Провальные технологии бывших и настоящих

На просторах Кырнета набирает популярность шутка о том, что в календаре Кыргызстана нужно оставить всего три времени года — лето, осень и зиму. Чтобы впредь уже не случалось опостылевшего народу весеннего политического обострения. Шутка грустная, но правдивая, потому что положение дел в политпространстве сегодня только продолжает осложняться.

Да идите вы... на выборы!

Сегодня некоторые оппозиционеры сетуют, что они якобы стремятся к диалогу с действующей властью, но остаются без взаимности.



В таком ключе, к примеру, недавно высказался Равшан Жээнбеков на “Радио Азаттык”, где политика интервьюировали на предмет его недавнего визита в Европу. Он сообщил, что в ЕС ездил, чтобы рассказать тамошним СМИ о “давлении на лидера фракции “Ата Мекен”, депутата парламента Омурбека Текебаева и гражданского активиста Риту Карасартову”, а также обсудить с европарламентариями “вопрос ухудшения ситуации в области демократии в Кыргызстане”.



Завершил беседу Жээнбеков высказыванием о том, что действующая власть отказывается коммуницировать с оппозицией:



— Если говорить о диалоге, то мы, оппозиционные политики и представители независимого гражданского общества, насколько это было возможно, пытались наладить диалог с властями и пойти на переговоры. Но, к сожалению, власть доказала, что она не способна к переговорам, — заявил политик.



Наверное, господин Жээнбеков о способах налаживания контактов знает намного больше, чем простые смертные. Но для обычных кыргызстанцев лично его позиция по отношению к президенту совсем недавно выглядела совсем не как намерение конструктивного общения.



В ноябре 2016 года незадолго до референдума по внесению поправок в Конституцию экс–депутат действительно вел переговоры. Только не с президентом, а с отдельными политиками об объявлении импичмента главе государства.



Другая поборница переговоров между властью и оппозицией — правозащитница Толекан Исмаилова также считает, что “президент должен наладить национальный диалог”, чтобы устранить возникший, по ее мнению, кризис между законностью и справедливостью.



Но, если разобраться, у оппозиционеров была масса шансов начать плодотворное для обеих сторон общение.



Сделать это можно было, к примеру, в декабре 2014 года, когда Атамбаев объявил, что не станет баллотироваться на второй срок. Однако оппозиция не восприняла это президентское послание всерьез. Фрондеры совершенно не поняли президента, не поверили ему, а потому не сделали ни одного шага навстречу, чтобы как–то обсудить ситуацию.



И это удивительно, поскольку Атамбаев успел к тому времени продемонстрировать, что его слова не расходятся с делом. Он пообещал вывести американский центр транзитных перевозок “Манас” и вывел, а также денонсировал соглашение о сотрудничестве со Штатами.



Хотя, возможно, что как раз эта последовательность президента и стала причиной раздражения его политических противников. Так как многие из них не просто держат проамериканский курс, но еще и кормятся с денег Госдепа США.



Хорошая возможность начать диалог с властью у оппозиционеров была и тогда, когда шло всенародное обсуждение поправок к Основному закону, усиливающих парламентаризм и исключающих узурпацию власти.



Вместо того чтобы вступить в переговорный процесс, оппозиционные политики развили бурную деятельность: инициировали сбор подписей, организовывали форумы, конгрессы, курултаи и митинги против поправок. Тогда, например, Омурбек Текебаев, за год до этого выступавший с таким же пакетом модификаций, убеждал кыргызстанцев, что “из–за изменений в Конституцию президент Алмазбек Атамбаев сделал ООН, ОБСЕ и все международное сообщество врагами Кыргызстана”.



Эту нервную фрондерскую суету по поводу прошлогоднего референдума можно объяснить тем, что на деле никакого мира в стране оппозиционерам не нужно, поскольку для них единственный способ прорваться к управлению страной — замутить кровавый переворот.



Единственное здравое решение для оппозиции сейчас — поддержать тот уникальный прецедент мирной передачи власти будущему законно избранному главе государства, который пытается создать Атамбаев: пойти на выборы со своим кандидатом и постараться убедить народ Кыргызстана поддержать его.

Эти схемы нам знакомы

Если рассматривать ситуацию с такой точки зрения, то все оппозиционные движения последних лет выглядят как четко срежиссированный кем–то третьим спектакль. И, судя по всему, накал страстей будет только нарастать, и это означает, что нас могут ждать большие потрясения или, по крайней мере, попытки их вызвать.



При этом оппозиционеры, или кто там за ними стоит, не отличаются изобретательностью. Сцены разыгрываются одни и те же, меняется только актерский состав. Но происходит все с патологической методичностью.



Первым составом в апреле прошлого года выступило возникшее из политического небытия объединение “Народный парламент”. В главной роли — “выдающийся” аграрий–селекционер времен Аскара Акаева Бекболот Талгарбеков. Он и соратники объявили, что соберут на площади Ала–Тоо 20 тысяч человек, “чтобы обсудить злободневные проблемы Кыргызстана”.



