Телохранители Бакиева и сторонники Текебаева на одном митинге. Что это было?

попались



Как ранее сообщали СМИ, на митинге сторонников Садыра Жапарова был замечен и попал в кадр бывший телохранитель Курманбека Бакиева некий Ысманов. На этих фотографиях он постоянно с кем–то разговаривает по мобильному телефону. В соцсетях бурно обсуждали это явление. По свидетельствам очевидцев, Ысманов охранял Бакиева в апреле 2010 года, когда свергнутый президент пытался получить поддержку у жителей Оша, но был изгнан. Тогда телохранитель постоянно находился рядом с Бакиевым, о чем свидетельствуют кадры видеосъемки того времени.



Некоторые пользователи соцсетей выдвинули версию, что телохранитель Бакиева мог просто из личных убеждений выйти на митинг, мол, это его право. Но по странному совпадению на митинге присутствовал и еще один телохранитель свергнутого президента, который в отличие от Ысманова находился в самой гуще митингующих сторонников Джапарова. Это был полковник в отставке, бывший первый заместитель председателя Службы госохраны Жаныша Бакиева Кулупбек Тологонов.



Этот человек в период мартовских событий 2005 года обеспечивал охрану Курманбека Бакиева, который тогда находился в оппозиции и скрывался под личиной пламенного революционера и ниспровергателя Аскара Акаева.



За свои заслуги и личную преданность Бакиеву Тологонов был восстановлен в СГО и сделал головокружительную карьеру, став вторым человеком самой могущественной и криминальной спецслужбы бакиевского режима. Брат Жаныш превратил СГО в собственную армию особого назначения, используя ее в ликвидации инакомыслящих и политических противников.



Появление сразу двоих верных телохранителей Бакиева наводит на мысли о том, что это не простое совпадение, бывшие сотрудники СГО явно заточены на выполнение определенных задач. Спецслужбы должны ответить на вопрос, в чем заключалась миссия “засланцев” и какие задачи были поставлены перед ними?



Но в любом случае такой интерес к протестному митингу верных людей Бакиева позволил кыргызским СМИ выдвинуть версию о том, что Садыр Жапаров координировал свои действия с кланом свергнутого президента.



Достаточно много вопросов возникает и по поводу участия в джапаровском митинге сподвижников Омурбека Текебаева. Все стали свидетелями, как активно они выступали, особенно Асия Сасыкбаева. Такая позиция соратников лидера партии “Ата Мекен” вновь поднимает вопрос о возможной связи Омурбека Чиркешовича с Курманбеком Бакиевым. Ранее о том, что Текебаев встречался с беглым президентом на Кипре, а посредником и организатором этих переговоров выступил Садыр Жапаров, писали не только местные, но и турецкие СМИ.



Если сложить все пазлы, то получается “гремучая смесь” оппонентов Атамбаева. Против нынешнего президента одним фронтом выступают явные бакиевцы и те, кто когда–то им противостоял, — члены партии “Ата Мекен”. Возникает вопрос, а что случилось с идеалами партии, которая в апреле 2010 года была самым яростным противником режима Бакиева? Если бы Текебаеву сказали тогда, что он сомкнется с бакиевцами, то он, наверное, просто убил бы того, кто мог допустить такую мысль. И если бы лидеру “Ата Мекена” предрекли бы пять лет назад, что он будет в одних рядах с “реваншистами”, он бы поднял это утверждение на смех и посчитал бы говорившего безумцем.



Но по истечении 7 лет реальность показывает, что происходит смычка бывших непримиримых противников. А может, никогда Текебаев и не был таким, за кого выдавал себя, а просто был поставлен в условия, когда его амбиции пришли в противоречие с реалиями режимов Акаева и Бакиева, когда он был просто жестко отодвинут от государственного пирога. А потом, дорвавшись до власти, получив возможность влияния на принятие государственных решений, Текебаев просто сбросил маску. И тогда его понесло. Как говорил Черчилль, власть — это сильнейший наркотик. Но когда главный атамекеновец начал терять влияние и позиции, да еще и дутый статус “отца Конституции”, он стал яростно бороться с властью и не побрезговал союзами с самыми одиозными политиками.



Грустно и прискорбно наблюдать за падением политиков, которые так и не смогли переломить себя, свои амбиции, перешагнуть через корыстные интересы.



Кира САВИНА.

Источник - Вечерний Бишкек