До этого наши соотечественники предпочитали ездить на заработки в основном в такие города, как Дубай, Абу–Даби. Сейчас все чаще приезжают в Доху. Почти 80–90 процентов кыргызстанцев нашли работу официально через центры трудоустройства.



“Я тоже приехал сюда после заключения специального соглашения и устроился в компании “Катар Телеком”. По сравнению с другими государствами в Катаре почти нет тех, кто работает нелегально. Законы в этой стране очень строгие. Есть и те, кто приехал по туристической визе, но остаться они не могут. Недавно здесь был построен один из самых больших аэропортов в мире. Вот туда тоже были отправлены кыргызстанцы через соответствующие агентства, и, насколько я знаю, там работают около 50–60 наших парней и девушек. Кроме того, есть “Фонд Катара”, где также работает много наших соотечественников. Есть кыргызы, которые трудятся инженерами в строительных компаниях или администраторами в пятизвездочных отелях. Мы открыли общество “Катар кыргыз клаб”, по праздникам и каким–то важным датам собираемся вместе”, — говорит Карымшаков.



Как говорится, нет худа без добра. В связи с продовольственным кризисом Катар, возможно, усилит работу по сотрудничеству с кыргызстанскими производителями. Этой стране нужно диверсифицировать поставки провианта и даже думать над тем, чтобы создавать в третьих странах производственные мощности и своеобразные “склады”.



И вот недавно агентство продвижения инвестиций и экспорта при Минэкономики Кыргызстана сообщило, что отечественные фирмачи будут экспортировать в Катар минеральную воду, мясо и мед. Кыргызские бизнесмены даже презентовали свою продукцию в торгово–промышленной палате Катара. Потенциальными покупателями с катарской стороны выступают три популярные торговые сети. В планах значится и поставка сухофруктов.



Азамат КАСЫБЕКОВ.

Источник - "Вечерний Бишкек"