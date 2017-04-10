Фальшивый манифест «либеральных» СМИ

Серия судебных исков против средств массовой информации стала поводом для дискуссии общественности: власть затыкает рты правдорубам или по закону наказывает клеветников?

Конституция дозволяет защищать президента

Напомним, судится Генеральная прокуратура с информационными ресурсами “Азаттыкмедиа”, чья деятельность финансируется Госдепом США, и сайтом Zanoza.kg, принадлежащим частному общественному фонду “ПроМедиа”, учрежденному Нарынбеком Идиновым и Диной Масловой. Причиной подачи исков стали публикации недостоверных фактов о президенте. Один из таких появился на лентах этих агентств в виде документов о якобы принадлежности контрабандного груза на борту разбившегося турецкого авиалайнера семье президента.



Бумажку–пустышку, которую юристы Текебаева преподнесли как правдивый жареный факт, МИД Турции опроверг, заявив, что к липовому донесению их спецслужбы отношения не имеют. На основании этого теперь генеральный прокурор Индира Джолдубаева просит суд признать размещенные сведения не соответствующими действительности, как и представленные документы. А еще настаивает на том, что издания, опорочившие публикацией фальшивки честь и достоинство президента КР, должны быть наказаны деньгами. Так что в случае проигрыша медиаресурсам придется выплатить компенсацию почти в тридцать миллионов сомов.



Правомерность подачи этих исков закреплена в законодательстве КР. Недавно в ЖК на этот счет состоялась юридическая дуэль между Джолдубаевой и ныне депутатом, ближайшей соратницей Омурбека Текебаева Аидой Саляновой. Бывшая прокурорша заявила, что принятые поправки к Конституции лишили ГП полномочий защищать честь и достоинство главы государства.



В ответ действующая генпрокурор, разложив все по полочкам, объяснила Саляновой, что защита президента оговаривается Законом “О гарантиях деятельности президента КР”, не противоречащим Конституции, поскольку в ней закреплено право каждого гражданина республики на неприкосновенность, защиту чести и достоинства, в том числе и главы государства. К тому же, объяснила Джолдубаева, согласно Закону “О гарантиях деятельности президента КР”, Генпрокуратура обязана проверять любую распространяемую информацию о причастности президента к правонарушениям. А если проверка покажет недостоверность таких сведений, то генпрокурор обязан обратиться в суд за защитой его чести и достоинства. Туше!



Ответчики по делу о клевете в адрес главы государства и их сторонники возмущены действиями Генеральной прокуратуры. Цивилизованную попытку призвать их к ответу за распространение клеветы они называют попранием принципов свободы слова, причем в наивысшей степени. И это когда в стране зарегистрированы и работают почти тысяча газет и информационных сайтов, действуют свыше ста независимых телеканалов и около пятидесяти радиостанций. И никто не калечит и не убивает журналистов и блогеров ни за правду, ни за ложь.



Опасные fake news–технологии

Если оценивать свободу слова как всеобщую правовую категорию, а не лишь как составляющую работы журналистов, то тут все тоже не так плохо, как нам малюют. Возьмем, к примеру, такую личную территорию, как аккаунт в социальной сети: кыргызстанский Facebook успешно выполняет функцию площадки не только для общения, но и для политизированных драчек, где в ход идут не только правдивые факты, но и информационные вбросы, не имеющие под собой никакой реальной основы.



В Кыргызстане в отличие от соседних Узбекистана или Китая интернет–пространство никем и никак не цензурируется и не ограничивается. И это, несмотря на то, что отечественные СМИ достаточно влиятельны. Cегодня печатные и электронные издания, телеканалы вынуждают политиков, чиновников, общественных деятелей говорить о том, что интересно журналистам, а значит, и народу. Запретных тем просто нет, обсуждается все и вся — личная жизнь известных персон, их доходы, причастность к финансовым махинациям.



Но нередко в центре внимания оказываются темы и факты, которые раньше называли “утками”, или fake news в современной терминологии. Они, отличный способ создать сенсацию на пустом месте, добиться не правды, а нужного эффекта. В арсенале этой технологии — надуманные информационные поводы вроде сообщений на липовых страницах в социальных сетях, интервью с журналистами, которые журналистами не являются, комментарии псевдоэкспертов и диванных аналитиков и статьи–разоблачения без указания авторства.



Новость, из–за которой Генпрокуратура сегодня судится с двумя информационными ресурсами, — лишь один из множества примеров использования фейк–технологий. Из той же оперы статьи о том, что президент якобы готовит преемника, или о том, что он заработал свой капитал только в 2010 году, как те, кого нынче обвиняют в мародерстве.



Fake news сейчас рассматривают как глобальную проблему СМИ. Оказалось, что призма “альтернативных фактов” не так безобидна, как это виделось медиаэкспертам ранее. Чаще всего липовые сенсации используют электронные издания, у газет в этом смысле ответственность выше. Ущерб от таких фальшивок оценить трудно: ведь по интернет–аудитории любая новость расходится как множественные круги по воде. То есть “утка” всплывает снова и снова — читательскую аудиторию буквально зацикливают на этой лжи.



Считается, что представители истеблишмента, особенно политики самого высокого ранга, к потоку далеких от правды новостей должны относиться хладнокровно, даже если информационная кампания оппозиционно настроенных ресурсов больше похожа на психологическую травлю оппонента. Но, наверное, подобная сдержанность и толстокожесть публичных личностей существует только в теории.



На самом деле игнорировать целенаправленный поток вранья в СМИ не стоит — лжецов необходимо уличать, судиться с ними, так как это делают политики, представители селебрити и простые граждане в цивилизованном мире. Поэтому то, что происходит в нашей стране сейчас, — это адекватная попытка сделать информационное пространство не большим сумасшедшим фейком, а достоверным отражением реальности.



Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"