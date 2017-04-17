Лондонский журнал BNE: «Уменьшаются ряды сторонников Атамбаева»

Алмазбек Атамбаев, даже покинув президентский кабинет, назначит марионетку премьер-министра, надеется держать страну под своим теневым контролем.



Ежемесячно выходящий в Лондоне журнал Busines New Europe (BNE) Intelli News в номере от 8 апреля опубликовал материал о ситуации в Кыргызстане. В нем говорится о становящемся общеизвестным разрушении демократии в Кыргызстане. Повествуется, что в стране перед ноябрьскими президентскими выборами снова имеет место оказание протеста, политическая напряженность и репрессии.



«В течение всего одного месяца президент Алмазбек Атамбаев отказался от своего обещания уйти из политики после завершения его президентских полномочий. Заявил, что после президентства будет руководить Социал-демократической партией, также не распустит парламент.



Эти события подтверждают теорию, занявшую место немного погодя после внесения новых изменений в Конституцию в декабре. Это говорит о том, что Алмазбек Атамбаев, даже покинув президентский кабинет, назначит марионетку премьер-министра, надеется держать страну под своим теневым контролем. Но многие эксперты в Кыргызстане говорят, что для такого влияния поста премьер-министра будет мало.



За период менее двух месяцев предъявлено обвинение 6 чиновникам на высоких должностях. На этом фоне обвинения против средств массовой информации и свободных журналистов почему-то показываются не в обычном ракурсе. Более того Атамбаев сказал, что будет бороться с радио «Азаттык» («Свобода») против клеветы вплоть до международных судов.



Тем не менее если в 2005-2010 годах преданные в окружении двух прежних президентов сторонники составляли большинство, то сейчас по сравнению со временем, когда те сбежали из страны, у Атамбаева сторонников гораздо меньше. Более того, президент противопоставил против себя единомышленников в апрельской революции 2010 года. Однако даже отсутствие решительной поддержки со стороны сферы элиты не смогло отодвинуть его назад от политической напряженности. Напротив, он ставит обвинения всякому, говорит, что его самого поддерживает 77-78 процентов населения. Но Атамбаев забыл, что его партия СДПК на парламентских выборах 2015 года получила всего лишь 27,56% голосов», - пишет журнал Busines New Europe.

Источник: газета «Алиби» №4 от 13.04.2017/стр.7

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