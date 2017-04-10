Фантастическое везение или преступная страсть к халяве

Намедни житель Бишкека Алмаз Раимбеков стал победителем викторины мобильного оператора и обладателем суперприза в миллион сомов. Счастливчик сверкал, как новенькая монета, но его радость омрачилась свинским скандалом.

Когда слишком умен, бабки текут рекой

На церемонии передачи приза фартовый молодой человек, прижимая к груди чек на крупную сумму, произнес практически оскароносную речь: “Когда несколько месяцев назад узнал о викторине и о возможности ежедневно выигрывать денежные призы, отвечая на интеллектуальные вопросы, не поверил, что это реально. Но, увидев пример нескольких друзей, которые участвовали в викторине, решил попробовать и сам. Так я и мои близкие стали активными участниками. Несколько раз нам удавалось выиграть 15 тысяч сомов, но главной целью для меня всегда был миллион. Большое спасибо компании за возможность испытать удачу!”.



Казалось бы, нужно радоваться чужому фарту, но в Twitter появился пост с коллажем из фотографий, на которых Раимбеков держит сертификаты от двух разных мобильных компаний с разницей в два года. То есть за 24 месяца этот бишкекчанин смог выиграть почти 40 тысяч долларов! В результате пользователи соцсетей заподозрили везучего молодца в мошенничестве, а сотовые компании — в сговоре с ним.



Масла в огонь подлила информация, по которой Раимбеков занесен в базу данных другого мобильного оператора как профессиональный бонус–хантер.



Там пояснили, что действительно в июле 2015 года запустили развлекательный сервис “Твой миллион!”, суть которого заключалась в проведении в течение нескольких месяцев викторины и награждении абонентов, быстрее других правильно ответивших на вопросы из разных областей знаний. Победителем первого этапа и был Алмаз Раимбеков, которому вручен денежный приз — 2 миллиона сомов.



Оказывается, этот другой мобильный оператор всегда привлекает к проведению лотерей, викторин и других развлекательных сервисов подрядчиков — контент–провайдеров. В функции этих посреднических компаний входят организация мероприятий и выплата призовых. Они же отвечают за полную прозрачность и добросовестность проведения конкурсов.



— При проведении викторин и лотерей, особенно когда разыгрываются крупные денежные подарки, действует защита от ботов, исключаются победители, уже выигрывавшие значимые призы, проверяются номера лидирующих абонентов на связь с сотрудниками оператора и многое другое, — говорит руководитель юридической службы оператора Галина Кучерявая.



В процессе розыгрыша ценных призов в рамках викторины “Твой миллион!” сотрудники компании выявили подозрительные операции некоторых участников викторины: группа одних и тех же номеров постоянно попадала в лидеры, а ответы на вопросы некоторыми абонентами присылались с очень высокой скоростью.



Обнаружив такие факты, мобильный оператор приостановил рекламу викторины, розыгрыш мелких призов и инициировал совместное расследование с правоохранительными органами, в ходе которого Раимбеков был задержан для проведения следственных мероприятий.



Однако его причастность к мошенническим действиям доказана не была и парню все–таки выплатили 2 миллиона. После этого мобильный оператор досрочно расторг контракт с контент–провайдером, а Раимбеков был занесен в базу данных как профессиональный игрок (бонус–хантер), который никогда не сможет принимать участие в каких–либо развлекательных сервисах компании, предполагающих вознаграждение.



— Как только мы поняли, что в викторине могут быть задействованы подозрительные схемы, сразу же провели внутреннее расследование и прекратили сотрудничество с подрядчиком. Для нас это стало полезным опытом, позволившим значительно усилить собственную систему безопасности, перейти на новую методику проведения викторин, конкурсов, лотерей, исключающих участие профессиональных игроков. Мы не можем назвать Раимбекова мошенником, но, по нашему убеждению, он профессиональный игрок, который лишает шанса выигрывать остальных кыргызстанцев, — говорит Галина Кучерявая.

