Страшное бедствие в СИЗО, связанное с Садыром Жапаровым. Когда правда всплывет наружу?

Акин Токталиев, адвокат: "Был заказ от власти, на Садыра напали"

- Мог ли Садыр Жапаров вскрыть вену и сделать надрез на шее или было покушение на его жизнь?

Камила Талиева, экс-вице-премьер-министр:



"У Садыра сильный внутренний дух, он упрям и воспитывался согласно исламской культуре"

- Это очень сложная ситуация, с ней связаны разные вопросы. У Садыра сильный внутренний дух, он упрям и воспитывался согласно исламской культуре. Сомневаюсь в том, что он мог пытаться совершить самоубийство. Тяжело поверить в эту информацию. Во-вторых, если он действительно пытался покончить жизнь самоубийством, то к этому мог подтолкнуть кто-то или что-то. Поэтому, согласно закону нужно возбудить уголовное дело в отношении тех, кто довел Садыра Жапарова до такого состояния.

Улукбек Кочкоров, экс-депутат:



"Судя по тому, что я знаю, Садыр Жапаров не из тех джигитов, которые могут наложить на себя руки"



- Тяжело что-то говорить... Но судя по тому, что я знаю, Садыр Жапаров не из тех джигитов, которые могут наложить на себя руки. Я знаю его как смельчака, который не будет стонать, если с него живьем сдерут кожу.

Омурбек Абдырахманов, экс-депутат:



"В эту историю можно поверить только после обнародования его видео"



- Я не ясновидящий. Всякое может быть. Этот джигит давно находится за границей. Психика у людей, долгое время находившихся вне родины, меняется. Короче говоря, в эту историю можно поверить только после публикации его видео...

Акин Токталиев, адвокат:



"Был заказ от власти, на Садыра напали"



- В хадисе говорится о случаях, когда мусульманину дозволено лгать. Во-первых, если есть угроза его жизни. Во-вторых, если спорят два человека, то можно солгать, чтобы сохранить семью. Садыр Жапаров лучше меня знает хадисы. Потому что он сын большого муллы. Он хорошо знает, что попадет в ад, если не выдержит испытания Аллаха, совершит суицид. Для сохранения жизни брата и сыновей он дал ложные показания. Был заказ со стороны власти. Другими словами, напали внутри СИЗО. Рано или поздно, но после смены власти все всплывет наружу. Садыр знал, что его водворят в СИЗО, что будет оказано психическое давление. Он был готов к этому, но не знал, что задержат его брата, родственников. Думал, что власть закон не нарушит, что к ответственности привлекут только его. Здесь он ошибся, не знал, что его посадят не по закону, а по понятиям.

Канышай Мамыркулова, журналист:



"Письмо о суициде мог написать под пытками..."



- Я скажу прямо, не верю в информацию о суициде. Возможно он под пытками написал письмо. Три года его не объявляли в розыск, но его сразу задержали при добровольном возвращении. Недалек тот день, когда этот человек скажет правду. Кыргызстанцы не будут терпеть гонения как в 37-ом году.

Айбек Бусурманкулов, активист:



"Посадили в СИЗО-1, чтобы пытать, сломать"

- Думаю, информация о попытке самоубийства появилась под давлением власти. Его держали в СИЗО-1 потому, что была цель - пытать, сломать. А следовало бы посадить его в ГКНБ.

Ыргалай Бекмуратова, руководительница организации "Мээр жазы":

"Эта очередная ложь власти, вроде "Белизгейта" и "Юпигейта":



- Я восприняла эту историю как очередную ложь власти, вроде "Белизгейта" и "Юпигейта". Как Садыр мог наложить на себя руки? Нет камер в каждой "хате". Озвучили абсурдную ложь. Разумные люди не поверят. Испытываешь ощутимую боль, если заноза попадает в палец. Садыр мудрый, набожный человек. Он на такое не пойдет. Глубоко заблуждаются те, кто считает, что Садыр порезал себе руку, шею.



Это похоже на случай четырехлетней давности, когда сотрудник ГАИ по имени Айбек якобы повесился на свой шарф в ГКНБ. Наверное они это сделали для того, чтобы Садыр в будущем не стал президентом.

Тологон Сулайманов, журналист:



"Они перегнули палку, когда распределили политика в СИЗО-1"



- Здесь много вопросов. Садыра Жапарова нужно было разместить в изоляторе ГКНБ. Они перегнули палку, когда распределили политика в СИЗО-1. Что касается попытки вскрытия вены, я думаю, что вряд ли кто-то на него нападал. Потому что и там сидят люди. Мало того, эти люди готовы спросить за каждое слово. Возможно оказали моральное давление. Кажется он пошел на это, чтобы привлечь внимание общественности. Короче говоря, в ходе следствия следует все тщательно изучить.



Источник: газета "Майдан.kg" №12 от 05.04.2017 / стр. 5

http://www.gezitter.org/society/58957/