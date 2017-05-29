Почему поручение президента подверглось критике?

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир бол" Мыктыбек Абдылдаев раскритиковал поручение президента Алмазбека Атамбаева о выделении арестованных судом 1 млрд сомов компании "Мегаком" на ремонт дороги Балыкчи-Корумду.



По мнению депутата М.Абдылдаева, это показатель того, что президент взял на себя полномочия судебной и исполнительной ветвей властей. Однако в аппарате главы государства пояснили, что это было не более чем поручение Алмазбека Атамбаева Генеральной прокуратуре для высвобождения из-под ареста средств государства, и это указание, данное надзорному органу, абсолютно законно со стороны президента страны.



Распределение полномочий



На одном из парламентских заседаний прошлой недели депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев от фракции "Бир Бол" поинтересовался происхождением дополнительных средств, которые изыскал президент на реконструкцию трассы Балыкчи-Корумду.



В частности, он обратился к министру финансов КР Адылбеку Касымалиеву, поинтересовавшись, как именно глава государства привлек эти деньги, и не является ли данный шаг попыткой присвоения полномочий судебной и исполнительной властей:



- В прошлый раз премьер-министр сообщил, что президент нашел 1 млрд сомов для этой дороги. Что это значит? Как и откуда может президент найти 1 млрд сомов? Поэтому председатель бюджетного комитета парламента опять спросил об этом. В ответ говорят, что "их возьмут у "Мегакома". А как может президент забрать у "Мегакома" деньги? Как он может решать судьбу денег, на которые по закону судом наложен арест? Есть у него такое право?

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Есть ли у президента такое право?



В свою очередь министр финансов КР Адылбек Касымалиев на том же парламентском заседании заявил, что финансирование ремонта трассы Балыкчи-Корумду с прошлого года легло тяжелым бременем на республиканский бюджет, и вместе с тем не получалось найти эти средства из внешних источников.



Но когда закончился судебный процесс по делу компании "Мегаком", арестованные решением суда 1 млрд сомов удалось вернуть в доход государства. И как отметил Адылбек Касымалиев, по поручению президента было дано указание высвободить данные средства:



- По данному делу шли судебные разбирательства. Получить эти деньги мы не могли. Но президент поручил Генеральной прокуратуре ускорить процесс, в итоге арест с этих денег был снят. Теперь они пойдут в доходную часть бюджета, в том числе, и на строительство дороги. В ближайшее время мы внесем соответствующий проект на рассмотрение парламентского комитета. Здесь никто не вмешивался в судебный процесс. Генпрокуратура всего лишь обратилась в суд с ходатайством о снятии ареста с этих счетов, и суд данное прошение удовлетворил.



Однако депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев задался вопросом, почему в таком случае этим занимается не премьер-министр, перекладывая вопрос на президента, ведь в итоге это приводит к конфликту ветвей власти. По его словам, согласно Конституции, которая четко разграничивает полномочия каждой ветви власти, решение подобных вопросов входит в компетенцию исполнительной и судебной ветвей власти.



Полномочия президента



Тем временем глава отдела информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов отверг обвинения о том, что глава государства вмешивается в дела правительства и судов. Он напомнил, что президент в рамках своих полномочий может давать поручения Генпрокуратуре дабы способствовать решению важных для страны вопросов:



- Президент имеет законное право обратиться в Генеральную прокуратуру. В рамках этого права он действует в пределах своих полномочий. В данном вопросе глава государства не выходил за рамки своих полномочий. Все было в рамках закона. И потом, если строится дорога, надо ведь создавать условия, чтобы эти работы не останавливались. Потому что окончания строительства этой трассы вся страна ждет уже с прошлого года. Никаких нарушений закона в этом вопросе не было.



Конституция Кыргызстана построена на принципах разграничения и разделения государственной власти на законодательную, исполнительную, судебную ветви, их согласованного функционирования и взаимодействия. При этом госорганы и их должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, определенных Конституцией и законами КР.



По какому именно эпизоду уголовного дела компании "Мегаком" был наложен арест на 1 млрд сомов – неизвестно.



Кубанычбек Жолдошев

Источник - радио "Азаттык"