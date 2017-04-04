VIP-заключенные Кыргызстана в лицах

В Кыргызстане продолжаются громкие аресты.

Все они связаны со скандальными обвинениями — от коррупции до попыток государственного переворота. Такими темпами камер в СИЗО ГКНБ для VIP-арестантов может и не хватить.

Их назвали заговорщиками

В мае 2016 года на нары отправились лидеры «Народного парламента» и движения «Эл куну» Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Дастан Сарыгулов, Эрнест Карыбеков, Тойгонбек Калматов, Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов и Александр Гусев.



Приговор им должны были вынести 22 марта, но из-за болезни судьи оглашение вердикта перенесли на неопределенный срок.



Гособвинение попросило для Дастана Сарыгулова 12 лет лишения свободы, Бектура Асанова — 15, Кубанычбека Кадырова — 16 лет, Эрнеста Карыбекова — 22 года тюрьмы с конфискацией имущества.



Их обвиняют в шпионаже и попытке насильственного захвата власти.



Основанием для возбуждения уголовного дела послужила аудиозапись в Интернете. На ней зафиксировано, как задержанные делят государственные посты в случае захвата власти. Им инкриминируют «приготовление к насильственному захвату власти и разжигание межнациональной розни».



Юристы, представляющие интересы лидеров НП, утверждают, что аудиофайлы смонтировали в ГКНБ.

Депутаты нынешние и бывшие

В конце февраля в СИЗО угодил лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев. Его заключили под стражу до 25 апреля по обвинению в коррупции и мошенничестве. Вместе с ним задержан и экс-министр ЧС Дуйшенкул Чотонов. Его обвиняют в посредничестве при передаче Омурбеку Текебаеву $1 миллиона от российского бизнесмена Леонида Маевского.



Спустя месяц, 25 марта, задержали экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Он содержится в Бишкекском СИЗО-1. Ему предъявили обвинения в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия к представителю власти. Он проведет под арестом все время до конца следствия.



В конце марта арестован председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Жениш Джумашов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 221 часть 3 «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» УК КР. Кроме того, его обвиняют в присвоении или растрате вверенного имущества.

Дела мародерские

Последний из VIP-арестантов на сегодня — бывший нардеп пятого созыва, член фракции «Ата Мекен» Райкан Тологонов. Его задержали по уголовному делу о мародерствах в Бишкеке в апреле 2010 года.

По версии сл

едствия, именно под его руководством группа лиц совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе принадлежавших семье бывшего президента Курманбека Бакиева и ее приближенным.



Но, похоже, Райкан Тологонов далеко не последний человек, который пополнил список VIP-клиентов СИЗО ГКНБ.



http://24.kg/obschestvo/48687/