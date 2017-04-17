Дело Максима живет и процветает

...под шумок антибакиевской пропаганды и действий по нейтрализации политиков бакиевской закваски, на самые верхние этажи власти тихой сапой пробрались максимовские кадры из ЦАРИИ и Секретариата Малеваной

Интересная тенденция наблюдается на властном олимпе Кыргызстана в последнее время. Под видом обновления политической элиты в верхние эшелоны власти колонной по одному выдвигаются ставленники Максима Бакиева. Раньше общество как-то вяло реагировало на такую кадровую политику главы государства, но после опубликования статьи на сайте Фергана. ру все с ужасом обнаружили, что во властных структурах страны полным полно — по меткому выражению А. Атамбаева — максимовских «прихвостней» и «недобитков».



Что это – политическая слепота или реализация реваншистких планов бакиевского клана? Власти с «пеной у рта» поносили бакиевских «прихвостней» в лице А.Келдибекова, К.Ташиева, С.Жапарова, А.Мадумарова и других, почти всех их погнали из властных структур и даже по разу пропустили через тюремные нары. Народ в целом одобрительно отнесся к зачистке бакиевских кадров, поскольку этого требовала память о погибших героях Апрельской революции, потому что, как говорится, кровь жертв бакиеского режима стучит в сердцах миллионов наших граждан. И надо признать, политическая когорта прежней власти, занимавшая высокие должности при ней, открыто выражала свое враждебное отношение к властям, пришедшим на революционной волне, и с политической точки зрения вполне логично было применить к ним жесткие меры.



Но самым странным образом, под шумок антибакиевской пропаганды и действий по нейтрализации политиков бакиевской закваски, на самые верхние этажи власти тихой сапой пробрались максимовские кадры из ЦАРИИ и Секретариата Малеваной. И ведь они были не политическими «трещетками» режима, а непосредственными разработчиками и реализаторами политики антинародного режима прежнего президента и его отпрыска Максима. Вот уж кого нужно было принародно осудить за бесчеловечные эксперименты над народом в виде псевдореформ, призванных не улучшать его жизнь, а набивать ненасытные карманы бакиевского клана. А вместо этого – самые высокие должности во власти, почет и уважение, и уже по всему видно, что Сапару Исакову, бывшему заведующему отделом ЦАРИИ, осталось совсем немного, чтобы перепрыгнуть с кресла руководителя аппарата главы государства в кресло президента страны. Остальные максимовские «выкормыши», если пользоваться слогом нашего президента («вонючки», «манкурты» и т.д.), занимающие уже сейчас высокие должности, тоже можно не сомневаться, пойдут на повышение.



Бедные герои Апрельской революции, если бы они знали — для кого они своими жизнями проложили дорогу к власти! Что это – реализация плана Максима по возвращению во власть в Кыргызстане путем насаждения своих людей на руководящие должности в республике вплоть до поста главы государства или политическая глупость руководства республики? Неужели непонятно, что люди обязанные своим восхождением во власть Максиму, находясь на любой должности, будут беспрекословно выполнять указания своего шефа. Невероятно, но по всему получается, что Исакову удалось каким-то образом задурить голову нашему руководству, что оно беспрекословно реализует его планы. Осталось только избрать президентом его человека и мы все станем свидетелями триумфального возвращения Максима и всех его многочисленных родственников в Кыргызстан с соответствующими последствиями для всего народа и особенно для героев Апрельской революции. И все эти грандиозные планы до 2040 года всего лишь дымовая завеса для отвода глаз народа от того факта, что готовится передача власти представителям бакиевского клана.



Есть вероятно и другая причина любви нынешнего руководства республики к молодым представителям этого клана. Как неоднократно заявлял президент А.Ш. Атамбаев, его мать и брат стали жертвами клеветников, он сам не любит «вонючих» политиков, которые днем и ночью думают только о том, чтобы напакостить ему и его окружению. А что можно ждать от них после того как он уйдет с поста президента? Страшно подумать. Будут копать до седьмого колена, поднимать дела двадцатилетней давности. Поэтому он «собирается их всех взять с собой», чтобы спокойно жить в республике, руководить своей партией. Только получается так, что он будет отдыхать у себя дома в окружении семьи, а им придется долго еще пребывать в местах не столь отдаленных — благо республика маленькая и при всем желании далеко отослать не получится. В этом вся разница. Поэтому вся старая гвардия должна сойти с политического небосклона и не мешать отдыхать. А руководить должна молодежь, которая ничего не знает, поскольку в лихие 90-е она еще ходила в детсад, и копать не будет. Вот тут то и подвернулся Максим со своими ребятами, которые растолкав локтями другую, более порядочную молодежь, быстренько захватила руководящие должности в республике. Вот это совпадение двух желаний – взять реванш за поражение 2010 года одних и обеспечить себе спокойствие после ухода с должности других и породило этот симбиоз реваншистов и оставшейся у власти части революционеров.



Говорят, революция пожирает своих детей, но правда заключается в том, что это делает не она, а корысть людей, попавших благодаря ей во власть. Одни руководствуются при этом мелкими страстишками вроде — быть самым главным в стране и лучше надолго, не понимая, что власть, как и жизнь не бывает вечной – когда-нибудь она все равно закончится и за все придется отвечать. Другие знают, что рано или поздно надо уходить из власти и заранее зачищают политическое поле от людей, знающих об их делах в прошлом и во время пребывания у власти — будь то вчерашние соратники или политические оппоненты. Какой вариант реализуется у нас в республике читатель, наверное, сам догадывается.



Урмат ТУРКМЕНОВ.

Источник - respub.kg