Садыр Жапаров. Из заграницы в СИЗО

Вчера, 26 марта, Первомайский районный суд заключил под стражу Садыра Жапарова.

Он до окончания следствия будет содержаться в СИЗО-1. Между тем, 64 из 105 задержанных участников акции в его поддержку подвергнуты административному аресту на срок от 2 до 5 суток.



Подробности рассказал официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов:

- Садыр Жапаров 25 марта задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 227, 341, 13 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти) УК КР. По результатам следствия, 26 марта Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения. До окончания следствия он будет содержаться в СИЗО-1.

Милиционеры и митингующие

В минувшую субботу, 25 марта, около здания ГКНБ между сторонниками Садыра Жапарова, требовавшими его освобождения, и милицией произошел конфликт. В итоге в Первомайский РОВД доставлено 105 человек. Было возбуждено уголовное дело по статьям 234 (Хулиганство), 174 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 341 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

26 марта Первомайский районный суд на основании собранных материалов вынес решение арестовать 64 человека на сроки от 2 до 5 суток, 12 человек оштрафованы. Двое митингующих получили предупреждения, с остальными проведена профилактическая беседа.

Как сообщает МВД, “противоправными действиями участников митинга 5 сотрудникам милиции были нанесены различные телесные повреждения, им выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы”.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, в УВД Первомайского района города Бишкека с письменным заявлением обратился водитель автобуса марки «Ясинь». Он просит принять меры в отношении неизвестных, которые, находясь в салоне автобуса, разбили стекла и повредили двери машины.

Сторонники Садыра Жапарова в свою очередь обвиняют милицию в нарушении прав участников митинга. Один из них, Ишен Курманакунов, заявил “Азаттыку”, что некоторым пострадавшим при разгоне акции протеста не была вовремя оказана медицинская помощь. По его словам, среди задержанных были и двое сыновей Садыра Жапарова.

В социальных сетях и некоторых СМИ распространили фотографии и видео применения силы против митингующих. Сообщалось даже, что некоторые участники акции протеста получили серьезные травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью в Бишкекский научно-исследовательского центр травматологии и ортопедии. Главврач БНИЦТО Алмазбек Кубатбеков сообщил “Азаттыку”, что в больницу обратились 6-7 человек:

- К нам с разными травмами обратились 6-7 человек. Они были под присмотром врачей и ушли, получив медицинскую помощь. В больнице нет пациентов из числа участников митинга.

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток 25 марта не смогли сразу встретиться с задержанными. Рассказывает руководитель НЦПП Нурдин Сулайманов:

- Несмотря на то, что у наших сотрудников есть право на встречу с задержанными и соответствующие документы, их не пускали больше часа. Когда они вошли, там не было избитых людей, которые были запечатлены на фото и видеоматериалах, распространенных в “Фейсбуке” и интернет-изданиях.

Ранее сообщалось о том, что задержанные нуждаются в адвокатах.

За и против

О конфликте между милицией и митингующими 25 марта в обществе бытуют разные мнения. В социальных сетях некоторые пользователи поддерживают участников акции протеста, другие же, говоря о необходимости сохранения стабильности, поддерживают силовые действия правоохранительных органов.

Бывший омбудсмен Бакыт Аманбаев отмечает, что право кыргызстанцев на проведение мирных шествий и митингов закреплено в Конституции:

- Всему есть границы. На этот раз власть перешла границы, нарушила законы и Конституцию, международные нормы прав человека и позволила милиции избить свой народ. Вы сами видели, как избили детей, приехавших издалека, чтобы увидеть отца.

В то же время есть и те, кто считает, что не было необходимости выводить на улицы людей. Экс-депутат парламента от фракции СДПК Мээрбек Мискенбаев призывает народ весной работать на поле, сажать деревья и заниматься мирным трудом:

- Сейчас поднимается шум из-за задержанных. Но я хочу сказать, что народу нужен мир. Нарушители закона должны нести ответственность в его рамках. Мы поддерживаем задержание Садыра Жапарова и привлечение к ответственности его близких и сторонников. Мы поддерживаем стабильность, и у нас хватит сил сохранить достижения 7 апреля.

Кто такой Жапаров?

Садыр Жапаров, три года назад выехавший за пределы республики, 25 марта вернулся в Кыргызстан. Его задержали после пересечения кыргызско-казахской границы и доставили в ГКНБ. Спецслужбы сообщили, что он задержан в рамках уголовного дела, связанного с акцией протеста в Караколе 7 октября 2013 года. По версии следствия, во время проведения митинга в Караколе участники акции протеста насильно поместили в автомашину полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева, тем самым сделав его своим заложником. По показаниям свидетелей, организатором митинга и последующих противоправных действий являлся Жапаров. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.

Садыр Жапаров в бытность депутатом Жогорку Кенеша от фракции “Ата-Журт” поднимал вопрос о Кумторе и возглавлял комиссию по изучению этой проблемы.

В 2012 году на митинге в Бишкеке, посвященном теме национализации Кумтора, организованном по инициативе Жапарова, произошли беспорядки. По обвинению в попытке насильственного захвата власти были задержаны три депутата от “Ата Журта” Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов и Садыр Жапаров. Позже суд приговорил Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова к 1 году 5 месяцам лишения свободы, Талант Мамытов получил 1 год.

До 2010 года Садыр Жапаров успел побыть депутатом Жогорку Кенеша, советником президента Бакиева, комиссаром Национального агентства КР по предупреждению коррупции, а в 2009-2010 года он возглавлял Агентство по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе КР.

Замира Кожобаева

Журналист радио "Азаттык"