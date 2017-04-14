Кто из Временного правительства разбогател?

Появляется много подозрений в адрес скользкого как ртуть Эмильбека Каптагаева.

На сегодняшний день желающие стать кандидатами в президенты начали рассказывать, сколько у них самих имеется богатств. Первым как бы излился «праведным негодованием» перед представителями информационных средств считающийся богатейшим человеком Кыргызстана Омурбек Бабанов. Оказалось, его богатства принадлежат членам семьи. Тем не менее не прояснил, сколько средств принадлежит ему самому. Возможно, он и сам не может подсчитать, сколько богатств имеет. Всего-то стали видны в поле зрения лошади, кое-какое имущество. Теперь мы надеемся, что и другие кандидаты подадут голос, напомнив о себе. А иначе нельзя регистрировать в списке.



Также было бы правильно раскрыть перед народом «карты», оправдаться тем, кто 7 лет назад создали Временное правительство, находясь во власти, округлились и важничали. Простое население похлопало бы в ладоши, если от этой своей обязанности избавилась, прежде всего, Роза Отунбаева, она же женщина. Мы еще не забыли о различных «рассказах» об этом человеке в бытность председателем Временного правительства.



На следующем месте стоит Азимбек Бекназаров? Наверняка есть силы чихнуть у человека, громыхавшего в двух революциях? Или он остался сидеть вовсе на черном камне? Пусть скажет, сколько у него имущества. Журналисты жестко пишут о нечистоте Кенешбека Дуйшебаева. Только представьте себе, сколько денег будет от прогона в Казахстан «железных скакунов», мы знаем, он заработал невероятные средства. Появляется много подозрений в адрес скользкого как ртуть Эмильбека Каптагаева. Не будет лишним немного разрешиться от бремени этому человеку, не виляя?



Подставивший грудь энергичным веяниям второй революции Омурбек Текебаев перед арестом, как будто заранее знал, успел показать маленькой журналистской группе свое некоторое жилье. Становится ясно, и без того найдутся разоблачители перед народом, покажут, сколько осталось недвижимого имущества. Мы полагаем, что и Темир Сариев не сбежит от перечисления нажитого им. Ведь он из первых объявил народу о своей кандидатуре.



Алмазбек Атамбаев начал свою миссию, вызвав к себе генерального прокурора. В принципе настало время дать «отчет» членам Временного правительства перед населением страны, оставшимся в стороне от многих вещей. Пусть они знают, что только после этого удостоятся озвучивания слов «мой кыргызский народ». В противном случае представляется, у них нет права использовать эти великие слова. Пусть нас научат бьющие себя в грудь «мы народные», открыто и честно скажут. Иначе увеличивается количество внезапно выскакивающих с блеянием «мой чудесный кыргызский народ».



Источник: газета «Ачык соз» №10 от 13.04.2017/стр.1

http://www.gezitter.org/politic/59165/