Пункт 1: власть всегда права. Пункт 2: если она не права, см. пункт 1

И всем с этим приходится мириться – законы пишутся для всех, но применяются избирательно



В одном из пяти исков, поданных в последние два месяца против сайта Zanoza.kg, генеральный прокурор просит признать "сведениями, содержащими клевету в отношении президента Кыргызской Республики А. Атамбаева следующие предложения: "И все это сопровождает ложь... И убьет наших начальников, если раньше не умрет само государство, эта самая ложь… Ложь о том, что они делают все возможное, все, что в их силах, для народа и государства".

Ни в одном из этих предложений не звучит имя президента, однако генпрокурор считает, что эта информация не соответствует действительности и порочит президента. Получается, что "клеветой" и "не соответствующими действительности сведениями" можно посчитать любую информацию, которая может не понравиться властям, в том числе и какую-либо общую критику?

Это как в СССР на всех съездах партии провозглашалось, что в стране "жить становится лучше, жить становится веселее", а если кто-либо где-либо выражал какое-либо сомнение в этом, его мнение называлось "клеветой" на советскую действительность и сурово наказывалось. Как же так: в отчетах написано одно, а этот человек говорит несколько другое?!

Исходя из такой логики, в стране не может быть, к примеру, и совершенно никакой коррупции, потому что очень трудно задокументировать какую-либо коррупцию или факты получения взяток, потому что ни одна из сторон, вовлеченная в это повсеместное действо, в этом не заинтересована и даже имеет возможности уничтожать появляющиеся улики. Но можем ли мы говорить, что у нас нет коррупции?

И в продолжение этой логики, если вы где-то скажете публично, что в стране процветает коррупция, власти могут обвинить вас в клевете и привести массу формальных доказательств, что ее нет. И даже "если кто-то кое-где у нас порой" этим балуется, то власти с ней нещадно борются, причем они могут привести массу бумаг о возбуждении тех или иных уголовных дел. Так что все ложь и провокация.

Карикатура на президента Трампа, сидящего на здании американского Конгресса. © Pikabu

При этом власти Кыргызстана приводят в пример законодательство западных стран, в частности США или Швеции, о суровом наказании за клевету, но что-то мы не слышали, чтобы президенты Билл Клинтон, Джордж Буш или Барак Обама подавали в суд на журналистов или на СМИ за какие-либо сообщения об их деятельности. Однако мы постоянно видели и слышали, что их очень жестко и нелицеприятно критиковали.



Американские СМИ уже давно пишут о связи Дональда Трампа и его помощников с российским руководством, но он что-то ни на кого в связи с этим не подает в суд и пытается выиграть спор теми же методами, какие используют журналисты – публикацией фактов, переубеждением населения или комментариями в "Твиттере", хотя и называет все это фейком, фарсом и абсолютной ложью.

Карикатура на американского президента Трампа и британского премьера Мэй. © Pikabu

Сегодня появилась информация, что американский доллар упал по отношению к мировым валютам после сообщений СМИ о том, что президент Трамп якобы попросил бывшего директора ФБР Джеймса Коми закончить расследование по делу экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Белый дом опроверг информацию и заявил, что Трамп ничего подобного не просил. Но являются ли эти сообщения клеветой и должно ли последовать, по стандартам Кыргызстана, судебное преследование?

Журналисты Washington Post узнали и сообщили вчера, что президент Трамп во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 мая мог раскрыть секретную информацию – разведданные об "Исламском государстве", полученные израильской разведкой. Трамп говорит, что поделился с Россией фактами, касающимися терроризма, и имел полное право это сделать, а сегодня британский премьер Тереза Мэй заявила, что президент США может сам решать, что и с кем ему обсуждать.

Но боюсь, в Кыргызстане такие обвинения президента могли бы привести к новым судебным искам. Журналисты во всех странах мира ищут информацию, в том числе компрометирующую высоких чиновников, и в их обязанности входит информировать общество обо всем подозрительном. Такие сведения с клеветой и рядом не лежат, даже если позднее выяснится, что все это не соответствовало действительности.

Когда же журналисты размышляют на какие-либо темы, касающиеся власти или властных персон, сравнивают их действия с действиями руководителей других стран в аналогичных ситуациях или же пытаются спрогнозировать, к чему может привести то или иное решение или нерешительность властей, они далеки от клеветы еще более.

Или вот после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции Сильвио Берлускони назвал его "хорошим парнем с прекрасно выглядящей мамой". Является ли это клеветой? Ведь Бриджит Тронье не является мамой Макрона, и Берлускони об этом заведомо знал. И подпадают ли приведенные бывшим итальянским премьером сведения под категорию "не соответствующих действительности"?

Власти же Кыргызстана в лице генпрокурора и Центра судебных экспертиз при Минюсте, сотрудники которого выносят заключения по запросам Генеральной прокуратуры, любое критическое замечание, похоже, решили теперь называть клеветой. Ход мысли примерно такой. Пункт первый: власти Кыргызстана, а тем более первое лицо, все делают правильно. Пункт второй: если кто-то считает по-другому – смотрите пункт первый.

И беда ведь в том, что все, наверное, всё прекрасно понимают – и генпрокурор, и судьи, и Конституционная палата, – но поделать ничего не могут и вынуждены совершать то, что им предписывается сверху, иначе дело чревато нежелательными для них последствиями. Вот такая система создана и действует в стране, когда, например, можно подделать подписи и безнаказанно продолжать незаконное строительство в центре столицы, а за критику можно схлопотать миллионы.

И всем с этим приходится мириться – законы пишутся для всех, но применяются избирательно, при этом, когда надо кого-то наказать, приводятся примеры из стран цивилизованного мира, а если кто-либо из этого мира выступит с критикой, послушные чиновники встанут горой на защиту родной власти: Европа нам не указ, пусть они сначала со своими проблемами разберутся.

Да и представители цивилизованного Евросоюза или представительства ООН в Кыргызстане не особенно затрагивают проблемные вопросы в стране пребывания, по крайней мере открыто, как будто могут тем самым навредить двустороннему сотрудничеству. Создается впечатление, что не столько эти организации помогают Кыргызстану и выделяют гранты на его развитие, а будто бы как раз по воле кыргызских властей их представители еще здесь работают.

Нарын Айып

URL: http://zanoza.kg/357424