Пробакиевский марш не прошел

отшумели



В прошлую субботу экс–депутат ЖК V созыва от фракции «Ата Журт» Садыр Жапаров, прибывший в Кыргызстан «сдаваться», был задержан на погранпосту «Ак–Жол Автодорожный» и доставлен в ГКНБ. В воскресенье, 26 марта, Первомайский районный суд избрал верному бакиевцу меру пресечения — под стражей в СИЗО N01 он останется до конца срока следствия.



Как позже сообщили в Государственном комитете национальной безопасности, экс–атажуртовцу инкриминируют сразу несколько преступлений. Уголовное дело возбуждено по статьям 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия к представителю власти) УК КР.



...7 октября 2013 года участники митинга в Караколе скрутили и поместили в автомашину, припаркованную возле здания облгосадминистрации, полномочного представителя правительства в Иссык–Кульской области Эмилбека Каптагаева, таким образом взяв его в заложники. Более того, захваченного полпреда грозились сжечь вместе с автомобилем.



Протестная акция, в ходе которой едва не спалили Каптагаева, была организована и полностью курировалась Садыром Жапаровым. Однако бунт был погашен, а Жапаров сбежал в Минск. Позже он получил вид на жительство на Кипре, куда (какой сюрприз!) буквально перед недавним арестом летал Омурбек Текебаев.



Нынешнее появление экс–атажуртовца в стране не случайно и, разумеется, не имеет ничего общего с искренним намерением сотрудничать со следствием. Если бы Жапаров действительно собирался сдаться, он прилетел бы вместе с адвокатом, а не попытался устроить беспорядки.



Его возвращение — это спланированная акция по организации кровавой смуты, для которой Садыр Жапаров и его немногочисленные сторонники, судя по всему, должны были стать детонатором. Нужна она в первую очередь его боссам — клану Бакиевых.



О своем намерении вернуться Жапаров, почти четыре года даже не вспоминавший о родине, объявил в видеоролике, размещенном в Интернете. Беглый политик рассказал не только о дате, но и о точке въезда в страну. Уже одно это говорит о том, что ему нужна была массовка, которую он и хотел собрать, в том числе через социальные сети.



Въезжал он со стороны Алматы. Вероятно, в южной столице Казахстана, где отсиживается значительная часть родственников беглого президента Бакиева, проходили последние консультации насчет того, как обрушить Кыргызстан в хаос, чтобы семейство могло вернуться к власти и продолжить грабить и убивать свой народ.



Встречать Жапарова на КПП “Ак–Жол Автодорожный” собрались около сотни человек — родственники и профессиональные протестанты — платный ОБОН. Параллельно часть сторонников митинговала в парке имени Горького в Бишкеке.



“Встречающие” на границе попытались раскачать ситуацию прямо там — кто– то призывал людей блокировать дорогу, но четко сработавшие милиционеры не позволили этого сделать.



Если Садыр Жапаров действительно ставил перед собой какие–то конструктивные цели, то настоял бы, чтобы сторонники не собирались в приграничье, обостряя международную ситуацию. Он, как минимум, не захотел бы создавать для соотечественников проблем, вызванных возможным закрытием казахами своих рубежей, — наши соседи ведь так болезненно реагируют на любые признаки политической нестабильности в Кыргызстане.



Экс–атажуртовец был задержан чекистами, как только пересек госграницу. Его сразу повезли на допрос в ГКНБ. Туда же двинулись сторонники Жапарова, протестующие в городе. В итоге “мирный митинг”, который, кстати, не был санкционирован, быстро перерос в беспредел, столь свойственный акциям, устраиваемым бакиевскими прихвостнями.



Да, вполне вероятно, что бунт, приуроченный к возвращению экс–депутата, был спродюсирован семьей бывшего президента. Прежде всего об этом свидетельствует сама личность организатора: своей политической карьерой Жапаров целиком и полностью обязан Бакиевым, при них он занимал должность советника президента, а также руководил Агентством по предупреждению коррупции. Говорят, что самую тесную связь с кланом он поддерживает и сегодня.



Кроме того, в толпе протестантов обнаружился один из “гвардейцев” Жаныша Бакиева — Рысбек Ысманов. Его фотографию и соответствующий пост разместили в Facebook бишкекчане.



Надо отметить, Ысманов не впервые нарисовался на арене больших и малых революций. Ранее он всплывал в составе движения “Жаштар окмоту” Максата Кунакунова, который в начале 2014–го также пытался спровоцировать беспорядки в стране. И вот “телок” снова в деле. Его, как видно, откомандировали проконтролировать, как пройдут возвращение Жапарова и сопутствующие этому запланированные массовые протесты.



Митингующие же явно шли на крупную провокацию. Они пытались прорваться через кордон милиции на территорию охраняемого военного объекта, коим является здание ГКНБ. Какой в этом смысл? Освободить Жапарова они не могли. Взять штурмом офис Комитета нацбезопасности тоже, поскольку у них не было оружия.



Судя по всему, протестанты добивались реакции от силовиков, которую можно было бы назвать несоразмерной, — серьезные увечья или даже человеческие жертвы. Для оппозиции они стали бы пушечным мясом, на котором можно было бы замутить новую революцию.



К счастью, силовики правильно оценили ситуацию и, действуя оперативно и слаженно, сумели нейтрализовать зачинщиков и провокаторов.



Всего милиция задержала 105 митингующих: 68 человек были арестованы на срок от двух до пяти суток, двенадцать заплатят штраф, двое получили предупреждения. С остальными участниками акции провели профилактическую беседу и отпустили восвояси.



Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"