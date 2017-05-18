"Любимчик" Сапар Исаков отказался от президентских амбиций...

"Желающий стать президентом человек должен обладать определенными качествами. Он должен посвятить здоровье, время, жизнь Кыргызстану".

В последнее время власть активно начала рекламировать проект "Таза коом". Напомним, проект "Таза коом" разработан по инициативе главы государства и включает в себя такие направления, как "Умный город", "Цифровое правительство", "Умное село".

С появлением этого проекта авторство присудили Сапару Исакову, проект начал восприниматься как программа-платформа "любимчика" к президентским выборам. Только когда экс-президент Роза Отунбаева заявила: "Их "Таза коом" не должен превратиться в агитационный материал кандидата партии власти", представители верхушки власти вскочили, словно на них вылили холодную воду, начали оправдываться.

Воспринимавшийся широким слоем населения как "преемник" АША Сапар Исаков заявил: "Я не буду баллотироваться в президенты", чем разрушил один из планов власти. Еще до этого было известно, что Сапар не сумеет заручиться поддержкой народа, но решили часто называть имя этого молодого человека, чтобы он принял на себя основной удар. А истинный кандидат власти должен был оставаться в тени до конца. Что тут скрывать, проект "Таза коом" изначально был направлен на то, чтобы повысить низко упавший рейтинг власти, обмануть народ перед выборами. Мы убедились в том, что это подготовка к выборам, судя по тому, как тем, кто просит выдать паспорт в рамках проекта "Таза коом", документ выдавали за считанные дни, без справки.

Власть пошла дальше. В начале недели президент Алмазбек Атамбаев во время международного форума "Один пояс - один путь" в Китае разрекламировал проект "Таза коом" на весь мир. "В Кыргызской Республике в текущее время проводится масштабная работа по разработке долгосрочной стратегии развития, рассчитанной до 2040 г. Ключевым компонентом которой станет национальная программа цифровой трансформации "Таза Коом", чистое, прозрачное общество. В этой связи, Кыргызская Республика выражает готовность к сопряжению концепции "Один пояс - один путь" с национальной программой "Таза коом", - сказал он.

Но экс-президент Роза Отунбаева считает, что партия власти намерена использовать проект "Таза коом" для предвыборной агитации, хотя проект финансируется международным сообществом. "Специально созданная большая группа разработала проект "Таза коом" в рамках Программы развития страны до 2040 года. Были определены пути реализации проекта, были привлечены средства международного сообщества. Это грантовый проект. Поэтому мы выражаем благодарность международному сообществу за выделение важных и необходимых средств для реализации долгосрочного национального проекта. Но они должны знать одно. Перед выборами нам следует уточнить, каким образом мы будем использовать этот документ. Упомянутый документ не должен стать предвыборным агитационным материалом кандидата от партии власти. Он должен превратиться в общенациональный документ, обязательный для выполнения народом Кыргызстана, правительством, парламентом и президентом", - сказала экс-глава государства.

Сапар Исаков ранее прославился тем, что рекламировал Всемирные игры кочевников. Тем не менее в ходе подготовки и проведения этих игр были кое-какие скандалы. Сейчас этот юнец повсеместно рекламирует "Таза коом". Например, провел несколько встреч с бизнесменами, говорил: "Мы разработали проект, который выведет Кыргызстан вперед, определит его будущее!" Не похожи ли на предвыборные лозунги следующие слова Сапара Исакова: "Мы погрязли в бюрократии! Проект "Таза коом" выведет нас из бюрократии, коренным образом изменит будущее страны"?!

"Желающий стать президентом человек должен обладать определенными качествами. Он должен посвятить здоровье, время, жизнь Кыргызстану. Я много думал над этим вопросом, стою перед выбором. Знаю, что этот вопрос все еще стоит на повестке дня. Но для меня пока рано, я к этому не готов. Чтобы стать президентом, нужно быть готовым ко многим вещам", - сказал Сапар Исаков. Тем самым вроде бы поставили точку в разговорах, вроде: "Путин похлопал по спине Сапара Исакова", "Аташка выдвинет своего любимчика". До каких пор?

К слову о кандидате власти. Ожидается, что от СДПК будет выдвинут или Чыныбай Турсунбеков, или Сооронбай Жээнбеков. Но и это не окончательно. Потому что у этих кандидатов невелик шанс на победу, о чем знает даже младенец в колыбели.

Источник: газета "Майдан.kg" №18 от 17.05.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/politic/59972/