Кто станет следующим президентом? (часть 2)

Если предстоящие выборы пройдут честно и справедливо, как обещает А.Атамбаев, то кандидат власти проиграет

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Как говорилось в прошлой статье, этот вопрос сейчас беспокоит как простых граждан Кыргызстана, так и главу государства. Говорят: "И убегающий уповает на Бога и гонящийся уповает на Бога", и нынешняя власть, и оппозиция мечтают о президентстве. Пока одни думают о том, как удержаться во власти, другие размышляют над тем, как свергнуть их и занять освободившееся место. Судя по тому, что мы знаем, президент А. Атамбаев неоднократно говорил, что не оставит преемника, позволит народу избрать на пост главы государства достойного человека, но в последнее время он вынудил своего коня свернуть налево, начав подготовку к операции "преемник".

Говорят: "В войне все методы хороши", и власть, и оппозиция затеяли "бой без правил", критикуя друг друга, поливая грязью. В этом мы каждый день убеждаемся, читая государственные, частные, республиканские, иностранные средства массовой информации. Даже социальные сети "Фейсбук", "Одноклассники", "Инстаграм" превратились в площадку словесных перепалок между властью и оппозицией. Очевидно, что на выборах народ будет оценивать власть в зависимости от проделанной работы. С этой точки зрения, если предстоящие выборы пройдут честно и справедливо, как обещает А. Атамбаев, то кандидат власти проиграет. Потому что коррупция только усиливается, растут показатели преступности, экономика развалилась, безработица растет

Каково состояние оппозиции? Хотя все они настроены против власти, они не сплотились, не объединились. Первыми изъявили желание участвовать в президентских выборах лидер партии "Онугуу-Прогресс", депутат Б. Торобаев, лидер партии "Республика - Ата Журт", депутат О. Бабанов, экс-премьер-министр Т. Сариев. Есть такое выражение: "Раб хочет отведать лакомства, но это может произойти только по воле Бога". Никто не спорит, что у трех кандидатов сильны президентские амбиции, но даже младенец понимает, что им нужно сделать многое для победы.

Объединившиеся лидеры партии "Ата Журт" К. Ташиев, А. Келдибеков и лидер партии "Бутун Кыргызстан" А. Мадумаров не говорят, кого они выдвинут на "большую войну". Но эти трое достойны президентства, они созрели для этого. Если каждый из них будет руководствоваться личными амбициями, самостоятельно пойдут на выборы, как в прошлый раз, то они проиграют. По всей видимости, трио извлекло урок из прошлого и остановит выбор на одном кандидате. Тем временем А. Мадумаров успел встретиться с кыргызскими мигрантами в Москве и в Алма-Ате, заранее "завоевал" их голоса.

Если бы вечный кандидат в президенты, лидер партии "Ата Мекен" О. Текебаев и на этот раз баллотировался бы в президенты, то он разрушил бы планы многих. Потому что Омуке на протяжении 27 лет закалялся в кыргызской политике, является лучшим "игроком", умея выступать перед публикой, добиваться лояльности аудитории. Даже его биография уже стала легендарной. Разве что он слишком рано запустил предвыборный процесс, ушел в оппозицию, начал оказывать давление на президента А. Атамбаева по поводу "незаконно" полученной земли, богатств. К тому же О. Текебаев является прозападным политиком, поэтому при поддержке США и Запада он вполне мог рассчитывать на победу. Но власть разгадала его "военную тактику", откопала где-то афериста и прохвоста Маевского, посадила Текебаева на основе устных показаний, не подкрепленных доказательствами. Теперь Омурбек Чиркешович может выйти на свободу только после 20 ноября...

Источник: газета "Майдан.kg" №10 от 21.03.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/prezident_2017/58559/