Гремучая смесь оппозиции: во власть через «черный ход»

Или почему Садыру Жапарову точно не нужно ехать на «Жыргалан»

Митинг в защиту Садыра Жапарова показал, что старая политическая элита пытается любыми путями напомнить о себе, продлить свое политическое существование. Этим политикам трудно разобраться в современных тенденциях, да и не особо хочется утруждать себя. Между тем, время политического популизма уходит в прошлое, народ трудно расшевелить и поднять голыми беспочвенными идеологическими установками. Может нынешняя так называемая оппозиция считаться реальной оппонирующей силой власти? Этот вопрос сам напрашивается, когда внимательно присмотришься в эту нынешнюю оппозицию. Она представляет собой гремучую смесь уходящих в небытие псевдореволюционеров, забывших свое призвание правозащитников и тоскующих по временам Бакиева политиков.

Их объединяет только одно – любой ценой оказаться на гребне волны, как-то попасть на политический Олимп, получить влияние на принятие государственных решений. Но, несмотря на свою неадекватность, эти силы прекрасно понимают, что легальные пути во власть, к заветным должностям и реализации пустых амбиций для них уже не подходят. Выборы в парламент показали – общество ждет реальных перемен, конкретных программ и планов действий. Наблюдается усталость общества от постоянных политических шоу, которые зрелищны и не более того. Народ готов время от времени смотреть реалити –шоу уходящих политиков, но не готов идти за ними. Поэтому и акции протестов оппозиции стали малопривлекательными. Если судить по реакции соцсетей, то большинство с раздражением воспринимает митинги и пикеты. И ведь это не результат государственной пропаганды, а реальное отношение к нынешней политической клоунаде.

Как прикажете воспринимать, когда Садыр Жапаров ныне позиционирующий себя как оппозиционер при прежнем режиме просто прихватизировал перспективное месторождение, а потом довел до банкротства. И если сочувствующие Жапарову говорят о несправедливости в отношении своего любимца, пусть они послушают шахтеров угольного месторождения «Жыргалан».

Изначально, 19 июня 2007 г. в ходе реализации 71,14 процентов доли акций государства в ГАО «Шахта Жыргалан» были допущены грубейшие нарушения. Вот как это описывают свидетели тех событий: председатель комиссии, заместитель начальника регионального Управления Госкомимущества КР А. Асыранкулов, закрывшись с двумя из 4-х претендентов в 10:00, объявил о состоявшихся торгах, победителем объявил фирму «Голден Икс», принадлежащую С.Жапарову, которая приобрела акции за 12 млн. сомов. И это несмотря на то, что стартовая цена реализации государственной доли акций составляла около 17 997,71 тыс. сомов.

При этом в помещение, где проводились торги, не были допущены член комиссии, заместитель губернатора Иссык-Кульской области Шаршеев, которому позже предложили подписать протокол за денежное вознаграждение в 5 тыс. долларов США, а также двое из 4-х претендентов, один из которых частный предприниматель Исаматов предлагал согласно заявке около 21 млн. сомов. Свою роль сыграл экс- директор Госкомиму¬щества КР Т. Турдумамбетов.

Из-за этой аферы оценочная стоимость «Жыргалана» была занижена на 22 млн. 400 тыс. сомов, между тем эти деньги являлись государственными вложениями с 2003-2005 гг., т.к. в эти годы финансирование ГАО «Шахта Жыргалан» из бюджета Кыргызстана осуществлялось в счет увеличения ее уставного капитала.

Потом шахта была доведена до бедственного положения, сейчас дышит на ладан. Защитники Жапарова могут съездить и спросить, как живет простой люд, который раньше работал в шахте «Жыргалан». Хотя не стоит, в лучшем случае просто выгонят, а в худшем – разгон митинга в Бишкеке покажется игрой в песочнице.

Самое странное в митинге в защиту Жапарова в Бишкеке, который перерос в беспорядки, это выступление защитников Омурбека Текебаева. Очень эмоционально выступала Асия Сасыкбаева. Странным это кажется из-за того, что между «реваншистом» Жапаровым и Текебаевым не может быть никаких точек соприкосновения. Один верный бакиевец, другой один из ниспровергателей Бакиева. Но это на первый взгляд, если верить словам этих политиков, особенно Текебаева. На самом деле, эти политики давно уже не верят своим идеологическим посылам в общество, это так для публики. А реально, Текебаев и его соратники, Жапаров сходятся по принципу «враг моего врага – мой друг», а какие-то политические взгляды и прочее для народа.

Главное для Текебаева и Жапарова – просто прорваться во власть, и это стремление толкает в объятия друг другу политиков, которые в глазах народа чуть ли не кровные враги. Наверное, есть основания для сообщений СМИ, которые писали о якобы встрече Текебаева с Бакиевым на Кипре, которую, возможно, организовал Жапаров. При том мышлении, которое сейчас характерно для Текебаева, Жапарова это вполне возможно и реально.

И как косвенное свидетельство этому – что на митинге в защиту Жапарова наряду со сторонниками Текебаева были замечены бывшие телохранители Курманбека Бакиева. На фото, которое обошло интернет, верный слуга Бакиева некий Ысманов. Он все время переговаривал по телефону с кем-то во время митинга. С кем говорил Ысманов еще предстоит выяснить, но этот человек в апреле 2010 года охранял Бакиева в Оше и даже готов был его защищать с оружием в руках. Не исключено, что этот Ысманов мог быть куратором от свергнутого президента.

Одним словом, безнадега и беспросветность будущего толкает старую политическую элиту – гремучую смесь бакиевцев, оставшихся за бортом псевдореволюционеров и горе-правозащитников на союз, на радикальные действия. Эти люди понимают, что прийти к власти легально через выборы у них нет шансов, остается только «черный ход» путем дестабилизации ситуации в стране. Так и хочется закончить, люди будьте бдительны, не все кричащие о правде правдолюбы, потом они сами и будут уничтожать правду. Эти политики просто пытаются удержать время, сохранить и законсервировать ситуацию, но это уже из области антиутопий.

Айбек Султанов, правовед

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45371&Itemid=125