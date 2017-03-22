Вчерашние влиятельные фигуры Атамбаева – сегодняшние оппозиционеры

Кем были вчера те, кто сегодня изображают себя гонимыми властью «несчастными»? Кто опровергнет, что они сами изо всех сил ратовали за власть, проводили ее политику?

Они ведь те, кто создали условия Атамбаеву для получения огромной власти? Разве выскочившие политическими оппонентами власти это настоящие герои нынешнего времени? Вот вопрос сегодняшнего дня.

Осмелился бы сам президент Алмазбек Атамбаев усилить свою власть, обрезать без ножниц крылья оппонентов? Конечно нет. Для этого ему были нужны сильные, надежные, превосходно освоившие политические спекуляции и политические игры влиятельные фигуры, которые по его слову ломали и сваливали тех, о ком он говорил.

Такими влиятельными фигурами были Омурбек Текебаев и Аида Салянова. Текебаев сам рассказывал, что руками этих двух человек Атамбаев добился вывода из игры своих сильных могучих оппонентов. Видимо, влиятельные фигуры президента сами не осознали, что очередь «вывода из игры» дошла до них самих.

Тандем Атамбаев-Текебаев не в открытом формате, невидимый в политическом пространстве действовал, направляя политическое течение в стране в одно русло. Автор сегодняшнего положения именно этот тандем. Тандем разрабатывал, кого надо скинуть с политической арены, исполнителем был Текебаев, они уничтожали руками парламента. Форму правления также определяли они вдвоем. Поэтому язык не поворачивается назвать Текебаева героем сегодняшнего дня, оппозиционером, выступающим против системы правления президента. Правильней сказать, когда очередь «вывода из игры» дошла до него самого, он сделал скачок на оппозиционный берег. Он демонстрировал себя патриотичным человеком, борющимся со всей государственной властью, отверг ранее совершенные дела, реабилитировал сам себя. Но, каким виновником нынешнего положения, по его выражению, является Атамбаев, на таком же уровне обязан отвечать и Текебаев.

Одной из основных программ Атамбаева была беспощадная борьба с коррупцией. Для реализации этой программы на практике сильно действовала работавшая генеральным прокурором Аида Салянова. В итоге, сократилась ли коррупция? Напротив, коррупция усилилась, а борьба с коррупцией окрасилась политическими красками. Сегодня многие живописуют Аиду Салянову как лидера, боровшегося с коррупцией. Более того, на собрании Жогорку Кенеша «балашка» Акаев даже кричал: «Давайте поддержим человека, беспощадно боровшегося с коррупционерами!».

Каких коррупционеров посадила в тюрьму Салянова в бытность генеральным прокурором? Сколько министров, судей названы коррупционерами, сняты с работы, надели им наручники? Ведь ни один министр, ни один судья не задержан с коррупцией. Кстати, задержан один следователь некто Арпачиев, в своем кабинете на месте получения взятки в 100 тысяч долларов. Он ведь тоже «любимый кадр», работавший в подчинении Саляновой.

Все остальные были не нравящимися власти политиками, в их делах не было не то что доказательств коррупции, но даже ее запаха. Пойдя в суд, государственные обвинители в отчаянии не знали что делать, не в силах доказать сказанное. Не надо считать это коррупцией, а следует назвать методом слома соперников, создающих опасность для самого. Салянова послужила только исполнителем этого метода. Также необдуманно сравнение президентом Саляновой и ее дел с Курманжан Даткой. Курманжан Датка не вмешивалась в такую грязную политику. Борьбы с коррупцией не хотели ни Атамбаев, ни Салянова. Они создавали впечатление только перед глазами народа, мол, мы боремся с коррупционерами. Если бы оба искренне боролись с коррупцией, то сегодняшнее положение было бы иным. Тогда имеющие большие грехи за спиной не сидели бы в парламенте депутатами, в правительстве министрами, в президентском аппарате «любимыми кадрами».