Претенциозный митинг не раз переносили в надежде собрать сторонников, но он так и не состоялся, несмотря на то, что у компании была довольно значимая информподдержка — “Народный парламент” продвигали в соцсетях, его лидеры проводили пресс–конференции и с большим удовольствием общались с журналистами.



Неизвестно, сколько бы продолжалась эта история, если бы в Интернете не появились аудиозаписи телефонных разговоров, в которых лидеры “Народного парламента” Бекболот Талгарбеков, Торобай Кулубаев и Марат Султанов делили лавры несостоявшегося переворота и собирались “выкалывать глаза, отрывать руки и ноги, расстреливать и мочить всех” представителей действующей власти. В итоге участники затеи оказались в СИЗО ГКНБ.



Следующими на сцену вышли Омурбек Текебаев и его команда. Технология продвижения этого состава оппозиционеров использовалась та же, что и с талгарбековской шайкой, — сначала мощная информационная кампания, нацеленная на то, чтобы представить лидера социалистов честным и принципиальным, эдаким бесстрашным политическим рыцарем без страха и упрека.



Ради образа “Текебаев весь в белом” начали даже войну компроматов. Правда, оказалось, что у инициаторов этого противостояния на руках нет ничего стоящего — одни только липовые бумажки да призывы к морали. У власти же, как оказалось, есть что предъявить самому главному атамекеновцу и его сторонникам. В итоге случился арест Текебаева, под который даже собрали митинг, правда, малочисленный.



Раскрывшаяся правда о некоторых оппозиционерах позволила возобновить дело о мародерстве. Теперь стало понятно, почему в свое время Генеральная прокуратура под руководством Аиды Саляновой не сумела найти убедительных доказательств, что мародерили именно атамекеновцы.



И первые ласточки уже полетели. Во вторник был задержан и помещен под стражу в СИЗО ГКНБ Райкан Тологонов, которому сразу же предъявили обвинение в организации грабежа, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.



Следом Комитет нацбезопасности распространил сообщение, в котором говорится, что удалось установить, что грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и ее приближенным, совершенные в период с 7 по 10 апреля 2010 года в Бишкеке, происходили под непосредственным руководством бывшего депутата ЖК от партии “Ата Мекен” Райкана Тологонова.



В этом свете возвращение беглого политика Садыра Жапарова тоже выглядит не случайным — уж больно вовремя (для оппозиции) его обуяла тоска по родине и слишком уж тщательно он к нему готовился. И сценарий разыгран тот же, что у Талгарбекова и Текебаева: информподдержка, а затем попытка дестабилизировать ситуацию посредством толпы проплаченных протестантов.

Так совпали интересы

Что дальше? Недавно в социальных сетях появились и муссируются слухи о том, что в республику собирается въехать Мелисбек Мырзакматов. Понятно, что возвратиться в Кыргызстан он может только в качестве арестанта, поскольку разыскивается силовиками и его схватят уже на границе. Но если он все же решится на это, то все пойдет по жапаровской схеме: задержание, транспортировка в СИЗО и бунтующие сторонники.



На фоне этой политической кутерьмы внезапно оживились, напомнили о себе всему миру и сторонникам бывшие правители нашей страны.



Аскар Акаев с дочерью презентовали книгу о том, как, по их мнению, должен развиваться Кыргызстан в 2030–е годы. А Курманбек Бакиев выступил спикером на радио “Свобода Беларусь”. В интервью он рассказал, что все его преступления оправданы лондонским судом, что он “никогда не был врагом Акаева”, а также поделился своими соображениями о том, что сегодня не так в политике и экономике КР и что со всем этим нужно делать.



Да уж, нашей республике ведь как раз и не хватает советов от тех, кто заложил основы семейного правления, рейдерства и беспросветной коррупции.



Видимо, сегодня, когда в Кыргызстане забрезжила очередная смена власти, интересы беглецов совпали. Не исключено, что, объединившись, первые два президента попытаются через своих агентов влияния организовать бунт и свергнуть действующую власть. Или же просто вернутся по методу Садыра Жапарова и отсидятся в камерах до ноября с перспективой договориться о цене своей свободы с новоизбранным главой государства.



Возможно и такое, поскольку сегодня о том, что происходило в стране при Акаеве и Бакиеве, никто из политиков, пожалуй, кроме президента Алмазбека Атамбаева, особо не вспоминает. Их преступления против своего народа словно померкли, а потому о них не говорят ни правозащитники, ни оппозиционные политики, ни депутаты.



Тот же Омурбек Текебаев, из которого сейчас лепят узника совести, похоже, и думать забыл об идеологических расхождениях с Курманбеком Бакиевым. Более того, если считать правдивыми слухи о том, что он встречался на Кипре с Жапаровым, который входит в ближайшее окружение второго президента КР, то, очевидно, он не постыдится вступить в сговор с тем, по чьей вине в апреле 2010–го была пролита кровь.

Александра ВАСИЛЬКОВА.

Источник - "Вечерний Бишкек"