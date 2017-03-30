"Даже Сталин не сажал пятерых человек из одного дома"

- Не перегнула ли палку власть, которая посадила 7 человек из одного дома из-за Садыра Жапарова?

Эмилбек Момунов, журналист:



"Власть оставила черное пятно в истории, от которого не отмыться"



- Возможно и С. Жапаров прекрасно знал, что наши силовые органы, с почетом проводившие А. Батукаева, могли также с "почетом" его встретить и посадить. Возвращаясь, он понимал, с какими трудностями он может столкнуться.



Наверное никто и не ожидал, что посадят в итоге пятерых человек - двух сыновей, братишку, невестку. Мы не могли и представить, что побьют его молодого сына и его друзей, поехавших встречать отца на границу. Они - будущее Кыргызстана, кто ответит, если они станут инвалидами? Как гражданин, как кыргызский джигит, меня удивило то, что молодчики в гражданском увозили людей в простых (не милицейских) машинах.



Сегодняшняя власть, сделав такой хищнический шаг, оставила черное пятно в истории, от которого не отмыться. Человечество издавна придерживается принципа: "Сын не отвечает за грехи отца". В чем были виноваты сыновья С. Жапарова, чья вина еще не была доказана? Если они нарушили порядок, то их следовало бы наказать по закону. А в чем провинилась женщина, оставившая дома 3-хмесячного грудного ребенка? Или у нас есть закон, запрещающий встречать на границе отца, брата мужа?



В таких случаях говорят: "Никогда не ездивший верхом замучает коня до смерти". Наверное, власти думают, что если избить участников митинга и пикета, если запугать их, то они больше не поднимут головы. Такими темпами они переплюнули Сталина, не говоря об Акаеве и Бакиеве. Даже Сталин не сажал пятерых человек из одного дома.



Поэтому президенту нужно поручить поскорее освободить невинных людей, привлечь к ответственности начальников правоохранительных органов, злоупотребивших полномочиями. Иначе народ разочаруется...

Камила Талиева, экс-вице-премьер-министр:



"Женское сердце сжимается, отпустите молодых ребят"



- В правовом государстве ценнее всего - это права человека. Конечно, каждый гражданин должен соблюдать законы своей страны и нести ответственность за их нарушение. У меня возник вопрос относительно Садыра Жапарова. По закону брат или дети не должны нести ответственность за отца. Посадили семью, родителей, братьев, конечно, перегнули палку. Они не должны забывать о законах жизни, о карме, ведь когда-нибудь им самим придется отвечать. Силовым органам нужно извлекать урок из прошлого, не забывать, что придется отвечать за каждый шаг.



Я мать, скажу как мать, у которой сжимается сердце - перестаньте избивать молодых ребят, освободите, министр внутренних дел Улан Исраилов!!!

Айбек Бусурманкулов, активист:



"Такой метод применения силы ни к чему хорошему не приведет"



- Не было еще такого, чтобы власть сажала 7 человек из одного дома. На этот раз власть перешла черту. Такой метод применения силы ни к чему хорошему не приведет. Тем самым власть показывает свою слабость. Сейчас усилились политические гонения. Власти сажают всех, кто не нравится, кто делает неприятные заявления, подает в суд или штрафует. Поэтому я призываю все политические силы объединиться против несправедливой политики власти.

Ыргалай Бекмуратова, руководительница общественного фонда "Мээр жазы":



"Верхушка сейчас занимается неразумными вещами"



- Власть перегнула палку. После ареста Садыра Жапарова не стоило задерживать брата, невестку, сыновей. Потому что они ни в чем не виноваты, закон не позволяет их одновременно наказывать. Этот день пройдет. Бог разберется с теми, кто так дурно поступает. Этот мир временный. В другом мире будут страдать те, кто жестоко обращался с народом. Там нет милиции и ГКНБ. Поэтому не стоит забываться, следует помнить о судном дне. Короче говоря, верхушка в последнее время занимается неразумными вещами, очень низко упала.

Адиль Турдукулов, активист:



"Садыр Жапаров подвергался гонениям из-за критики в сторону власти, в конце концов его посадили"



- Во-первых, всем нам нужно понимать, что Садыр Жапаров превратился в политического узника. Потому что его задержали по политическим мотивам, за то, что он остро, аргументировано критиковал власть. Народ не стал терпеть беззаконье, выступил в поддержку, но был избит, как и близкие родственники Жапарова. Этим власть хочет запугать людей, чтобы они не выходили на акции протеста. Бесполезен и парламент, который отмалчивается, видя все это, так как не отстаивает интересы народа. Такой парламент нам не нужен.

Осунбек Жамансариев, адвокат:



"Это ни в какие ворота"



- В одном доме посадили 7 человек из-за уголовного дела, возбужденного в отношении С. Жапарова. Наверное родственников посадили за административные правонарушения, от 2 до 5 суток. По всей видимости, они переступили черту на митинге. Что касается избиения сыновей С. Жапарова, то это неправильно с любой точки зрения. Это ни в какие ворота...



Чолпонбек Абыкеев, писатель, общественный деятель:



"При А.Акаеве были похуже аресты"



- Временами понимаешь, что память у народа короткая. При А. Акаеве были похуже аресты. Позднее К. Бакиев тоже сажал, даже ликвидировал. Проблема не в том, что кого-то посадили. А в том, что власть не извлекла урок из прошлого. В том, что система правления осталась такой же, как при А. Акаеве. Судьи так же зависимы от власти, как 20-25 лет назад. Такая шумиха будет продолжаться, пока мы не изменим систему государственного управления, не изберем новый путь. Чтобы государство устойчиво развивалось, чтобы противоборствующие стороны в рамках закона улаживали свои споры, нужно внедрять институт Народного курултая в систему государственного управления. Другого пути нет. Все равно к этому придем.



Мавлян Аскарбеков, активист:



"Ошибаются те, кто запугивают наш народ, хотят управлять силой"



- Власть предупредила остальных, посадив Садыра Жапарова, избави его сыновей. Неважно, насколько виновен Жапаров и насколько заслуживает тюрьмы, никто не поверит власти. Вот в чем вопрос. Власть училась на ошибках Бакиева. Ошибаются те, кто запугивают наш народ, хотят управлять силой. Народные волнения не прекратятся, пока не будет установлена справедливость. Если не сегодня, то завтра будет свергнута власть воров и коррупционеров.

Источник: газета "Майдан.kg" №11 от 29.03.2017 / стр. 7

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