Неожиданный кандидат, кто съел Сариева и 30 тысяч сочувствующих мародерам

Интересно: где Текебаев возьмет миллион сомов для внесения в качестве залога?



Первым, кто официально подал документы в ЦИК, неожиданно для многих стал общественный деятель Назарбек Нышанов. Он не суетился раньше времени, не доставал граждан бестолковым пиаром, поэтому его выдвижение в президенты оказалось своего рода сюрпризом даже для политических гурманов. Между тем Нышанов, несмотря на то что не имеет такую широкую известность, как другие претенденты, может стать одним из важных действующих лиц большого предвыборного спектакля.



Его можно назвать оппозиционером в глобальном понимании этого определения. Он прославился своей резкой критикой против коррупционеров, и не важно, находились они в это время у власти или перекрасились в жертв политических репрессий. Сейчас время такое, что количество мошенников и аферистов, маскирующихся под народных заступников, многократно возросло. В общем велика вероятность того, что от Нышанова как следует достанется всем его оппонентам. В этом плане он обладает неоспоримым преимуществом - он имеет возможность действовать без оглядки на тылы, никому ничем не обязан и расшаркиваться перед бывшими премьер-министрами и даже действующим, он точно не станет. Тем более Нышанов не будет пресмыкаться перед подозреваемыми в политической коррупции, мошенничествах и аферах, если, конечно, не изменит своему политическому имиджу.



Другой политический персонаж баллотируется по причине острой нужды. Он все еще надеется на то, что выдвижение кандидатом в президенты позволит ему избежать уголовной ответственности по обвинению во взяточничестве и коррупции. С точки зрения защиты Текебаев действует логично, используя любые доступные методы для того, чтобы уйти от наказания и не оказаться за решеткой.



Адвокаты Омурбека Текебаева уже подали в ЦИК документы для регистрации подзащитного в качестве претендента на главный государственный пост. Если это произойдет, то в Кыргызстане появится первый политик, который будет баллотироваться в президенты из СИЗО будучи обвиняемым в тяжких преступлениях против государства. И, кстати, даже в случае официального выдвижения и участия в выборах лидер "Ата Мекена", вероятнее всего, останется в камере, так как регистрация кандидата не является основанием для изменения меры пресечения подсудимому политику.



Любопытно, что Текебаев решил идти на президентские выборы не от партии "Ата Мекен". Его юристы заявили о самовыдвижении, обосновав это тем, что социалист решил не ограничиваться форматом одного политического обвинения и "дать возможность другим гражданам поддержать его".



Это, видимо, стоит расценивать как очень благородный и широкий жест со стороны Омурбека Текебаева, как будто от его сторонников нет отбоя и все они жаждут оставить свой автограф в поддержку обвиняемого в коррупции и подозреваемого в мародерствах. Думается, на самом деле желающих таких не много, поэтому сбор 30 тысяч подписей в пользу выдвижения главного социалиста может стать серьезной проблемой. Вряд ли наберется масса людей, кто добровольно захочет вписать себя в историю как защитника мародеров и коррупционеров, оставив при этом в подписном листе свои контакты для обратной связи и паспортные данные.



И еще интересно: где Текебаев возьмет миллион сомов для внесения в качестве залога? Лидер социалистов до своего ареста водил журналистов по своей скромной квартирке и рассказывал, что живет очень небогато, и в основном на деньги, которые зарабатывает его супруга. Если в "Ата Мекене" никто взяток не берет, где они изыскали миллион для залога и еще несколько десятков миллионов на предвыборную агитацию. Кроме того, есть вероятность, что от партии социалистов в президенты выдвинут еще кого-то из уголовно преследуемых лиц. И уже не важно, Салянова это будет или Шыкмаматов, с финансами у них нет никаких затруднений. При этом очень сомнительно, что атамекеновцы разжились за счет иностранных спонсоров, скорее всего, покопались в своих закромах и раскрыли сундучки со сбережениями из былой беззаботной жизни.



А Темир Сариев тем временем уже, похоже, начал отмечать победу на президентских выборах. Недавно политик отпраздновал свой день рождения, но торт, который заказали в честь этого события, в данное время является самой весомой заявкой на главный государственный пост.



Произведение кулинарного искусства исполнено в бело-голубых тонах партии "Ак Шумкар". Исполненная из крема фигурка Темира Сариева усажена на трон в золотом обрамлении. При этом седалище настолько величественно, что на его фоне политик кажется мелковат.



Что самое интересное, Сариев на своем торте предстает перед избирателем уже в качестве действующего президента. Создатели кремового персонажа облачили его в синий костюм и украсили золотым знаком отличия главы государства, который служит символом власти и надевается во время церемонии инаугурации. Торт украшает надпись Happy Birthday, Mr. President! Вот так скромно Темир Сариев отметил не юбилей и даже не круглую дату - 17 июня ему исполнилось 54 года.



Жаль, что полакомиться произведением кулинарного искусства могли только приближенные Сариева. Вот если бы всем избирателям досталось хотя бы по маленькому кусочку, возможно, это стало бы переломным моментов в президентской гонке. А так - просто повод для шуток, причем самых разных. Кстати, о том, кто все-таки съел Сариева, пока ничего неизвестно.



Кирилл Степанюк

URL: http://www.vb.kg/361838