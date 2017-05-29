Не все золото, что «Кыргызалтын»

Депутаты ЖК шестого созыва уже дважды обсуждали возможное закрытие ОАО «Кыргызалтын» — в декабре прошлого и в марте текущего года. Некоторые парламентарии убеждены, что госконцерн не приносит государству никакой пользы.

«Вечерка» разбиралась, в чем заключаются проблемы одного из самых крупных госпредприятий страны.



Госконцерн еще дышит, но с трудом



Пессимистичный настрой депутатов, отметим сразу, не вполне оправдан. Госконцерн “Кыргызалтын” все–таки приносит государству прибыль.



По итогам прошлого года ОАО заработало чистыми 321 миллион сомов, которые уже полностью перечислены в бюджет республики. Помимо этого, предприятие направило государству налогами почти 400 миллионов сомов и досрочно погасило бюджетную ссуду в размере 232,2 миллиона сомов. Эти цифры говорят, что золотому киту рановато выбрасываться на берег.



Другой вопрос, что ОАО “Кыргызалтын”, наверное, нужно оптимизировать систему управления так, чтобы главные активы компании — месторождения золота наконец стали прибыльными. Пока же стабильный финансовый доход приносят только аффинажный завод в Кара–Балте, инвестиционная деятельность госконцерна в совместных предприятиях, а также непрофильные активы — санаторий “Кыргызское взморье” и автотранспортное предприятие “Кыргызалтын”.



Когда–то “Кыргызалтын” владел 18 лицензиями на разработку месторождений полезных ископаемых. Позже само же государство отозвало их и распродало за копейки. В результате такой хозяйственной деятельности сегодня у госконцерна осталось только три рудника — “Макмал”, “Терек–Сай” и “Солтон–Сары”, которые почему–то работают в минус. В чем же загвоздка?



«Макмал» ждет инвестора



Комбинат “Макмалзолото” считается главным активом “Кыргызалтына”. Однако в качестве примера эффективного государственного управления его приводят лишь тогда, когда открывается очередная охота на “Кумтор”. В такие моменты отечественной истории макмальский менеджмент, во всяком случае на словах, становится образцово–показательным, свидетельствующим, что руководить золотодобывающим предприятием мы ой как умеем.



Впрочем, в остальное время все, включая и политиков, бесстыдно набирающих очки на популистских заявлениях о необходимости национализации “Кумтора”, прекрасно понимают, что “Макмал” даже близко нельзя сравнивать с рудником, разрабатываемым канадцами.



Лучшие годы комбината “Макмалзолота” остались в далеком прошлом. Предприятие ввели в эксплуатацию в 1986 году. За десять первых лет работы там открытым способом добыли почти 22 тонны золота. Затем объемы извлекаемого драгоценного металла становились все меньше, а сама добыча все дороже, поскольку вынужденно перешли на закрытый, более затратный способ.



За тридцать лет работы не только истощилась минерально–сырьевая база рудника, но и полностью устарело оборудование, которое ни разу не обновлялось. Проржавела даже металлоконструкция золотоизвлекательной фабрики. При таком раскладе стоит ли удивляться, что предприятие, на котором все еще трудятся свыше тысячи человек, не только не приносит прибыли, но и требует финансовых вливаний, чтобы удержаться на плаву.



— До 2003 года на “Макмале” были хорошие показатели. В месяц на руднике добывали более 120 килограммов золота. Сейчас — 27 килограммов. И то с трудом. Этого недостаточно, чтобы обеспечить рудник, поэтому мы вынуждены дотировать его, — признается председатель ОАО “Кыргызалтын” Алмаз Алимбеков.



По его словам, можно было бы закрыть предприятие и тем самым решить все проблемы. Однако такой шаг чреват социальным взрывом: без стабильного дохода останется больше тысячи семей. К тому же рухнет бюджет Тогуз–Тороуского района Джалал–Абадской области, который на 95 процентов формируется за счет налоговых поступлений с рудника.



Впрочем, руководство ОАО “Кыргызалтына” верит, что есть реальный способ продлить жизнь комбината “Макмалзолото” еще хотя бы на пять лет. Вот только для этого нужны огромные инвестиции — 30 миллионов долларов. Найдется ли инвестор, готовый на такие колоссальные вложения, — большой вопрос.



— Да, минерально–сырьевая база иссякла. И запасов золота хватит лишь до конца года. Но не все так плачевно. Есть реальная перспектива продлить работу рудника “Макмал”. У нас есть чем заинтересовать инвесторов и позволить комбинату проработать еще лет пять, а может, и дольше, — заявил в интервью СМИ Алимбеков.