Несверхъестественное счастье

Тем не менее счастливого обладателя миллионов было трудно сбить с панталыку. В интервью СМИ он рассказал, что часто играет в подобных викторинах и в его победе нет ничего сверхъестественного:



— Я играю по одной и той же схеме: сначала трачу много денег, чтобы заучить вопросы и ответы, так как они повторяются. Потом отвечаю очень быстро. То есть, надо понимать, в его победе просматривается некая серая технология.



Раимбеков говорит, что одержать победу ему помогли усердие и любовь к знаниям.



— Это не лотерея, это викторина: тест на эрудицию, нужно быстро отвечать на вопросы. К тому же определенные вопросы повторяются. А я в школе учился на “отлично” и университет окончил с красным дипломом, вот и результат, — самодовольно бахвалился обладатель миллионов.



Здесь сработал закон бизнеса: вкладываешься, упорно занимаешься — можешь выиграть. И еще нужен хороший аппарат, — сказал молодой гений, не поясняя мозговой или сотовый.



Брильянтовый мальчик подбил бабки: мол, мобильные операторы честные, а значит, и его победа честная.



— Они же не дураки! Если бы там было подставное лицо, то выбирали разных людей... Моделей каких–нибудь, а не меня. Я же честный джигит и берегу честь смолоду, — заявил победитель, который планирует направить на благотворительность часть выигрыша. Видимо, чтобы успокоить общественность.



Кстати, в компании не сомневаются в честности конкурса.



— Мы провели ряд проверок на предмет корректности подсчета баллов и выполнения условий викторины. В ходе их какие–либо нарушения не выявлены, — заявил начальник отдела рекламы и информации ЗАО Жумгалбек Омурканов.



Получается, что эта госкомпания даже не пыталась защитить свою репутацию. Видимо, сработал совковый принцип: государственное не жаль, хотя в любой цивилизованной стране даже подозрение в мимолетной связи компании с бонус–хантерами вызывает обрушение акций этой фирмы. У нас никто даже не почешется.



В Кыргызстане все лотереи и прочие розыгрыши ассоциируются с такими криминальными понятиями, как “дурилово” и “кидалово”. Народ относится к быстрому обогащению, как героиня в фильме “Москва слезам не верит”: “В жизни еще и лотерея есть. Вот я всегда лотерейный билет покупаю”. — “Выиграла?” — “А как же, два раза по рублю!”.



Это традиционное недоверие подпитывает богатая практика. Доходит до смешного — в лотерею разыгрывают бэушную легковушку, которая месяцами ржавеет на постаменте. Или возьмем, например, историю с брендом “Народная лотерея” (учредитель ОАО “Райдер Ассошиэйтс Лимитед”).



Напомним, руководитель “Народной лотереи” гражданин Турции Танжу Кылыч и главный бухгалтер Мээрим Сыркынты были водворены в СИЗО, а экс–глава государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Юруслан Тойчубеков объявлен в розыск. Ему вменяется незаконная выдача лицензии “Народной лотерее”. По данным следствия, чиновник своими действиями причинил государству ущерб в размере более 30 миллионов сомов.



По данным силовиков, компания “Народная лотерея” не только незаконно получила лицензию, но и была освобождена от уплаты 10–процентного налога с продаж.



Но вот недавно “Народная лотерея” возродилась с новым названием ОАО “Райдер Ассошиэйтс”.



— Нас обвиняли в том, что мы работаем без разрешительных документов. Но на сегодня все судебные разбирательства, уголовные дела закрыты из–за отсутствия фактов. Мы начинаем новую деятельность, получили новые лицензии, — с радостью объявил коммерческий директор компании Улан Маматов.



Но не тут–то было. Сверхприбыльный лотерейный бизнес заграбастало государство. Недавно Жогорку Кенеш принял законопроект “О лотереях”, инициированный депутатами и правительством Кыргызстана. Согласно документу, теперь будет создана госкомпания, которая эксклюзивно займется розыгрышем народа.



Проектом предусматривается создать за счет средств, поступивших от лотерейной деятельности, фонда целевых отчислений для развития инфраструктуры в области физкультуры, спорта, образования, культуры. Также планируется создать производство для лиц с ограниченными возможностями здоровья и предусмотреть средства на другие социально значимые мероприятия.



Хоть одно радует: народная страсть к халяве будет поставлена на службу общества.



Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - "Вечерний Бишкек"