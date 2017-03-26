Пред-предвыборная ситуация: спираль напряженности уже закручивается

С разницей ровно в месяц в Бишкеке задержали двух политиков – действующего депутата, лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.

Оба задержаны на границе – Текебаев 26 февраля при прилете в Бишкек из Стамбула, Жапаров – сегодня на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол" при приезде из Алматы.

Оба политика знали, что их задержат при пересечении границы, однако, несмотря на это, все-таки прибыли в Кыргызстан, и оба сейчас находятся в следственном изоляторе Госкомитета национальной безопасности. В обоих случаях произошли массовые митинги сторонников задержанных политиков, которые были возмущены задержанием и пытались ему воспрепятствовать.

Если бы власти сами не устроили последние события, искусственно нагнетая градус общественного возмущения, ничего особенного, может быть, в связи с приездом в Бишкек Садыра Жапарова и не было. Но пригласили-то его в Кыргызстан сами власти, во всеуслышание заявив, что он должен быть 25 марта допрошен в ГКНБ по делу о взятии в заложники в июле 2013 года губернатора Иссык-Кульской области.

Сидел бы человек на Кипре, и никто бы его особенно не вспоминал, хотя он и проводил достаточно активную кампанию как среди мигрантов в России, так и через соцсети в Кыргызстане, но власти решили, что он нежелательный кандидат в президенты. Вот эти действия властей по нейтрализации всех, кто потенциально может нарушить их планы передачи власти, и нагнетают обстановку.

У них есть некоторый план: как сделать так, чтобы выборы президента, назначенные на 19 ноября (не факт, что они будут проведены именно в этот день), выглядели честно и прозрачно, а на самом деле привести к власти такого человека, который не будет ворошить ничего из неблаговидных дел, которых за последние шесть лет достаточно накопилось.

Правоохранительные органы при задержаниях ведут себя так же грубо, как и некоторые митингующие, так что получается, что это просто одна и та же необразованная масса, только оказавшаяся по разные стороны баррикад. Были бы сегодня митингующие на месте милиционеров, они бы делали то же самое. Так что куда ушли миллионы от доноров на реформу правоохранительных органов – большой вопрос.

Допустим, участники сегодняшнего митинга вели себя достаточно агрессивно, но кто из руководящего состава ГКНБ вышел к ним и объяснил ситуацию? И можно предполагать, что агрессия среди собравшихся возникла именно из-за того, что власти не обращают внимания ни на настроения, ни на требования собравшихся людей. Какие бы у них ни были цели. Для них эти люди просто не существуют.

И точно так же ведут себя и верховные власти – за последние 5-6 лет власти страны не провели ни одной встречи ни за круглым, ни за квадратным столом со своими политическими оппонентами. Как они тогда собираются установить согласие в обществе, если не выслушивают мнения других политиков, а тех, кто критикует, с порога называют клеветниками?

В результате получается, что правы только сами власти и те, кто оказался около властей предержащих, кто угадывает их желания и спешит их выполнять. Если даже выполнить не удается, приветствуется и само стремление: можно за всю свою жизнь ничего путного не сделать, но стремление угождать властям будет вас держать в обойме, вы – свой, человек команды. Все остальные – враги народа.

И понятие "народ" тоже уже приватизировано, как имущество. Нам говорят – выиграйте выборы, а потом что-то говорите. То есть надо освоить технологию выборов, которые проводим мы сами так, как считаем нужным, и никто не имеет права ничего против нас говорить. Вы выигрывали выборы? Нет? Значит, вы – никто. А мы вообще в выборах никогда не участвовали. И ни в каких партиях не состояли.

Вот были задержания во время Марша мира в поддержку свободы слова 18 марта. Люди шли вполне интеллигентно с шариками и флажками по тротуару, выступали за свободу. Их лишили на 5 суток свободы за стремление к свободе. Некоторых задержали на тротуаре, рапорты писали одни, объяснительные брали другие, показания судье давали третьи… Это такую демократию мы установили?

Адвокатов к ним не допустили, суд провели в тот же день закрыто, хотя на улице пытались пройти к ним известные общественные деятели и даже экс-генпрокурор. И в милиции вдруг оказались жалобы от прохожих, которым эти люди, оказывается, мешали своим маршем. И приговор им оглашал не судья, а уже сотрудники приемника-распределителя.

Задержанные в ночь на 26 февраля около аэропорта "Манас" тоже ведь были задержаны якобы за перекрытие дорог и воспрепятствование движению автотранспорта. И судили их тихо-незаметно в сельском РОВД Чуйской области, и отсидели они как злостные хулиганы от 5 до 10 суток. Так что те, кто выступает за что-то, что не соответствуем нашим планам – хулиганы, стервятники, клеветники...

Сегодня тоже задержали на митинге в поддержку Жапарова около 70 человек, но теперь они уже простым хулиганством не отделаются. Как сказал начальник ГУВД Бишкека, уже возбуждены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Умышленное уничтожение чужого имущества". Нарушителей общественного порядка, конечно, надо наказывать, но не закручивается ли тем самым в обществе спираль напряженности?

Если вы – свой, какие бы нарушения вы ни делали, вы можете довольствоваться режимом наибольшего благоприятствования: и задерживать не будут, если задержат – быстро отпустят, если не отпустят – не засудят, если уж вынесут приговор, то позаботятся, чтобы вы отсидели по минимуму. Если вы не свой – все законы к вам будут применяться по максимальной строгости. Все это имело место почти во всех странах мира до демократии.



Так что вместе с любовью к истории и возвеличиванием прошлого мы тихо возвращаемся в додемократические времена, когда к человеку относились не как к человеку, а прежде всего как к стороннику или противнику. И все это прикрывается демократическим покрывалом, общечеловеческой риторикой, приверженностью к высшим ценностям, чтобы только казаться, а не быть.

И все эти события показывают, что мало что в стране за прошедшие 12 лет после первой и 7 лет после второй революций изменилось, если не произошел даже откат дальше. Власти продолжают заниматься только им известными делами, чиновники продолжают воровать и грабить народ, а народ продолжает возмущаться, используя для выплеска наружу накопленной негативной энергии любой повод.

Нарын Айып

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