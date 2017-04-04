Бордель, розыск, вымогательства. Чем известна семья Канжара Кадыралиева

Канжар Кадыралиев — бывший сотрудник органов прокуратуры, обвиняется в самоуправстве, хулиганстве и вымогательстве.

Судебный процесс длится третий год.



За это время о представителе известной фамилии стали забывать. Но Канжар Кадыралиев напомнил о себе. В марте 2017 года на судебном заседании он неожиданно заявил, что депутат парламента Жанар Акаев… вымогал у него деньги. Об этом общественности поведал его адвокат Икрамидин Айткулов.



ИА «24.kg» решило вспомнить всех членов семьи Кадыралиевых, в разное время ставших фигурантами резонансных историй.



Кадыралиевы — уроженцы села Кур-Шаб Ошской области. Среди них и те, кто известен в криминальных кругах, и те, кто стал представителем политического бомонда, и служившие в силовых структурах.



Санжар Кадыралиев — депутат третьего и четвертого созывов парламента (в четвертый созыв он прошел по списку бакиевской партии «Ак-Жол»). Его застрелили 15 апреля 2009 года в подъезде собственного дома. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве нардепа в Бишкеке задержали некоего Алтынбека Итибаева.

Позже его имя вновь всплыло после громкого побега из СИЗО-50 в октябре 2015 года. По данным следствия, он оказался членом экстремистской группировки и ликвидирован при задержании 22 октября 2015 года.

Под роковой звездой



При расследовании убийства Санжара Кадыралиева следствие проверяло и версию о связях акжоловца с криминалитетом. Родственники убитого утверждали, что Санжара Кадыралиева «убрали» из политических соображений. Они отмечали, что в июне 2008 года, перед уходом депутатов на каникулы, Санжар Кадыралиев представлял проект закона «Об игорной деятельности в КР».



По мнению родственников, он предлагал ввести жесткие ограничения в отношении клиентов различных казино, клубов и их регистрацию в игорном заведении вплоть до указания паспортных данных.



Годом раньше общественность узнала еще об одном члене семьи Кадыралиевых — Канжаре. В марте 2007 года он избил четверых сотрудников милиции.



Инцидент произошел в одном из ночных клубов Оша 8 марта. Пострадавшие подали заявление в милицию только спустя девять дней.



Ответственности Канжару Кадыралиеву удалось избежать, так как прокуратура Оша не дала санкцию на арест, мотивируя отказ назначением «дополнительной проверки».

Сестра за братьев не в ответе?

На парламентских выборах-2010 по списку СДПК в Жогорку Кенеш проходит Ыргал Кадыралиева. Депутат актуальными законотворческими инициативами не запомнилась. Кроме идеи запретить выезд за границу кыргызстанкам моложе 22 лет.



По мнению Ыргал Кадыралиевой, только с письменного и нотариально заверенного разрешения родителей дочери Ала-Тоо могут покинуть родину в поисках лучшей доли.



Но Ыргал Кадыралиева не учла интересы тех, кто моложе 22 лет, но замужем и с детьми. Забыла и о статье 25 Конституции, гарантирующей свободу передвижения.



Разумеется, сестра защищала братьев, как могла. В суде по делу об убийстве Санжара она умудрилась подраться. Но опровергала это.

От хулигана слышу



В октябре 2014 года на пресс-конференции выступают жители Узгенского района, которые заявляют, что разбой организовал родной брат Ыргыл Кадыралиевой — Канжар.



По словам 80-летнего Аширалы Келдибаева, в ночь на 31 августа к ним в дом ворвались четверо вооруженных мужчин в масках. «Они связали моего сына, выволокли его на улицу и стали избивать. Меня с супругой связали и закрыли в одной из комнат, запугивали женщин и малолетних детей, требовали переписать на них бизнес сына и покинуть Кыргызстан, иначе грозили вырезать всю семью. Сын отдал им все деньги, что были в доме, — $12 тысяч. Но разбойники требовали еще, якобы они знали, что в доме есть больше денег», — рассказал он.



Аширалы Келдибаев сообщил, что сына госпитализировали, а он написал заявление в правоохранительные органы.



В ходе разбирательства выяснилось, что к преступлению причастен сотрудник прокуратуры Ошской области Канжар Кадыралиев.



Как отметила сестра предпринимателя Уулкан Келдибаева, Кадыралиев постоянно вымогал у брата деньги, а милиция бездействовала.



По словам потерпевших, они обращались с заявлениями в прокуратуру, ГКНБ, Жогорку Кенеш и к президенту страны. Однако ответа ни от кого не поступило.



Для расследования разбойного нападения с участием сотрудника прокуратуры Ошской области Канжара Кадыралиева создали совместную следственную группу из числа работников Генпрокуратуры и МВД.



Ыргал Кадыралиева заявила, что ее брат — «жертва нападок в целях политической провокации».

Разобраться и наказать

Президент Алмазбек Атамбаев поручил тогда генеральному прокурору Аиде Саляновой расследовать конфликт с участием сотрудника прокуратуры города Оша и брата депутата Канжара Кадыралиева.



В ноябре 2014 года еще одного брата Кадыралиевых — Улана — подозревают в вымогательстве и хулиганстве.



Ыргал Кадыралиева рассказала, что Улан попал под те же статьи, что и Канжар. «Это все похоже на какой-то заговор и непонятные игры в отношении нашей семьи. Мой брат Канжар — честный человек, я официально заявляю», — сказала она.

Брат-уголовник и «сестра-банщица»

В декабре 2014 года Канжар Кадыралиев отказывается ходить на допросы, объясняя это тем, что ему не могут гарантировать беспристрастное расследование. В том же декабре Канжара Кадыралиева объявили в розыск по линии Интерпола.



В марте 2015 года он сдался властям и явился с повинной.



В это же время еще один член семьи Кадыралиевых — сестра Суйсал — оказывается в центре скандала. Появляется информация, что она, являясь госслужащей, работает администратором сауны.

В телепередаче «Ынгайсыз суроолор» от 23 марта 2015 года показали администратора сауны, где предоставляют услуги секс-работницы. Администратором (женщина в желтом пальто), бурно возмущающейся и выпроваживающей съемочную группу, является Суйсал Кадыралиева.



В то же время она работала в ГРС и занимала должность ведущего специалиста отдела паспортно-визовой и регистрационной работы (ОПВРР) Узгенского района Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния.



В апреле 2015 года Канжара Кадыралиева взяли под стражу. В июне 2015 года начинается суд. Сейчас процесс подходит к завершению, ожидается, что в середине мая по делу огласят приговор.



В ноябре 2015 года Канжара Кадыралиева отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура просит изменить подследственному меру пресечения. Однако суд это ходатайство не удовлетворяет.



В апреле 2017 года Канжар Кадыралиев требует возбудить уголовное дело в отношении депутата Жанара Акаева.



Откровения о «преступлениях» Жанара Акаева из уст подсудимого Канжара Кадыралиева последовали сразу после того, как последнего исключили из парламентской фракции СДПК.



В 2014 году журналист радио «Азаттык» Жанар Акаев провел большое расследование по делу о вымогательстве Канжаром Кадыралиевым.



А вы верите в случайные совпадения?

http://24.kg/obschestvo/48689/