Дело Текебаева: вердикт неизбежен

хроника Фемиды

В скором времени начнется судебный процесс по уголовному делу в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшена Чотонова, которых обвиняют в коррупции. Несмотря на попытки как–то затянуть с началом рассмотрения скандального дела, суд назначил его на 5 июня.



Юристы Текебаева приложили все силы, чтобы как–то оттянуть время вынесения судебного приговора. Даже были попытки умышленного затягивания с ознакомлением уголовного дела. При этом они во всеуслышанье заявляли, что им просто не дали времени. И в этом они находили какие–то коварные замыслы следствия. Хотя такие утверждения вызывали недоумение у тех, кто следит за ходом расследования дела Текебаева и Чотонова. Если исходить из заявлений защитников Текебаева, которые регулярно распространялись в СМИ и соцсетях, складывалось впечатление, что они весь процесс следствия рассматривали под микроскопом. А вот когда дело завершилось и было предъявлено обвинение, юристы обвиняемого в коррупции вдруг запаниковали. Сложилось ощущение, что Текебаев и его адвокаты чувствуют слабость своей защиты и уже начали искать для оттягивания начала процесса.



Со стороны все это покажется просто нормальной практикой защиты, когда аргументом может стать какое–то нарушение процессуальных норм, что, возможно, будет трактоваться в пользу обвиняемого. Но для тех, кто достаточно хорошо знает Текебаева, раскрывается другая сторона, более изощренная тактика ухода от ответственности за совершенное тяжкое преступление. И было бы непростительным для Омурбека Чиркешовича, который активно участвовал в разработке законов страны, не использовать определенные лазейки.



Сейчас атамекеновцы со своим лидером прилагают все усилия, чтобы оттянуть вынесение судебного вердикта до официального начала предвыборной кампании и регистрации кандидатов в президенты страны. Ведь, согласно законодательству, “зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, арестован... до дня официального объявления результатов выборов. Возбуждение уголовного дела не является основанием для запрета кандидату реализовать его право быть избранным”.



“Они не успеют осудить Текебаева. Придется зарегистрировать его кандидатуру”, — заявил близкий соратник лидера “Ата Мекена” Алмамбет Шыкмаматов. Кстати, тоже фигурант уголовного дела, заведенного против него по статьям “Служебный подлог” и “Коррупция” 17 февраля 2017 года.



Согласно уголовному делу, Шыкмаматов был в составе тендерной комиссии, следившей за покупкой служебных автомобилей Счетной палатой в 2011 году, и подстроил победу компании “Барат Люкс”. Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за 14 500 долларов, хотя, согласно экспертизе, автомобиль стоит около 10 тысяч долларов.



Стоит напомнить, уголовное дело по статье 304 “Злоупотребление должностным положением” УК КР в отношении Аиды Саляновой было возбуждено Генеральной прокуратурой КР в декабре 2016 года. Ей вменяют в вину незаконное продление адвокатской лицензии близкому другу и соратнику Максима Бакиева Алексею Елисееву.



У этих трех депутатов ЖК из фракции “Ата Мекен” одна–единственная линия защиты — политическая. Вероятно, у них нет других веских аргументов.



...Ранее защита Текебаева пыталась переложить часть ответственности с взяткополучателя на взяткодателя. Причем они тогда не учли, что инвестор, российский бизнесмен Леонид Маевский, самоинициативно миллион долларов Текебаеву не предлагал, налицо было вымогательство. Маевский даже предлагал Текебаеву пройти через детектор лжи, готов был оплатить проведение допроса через полиграф на нейтральной территории. Но лидер “Ата Мекена” не согласился.



Кира САВВИНА

Источник - "Вечерний Бишкек"