Президентские выборы. Интрига сохраняется

В преддверии предстоящих осенью президентских выборов набирает обороты кампания по продвижению кандидатов. Их, как всегда, будет много, но основных всего четверо — Темир Сариев, Бакыт Торобаев, Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков.



Интрига остается



Интрига по выдвижению кандидатов пока полностью не исчерпана, и связана она по-прежнему с непонятной ситуацией внутри СДПК. Возможно, что от партии власти пойдет еще один кандидат, но вероятность этого невелика.



Как всегда, в обществе есть ожидание появления некой «темной лошадки», никому не известного кандидата, который в последний момент выскочит из ниоткуда и победит.



Но такие ожидания скорее из области фантастики. Тем более что «темные лошадки» часто бывают хороши до тех пор, пока их не узнают получше, и при более детальном знакомстве начинают обрастать теми же недостатками, что и давно знакомые политики.



Недавние конституционные изменения не внесли сколько-нибудь существенных подвижек в механизм политического управления страной. По новой Конституции премьер-министр остается примерно с теми же полномочиями, что и раньше.



Всенародно избираемый президент, контролирующий силовой блок, спецслужбы и прокуратуру, продолжит оставаться ключевым звеном всей системы.

Пять факторов, ведущих к победе



Можно отметить пять основных факторов, которые повлияют на победу одного из реальных кандидатов.



Во-первых, все, конечно, решает мнение избирателей. Это не сарказм, так на самом деле и есть. Однако тут есть важные нюансы. В Кыргызстане нет устоявшегося электората, как например, в США (демократы и республиканцы) или в Англии (консерваторы и лейбористы). Наши избиратели голосуют сегодня так, а завтра иначе.



Устойчивых во времени идеологических предпочтений нет. Нет сегодня и персоны, которую можно назвать однозначным лидером общественного мнения. Более того, голосование в день выборов будет во многом ситуативным, когда избиратель чуть ли не в последнюю минуту будет решать, за кого поставить галочку.



В этой связи надо понимать, что сегодняшние рейтинги кандидатов — штука скользкая. Тем более что их много, и все они дают разные результаты.



Очевидно, что ситуация с предпочтениями избирателей будет быстро меняться. Даже в странах с устойчивой демократией это происходит сплошь и рядом. Например, во Франции за несколько месяцев до выборов фаворитом считался Фийон, однако на выборах он не дошел даже до второго тура, а победил Макрон.



Такая же ситуация была в США, где Хиллари Клинтон практически до последнего дня по всем опросам опережала Дональда Трампа, но выиграл именно он.



Во-вторых, очень важным фактором будет так называемый консенсус элит общенационального и регионального уровня. Они обеспечивают работу с избирателями непосредственно на местах, что является ключевым элементом любой избирательной кампании. На сегодня консенсуса политэлит нет. Он будет складываться в течение ближайших 2–4 месяцев.



Однозначно, они будут опасаться тех, кто угрожает их бизнесу, может рейдерским путем отнять собственность и перекрыть политические перспективы.



Рейдерство на государственном уровне уже происходило в Кыргызстане и всегда приводило к сопротивлению и перевороту.



Третьим по значимости фактором я бы поставил влияние внешнеполитических игроков. Опыт прошлых выборов показывает, что это очень важный фактор, от которого зависит многое, в том числе и формирование мнения кыргызстанских избирателей. Это связано с наличием большого сегмента так называемых русскоязычных избирателей, влиянием в Кыргызстане российских СМИ и наличием большого числа наших трудовых мигрантов в России и Казахстане.



Четвертым фактором следует поставить пресловутые деньги. Подкуп избирателей значительно влиял на результаты всех предыдущих выборов. Причем динамика такова, что роль денег от выборов к выборам растет.



К сожалению, это крайне негативное явление существенным образом влияет на итоги выборов.



Ряд политиков без зазрения совести пользуются подкупом. Проще говоря, те, у кого будут большие деньги, имеют больше шансов.



И пятым фактором можно поставить административный ресурс. Его влияние обязательно будет, но он станет не таким большим, как, например, во времена Акаева или Бакиева.

Вызовы для следующего президента



Разговоры о том, кто станет президентом, обязательно должны сопровождаться дискуссией о том, а что должен будет делать следующий президент страны. Это крайне важно, потому что вызовов, стоящих перед Кыргызстаном, немало, и многие из них критически важны для страны.



Ключевых вызовов несколько. Первый: необходимо реформировать систему государственного управления. Она малоэффективна и задыхается от коррупции. Нужны реформы правоохранительной и судебной систем. Сегодняшняя система такова, что в первую очередь выполняет волю политической верхушки, во вторую — завязана на частных интересах самих работников системы, и только в третью занимается своими прямыми обязанностями.



Естественно, это не относится ко всем работникам, среди них есть честно и профессионально выполняющие свои обязанности. Но тенденция в целом удручающая.



Если удастся укротить коррупцию, то появится возможность дать мощный импульс экономике.



Развитие экономики — это второй, крайне важный вызов, стоящий перед будущим президентом. Это рабочие места, это благосостояние граждан, это основа для построения хорошей системы здравоохранения и образования.



Третьим вызовом можно назвать проблему фрагментации, то есть раздробления общества по различным критериям — региональным, религиозным, родовым, материальным и тому подобным. Расслоение общества, нетерпимость одних по отношению к другим, неумение и порой нежелание слушать, порождающие агрессию — очень опасная тенденция.



Мы сами не замечаем, как все больше и больше делимся на «госдеповцев» и «прокремлевцев», «верующих» и «неверующих», «оппозицию» и «пропозицию», «южных» и «северных»…



Для решения экономических и политических задач люди должны ощущать свою общность. По крайней мере, в ключевых вопросах. Если этого нет, то не следует ожидать какого-то прорыва в экономике или любой другой сфере.



Четвертым — и очень серьезным вызовом — я бы отметил риск роста религиозного экстремизма и терроризма, а также всего, что связано с вопросами безопасности общества и государства.



Мы живем в неспокойном регионе, во времена своеобразной ломки идеологических, геополитических и экономических парадигм. От этого нельзя спрятаться, с этим надо работать. Это не наши доморощенные проблемы, но они становятся нашими, поскольку мы живем в глобализованном мире.



Есть еще пятый, шестой и другие вызовы, их немало. Важно не полное их перечисление. Важно, чтобы осенью президентом был избран человек, способный понимать проблемы, находить решения и способы укреплять стабильность в обществе и развивать страну.



Тамерлан Ибраимов

Источник: 24.kg