Амбициозный план по спасению “Макмалзолота” предполагает извлечение драгоценного металла из руд, переработка которых на момент добычи была экономически нецелесообразной, то есть слишком дорогой. Специалисты утверждают, что это позволит добыть не менее 5 тонн золота.



— Еще нужна геологоразведка шахт “Восточная” и “Диоритовая”, где, по прогнозам, около 14 тонн золота. В дополнение мы предлагаем инвесторам перспективный объект для отработки — отходы Макмальского хвостохранилища с примерными запасами золота 5 тонн, — говорит глава “Кыргызалтына”.



По его словам, на сегодня этим проектом интересуются три компании — из Сингапура (“Сингапур голд”), Турции (Demirkiran Madencilik) и Кыргызстана (ОсОО “Эверест ойл”). С ними подписаны меморандумы о сотрудничестве. Потенциальные инвесторы сейчас изучают запасы и технические обоснования проекта. После того как окончательно завершится оценка “Макмалзолота”, будет объявлен конкурс, и тот, кто предложит лучшие условия, получит главный приз — пока еще безнадежно убыточный рудник.



Пример «Терек–Сая» заразителен?



После передачи инвесторам рудника “Макмал” и за счет инвестиций планируется провести модернизацию производственных мощностей всех филиалов ОАО “Кыргызалтын”.



К слову, план по возрождению комбината “Макмалзолото” не нов. Подобная схема уже вполне удачно сработала с другим кыргызалтыновским рудником — “Терек–Саем”, расположенным в Чаткальском районе Джалал–Абадской области.



Там были те же проблемы — устаревшее оборудование, истощенная минерально–сырьевая база. Завод на терексайском месторождении годами стоял без работы, пока его и вовсе не закрыли из–за нерентабельности производства.



Однако не так давно рудник вновь ожил. Сейчас там идут активные работы: строится обогатительная фабрика производственной мощностью на первых порах около 65 тысяч тонн руды в год. Возобновившееся производство позволило привлечь на работу около 80 процентов местных жителей.



Это чудо случилось после того, как в 2015 году было создано совместное кыргызско–турецкое предприятие с уставным капиталом 40 миллионов долларов. Доля ОАО “Кыргызалтын” в нем — 25 процентов, остальные 75 процентов принадлежат компании “Эти Бакыр Терек–Сай”.



О том, насколько выгодным приход инвестора оказался для республики, можно судить уже по тому факту, что только за лицензию на разработку месторождений Терек, Тереккан и Перевальное турки заплатили 20 миллионов долларов.



Третье месторождение, принадлежащее “Кыргызалтыну”, — “Солтон–Сары”. Оно расположено на высоте 3 тысячи метров в Нарынской области.



Инфраструктура этого рудника включает в себя карьер “Алтын–Тор” с запасами золота полтонны и обогатительную фабрику. Добыча на руднике ведется посезонно: из–за суровых природных условий ежегодно на 2,5–3 месяца работа там приостанавливается.



Сейчас на руднике “Солтон–Сары” заняты 165 человек, из них в карьере — 88 человек, на золотоизвлекательной фабрике — 39, остальной коллектив работает в технических подразделениях.



Месторождение приносит каждый месяц в среднем 4–5 килограммов желтого металла.



При высокой цене на золото этих незначительных объемов хватало, чтобы предприятие считалось рентабельным. К примеру, так было в 2012 году, когда цена золота за тройскую унцию превышала 1900 долларов. Доходы с лихвой покрывали все расходы на добычу руды и извлечение золота.



Теперь, когда золотые котировки не так высоки, вторую жизнь руднику “Солтон–Сары” могло бы дать увеличение объемов добычи. И это, как утверждают специалисты, весьма реалистичный проект, поскольку на месторождении имеются неразведанные участки. Жаль только, что собственных средств на геологоразведку у “Кыргызалтына” нет, а значит, опять вся надежда на частные инвестиции.



Правда, привлечь стоящего инвестора на “Солтон–Сары” будет непросто. Дело в том, что на месторождении и вблизи него золото незаконно добывают черные старатели из числа местных жителей. Они живут в палаточных городках, разбитых в округе рудника, и даже время от времени предпринимают попытки прибрать месторождение к рукам.



Так, недавно на фоне митингов в Бишкеке в поддержку задержанного по подозрению в коррупции Омурбека Текебаева на рудник “Солтон–Сары” пришли около трехсот старателей. Они пытались захватить государственный объект.



Пока эта проблема не будет решена, второго шанса “Солтон–Сары” никто из бизнесменов не даст.



Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"