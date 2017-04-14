Компромат на обнаженку

Дело шло к свадьбе, когда на электронку невесты пришел привет из прошлого. Некий Данияр потребовал 300 долларов за компрометирующий ее ролик.

Несколько лет студентка одного из столичных вузов успешно подрабатывала веб–моделью. Но, когда решила завязать с компьютерным порно, прошлое неожиданно напомнило о себе.



Аида (имя изменено) с успехом окончила сельскую школу в Нарынской области. Полученных знаний хватило, чтобы поступить в один из столичных престижных вузов “на бюджет”. В городе сельчанка быстро освоилась и чувствовала себя здесь как рыба в воде. Ночные посиделки в модных развлекательных клубах требовали серьезных денежных средств. И хотя родители не скупились, денег Аиде хватало на пару недель.



В одном из клубов девушка познакомилась с его постоянной посетительницей Бермет, которая сказала, что подрабатывает веб–моделью — иными словами, по Интернету ублажает богатых иностранцев, которые за свои сексуальные причуды платят в твердой валюте. Бермет успокоила: дескать, ничем не рискуешь, поскольку наши соотечественники не могут попасть на этот сайт. Аида не устояла перед соблазном разбогатеть.



Почти год девушка пару раз в неделю выполняла пожелания заказчиков: танцевала голой, демонстрировала разные соблазнительные позы и так далее. За что получала 500 долларов в неделю. Теперь из общежития она переехала в хорошую квартиру, покупала одежду в дорогих бутиках, ездила на учебу на такси. Денег хватало и на увеселительные заведения.



Но с “бизнесом” пришлось завязать: красивой студентке сделал предложение однокурсник, сын состоятельных родителей.



Дело шло к свадьбе, когда на электронку невесты пришел привет из прошлого. Некий Данияр потребовал 300 долларов за компрометирующий ее ролик.



Девушка подумала, что это чья–то шутка, и не придала этому значения. Но через пару дней электронный аноним вновь дал о себе знать. На этот раз в свое послание он вложил небольшой отрывок записи, где Аида позирует обнаженной, пригрозив, что если не будет денег, то жених получит такое же видео.



Несколько дней Аида решала, как быть. Девушка была уверена: шантажист не успокоится, даже если она отдаст ему триста долларов, и продолжит вымогать все большие суммы. И студентка обратилась в милицию.



Сыщикам она показала оба электронных письма, на основании которых следователи одного из районных управлений внутренних дел столицы и возбудили уголовное дело по факту вымогательства.



Все последующие действия проходили под контролем сотрудников уголовного розыска. Сыщики сначала попытались отследить адрес компьютера, с которого были отправлены сообщения, но послания ушли с разных адресов интернет–клубов.



Стало ясно: чтобы выйти на след вымогателя, нужно принять его условия, и Аида согласилась передать деньги. Но шантажист несколько раз переносил встречу и назначал ее в разных частях города, причем сообщал об этом лишь за полчаса.



Последний раз он написал на почту девушке, чтобы та стояла возле ЦУМа на остановке общественного транспорта. К ней подойдет мужчина, которому она и передаст доллары. Пока Аида ждала, милиционеры в срочном порядке перекрыли все возможные пути отхода этого человека. Рядом подземный переход, всегда много людей, в толпе легко затеряться.



В назначенное время около Аиды остановилось такси. Из него вышел мужчина, взял конверт с деньгами, и на том же такси укатил.



— Мы не стали брать таксиста на месте. Было вполне возможно, что вымогатель использует его вслепую. Но на окраине города такси заставили прижаться к обочине. Кроме водителя, в нем сидели еще две девушки. Их для дальнейшего разбирательства доставили в районное управление. В присутствии понятых в сумочке одной из девушек были обнаружены меченые триста долларов. Допрошенный водитель пояснил: эти две особы попросили его взять у стоявшей на остановке девушки деньги.



В процессе следствия выяснилось, что вымогательницами являются студентки того же вуза, где учится и Аида. Они тоже веб–модели и имеют доступ на этот сайт, где и случайно увидели свою однокурсницу и стали шантажировать ее.



Юрий КУЗЬМИНЫХ.

Источник - "Вечерний Бишкек"