Растоптанное право

- Доктор Николай Ломтев начал обследовать меня, я лежала на кушетке, естественно, раздетая, как вдруг из–за ширмы ввалилась толпа — человек десять, а то и больше...

В медицинском центре “Медарт” врач грубо нарушил права пациентки при ультразвуковом исследовании, та не стерпела унижения и решила постоять за себя и за таких же, как она, чье человеческое достоинство постоянно ущемляется во время приемов у наших докторов.



Этот случай можно назвать даже беспрецедентным в нашем здравоохранении, поскольку если больные и жалуются, то чаще на качество лечения или на грубость. На то, что сплошь и рядом нарушаются их права на конфиденциальное общение с врачом, 90 процентов пациентов не обращают внимания. Это стало вроде бы как нормой. Но с пациенткой “Медарта” этот номер не прошел.



В письме в редакцию Елена (имя изменено по просьбе читательницы) рассказала, что решила пройти полное ультразвуковое исследование и выбрала для этого известную частную клинику “Медарт”.



— Доктор Николай Ломтев начал обследовать меня, я лежала на кушетке, естественно, раздетая, как вдруг из–за ширмы ввалилась толпа — человек десять, а то и больше, обступила кушетку. Среди непонятно откуда взявшихся людей были мужчины, многие в руках держали смартфоны. Ломтев спокойно продолжал меня обследовать, комментируя увиденное и ставя диагноз, — рассказывает Елена. — Я настолько была шокирована бесцеремонностью доктора ко мне как к пациентке и неуважением моих прав, что потеряла дар речи.



По словам Елены, у нее вмиг пропало доверие к доктору. И если до исследования она надеялась задать ему несколько вопросов, касающихся своего здоровья, то после захотелось побыстрее покинуть медцентр.



— До сих пор чувствую себя униженной, словно надо мной было совершено насилие, — говорит девушка. — Никто не спросил, хочу ли я, чтобы во время исследования присутствовали посторонние лица. Мои права и достоинство как человека, как пациентки просто растоптали.



— Видимо, не случайно говорят, что там, где заканчивается врачевание и начинается медицинский бизнес, права пациентов считают мелочью. Как я убедилась позже, в этой клинике о них никто и не вспоминает, десятки людей оказываются в такой же ситуации, как и я. Но это же ненормально!



По словам Елены, на следующий день, немного придя в себя, она обратилась к доктору Ломтеву за разъяснением, почему он без ее согласия разрешил присутствовать на исследовании посторонним лицам, тем самым нарушив ее права. Но разговора не получилось. Врачи у нас не привыкли и не любят ничего объяснять пациентам, а тем более признавать свои просчеты.



Наша читательница обратилась с жалобой к министру здравоохранения о несоблюдении этики и нарушении прав пациентов в центре “Медарт”. Доктор Николай Ломтев в ответном письме на имя министра утверждал, что пациентка не возражала против присутствия врачей–курсантов во время исследования, когда ее спросила об этом администратор. Сказала: “Главное, чтобы врач хорошо посмотрел”.



— Неправда! Никто меня ни о чем не спрашивал и не предупреждал, — возмущается Елена.



Комиссия Минздрава, созданная по ее жалобе, провела служебное расследование.



— Факты, указанные в письме, подтвердились, — говорит Бурул Арзыкулова, заведующая отделом лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Минздрава. — В этом случае, безусловно, были нарушены права пациентки. Доктор обязан был спросить ее согласие на присутствие при исследовании посторонних лиц независимо от того, врачи они или нет. Мы требуем, чтобы медики в таких случаях брали даже письменное согласие пациентов. Соглашение клиники с Мединститутом переподготовки и повышения квалификации о подготовке курсантов должно быть вывешено на самом видном месте, чтобы пациенты знали об этом. Однако, помимо этого, надо еще в обязательном порядке заручиться письменным согласием пациента, что он не против присутствия посторонних лиц на приеме у врача.



Что касается медицинской тайны, то она, по словам Бурул Арзыкуловой, тоже была не соблюдена. В Кодексе о профессиональной этике медицинского работника говорится, что он не вправе разглашать без разрешения пациента сведения, полученные в ходе обследования, лечения, включая и сам факт обращения за медицинской помощью.



— Поэтому на заседании лицензионной комиссии по результатам нашего расследования доктору “Медарта” Николаю Ломтеву предложено вынести предупреждение, — подытожила Бурул Арзыкулова. — Это нарушение у него первое. В случае повторного будут приниматься более строгие меры.



То, что случилось с Еленой, может произойти с каждым из нас и, больше чем уверена, происходит ежедневно. Но одни не обращают на это внимания, другие не возмущаются из–за боязни возразить врачу, третьи — из–за незнания своих прав, а кто–то просто не хочет трепать себе нервы, поскольку все равно никому ничего не докажешь, врачи у нас всегда во всем правы и найдут с десяток объяснений своим словам и поступкам. Может быть, поэтому в нашем здравоохранении так много безответственности и даже халатности?



Но этот случай выбивается из ряда подобных тем, что врачей можно и нужно заставлять уважать себя и свои права, с которыми большинство из них не считается. “И то, что мы живем в Кыргызстане, не говорит о том, что все должны забиться в угол со своими проблемами, терпеть унижения и не “скафнить”, — написал один из участников дискуссии, развернувшейся по этому поводу в соцсетях. С его мнением невозможно не согласиться.



больные относятся с пониманием



Николай ЛОМТЕВ, доктор меднаук, консультант ООО “Медарт” групп Лтд”:



— Когда пациентка проходила обследование, претензий у нее не было. При обследовании присутствовали не студенты, а врачи–курсанты, которые меняют специальность — обучаются на базе нашего учреждения (между Минздравом и Кыргызским государственным медицинским институтом переподготовки и повышения квалификации существует договоренность о проведении таких курсов), а значит, должны иметь не только теоретические знания, но и практические навыки.



Обычно больные к этому относятся абсолютно лояльно, с пониманием, тем более что в памятке, которая им выдается, говорится, что “Медарт” — республиканская база для подготовки врачей по ультразвуковой диагностике. То есть пациентка была предупреждена о том, что при исследовании могут присутствовать врачи–курсанты. И если кто–то из них и держал смартфон в руках, то это не значит, что хотел ее фотографировать. Кроме того, во время процедуры мы комментируем увиденное, иначе невозможно обучать. Исследование, кстати, проводится в затемненной комнате.



Это первый такой случай. Больные никогда не жаловались по этому поводу. Во–первых, врачи, присутствующие при исследовании, не знают о пациентах ничего — ни имени, ни фамилии. А во–вторых, врачебная тайна при этом не разглашается непрофессиональному сообществу, только врачам, носителям врачебной тайны. Рассказываются вещи, которые касаются патологии, а не личности больного как такового.



Хотя, повторяю, я виноват: нужно было спросить согласие пациентки. И я перед ней уже извинился. Но если она недовольна исследованием, то при предъявлении чека и оригинала протокола УЗИ мы готовы вернуть ей четыре тысячи сомов, затраченных на него.



Нина НИЧИПОРОВА.

Источник - "Вечерний Бишкек"