Когда Нариман Тюлеев привез из Китая автобусы, ему предъявили обвинение в замешанности в коррупцию. Тюлеев привез из Китая требуемые документы, доказал, что предъявленные Саляновой обвинения – пустые домыслы. Тем не менее, оказывается, государственная машина искажает законы, как хочет сама. Хотя сделали из Тюлеева коррупционера и посадили, но какие работы сделали за 7 лет для города приведенные ими самими мэры? Сколько автобусов привезли? Уголовное дело на Ису Омуркулова благодаря перемигиванию бесследно прекращено. В то время как сыны простолюдинов сажаются за кражу курицы, сын Исы Омуркулова на своей машине задавил несколько человек, выкрутился с места гибели людей, и сейчас вольно развлекается. Есть правда у людей, приводящих его в пример.

Наверняка Салянова сама не будет отрицать сказанное ею с трибуны парламента, когда над ее головой закружилась черная туча: «Есть дела, связанные с Омуркуловым». И ведь Генеральная прокуратура официально запросила у нее после этих слов: «Если имеются дела на Омуркулова, дайте». Почему она в бытность генеральным прокурором не вынесла дела, названные имеющимися, почему не предъявила вину?

Возбужденное на Ахматбека Келдибекова уголовное дело тоже было по коррупции. И его не смогли доказать, замолчали. И как мы можем говорить, что генеральный прокурор проявила мужество в борьбе с коррупцией?

Можем назвать настоящим мужеством борьбу с коррупцией в Румынии. Главным тезисом президента Клауса Йоганниса тоже была борьба с коррупцией. Румынский народ принимает генерального прокурора Лауру Ковеши как талисман борьбы с коррупцией. Назначенная на эту должность Ковеши изгнала ночной сон чиновников высшего уровня. Лаура Ковеши не смогла бы достичь таких успехов без поддержки президента. Но Ковеши была назначена не президентом Йоганнисом. Она была назначена во время прежнего президента. За короткий срок Лаура возбудила уголовные дела на министров, более 30 мэров, сотни судей, тысячи таможенников, сотрудников полиции. 90% обвиненных в коррупции получили сроки наказания, у них конфисковано имущество на 150 млн евро. Вот это называют борьбой с коррупцией. А во время Саляновой сколько министров, мэров, судей, сотрудников милиции, таможенников обвинено в коррупции, сколько имущества конфисковано в пользу государства? О министрах не будем даже говорить, добилась ли она уменьшения коррупции в суде и таможне? Наверняка и сама Салянова не сможет ответить на это «Да». Ведь они не были заинтересованы в обрезании корней коррупционеров в тех местах, занимались только сломом людей на политическом пространстве.

В 2014 году было установлено получение взятки в 630 тысяч евро экс-премьер-министром Румынии Адрианом Нэстас, он получил дополнительно 4 года к сроку. В ноябре 2014 года за создание коррупционных схем была задержана Алина Бика – глава Национального управления по борьбе с экономической преступностью и терроризмом, в январе текущего года она осуждена на 3,5 года лишения свободы, посажена в тюрьму. В июне 2016 года был осужден на 4 года и посажен в тюрьму родной брат бывшего президента Траяна Бэсеску Мирча Бэсеску. В сентябре 2015 года был задержан и посажен за коррупцию мэр Бухареста Сорин Опреску. А у нас на кого из экс-премьеров возбуждено уголовное дело? Когда их сняли с должностей, устроили шумные скандалы. Жанторо Сатыбалдиев руководил Дирекцией по восстановлению городов Оша и Джалал-Абада, парламент предъявлял обвинение, говоря о бесследном исчезновении миллионов денег. На него не возбуждено уголовного дела. Одного обвинили и изгнали с должности, говоря о получении у турок коня в миллион долларов. И на него не возбуждено уголовного дела. В отношении следующего (премьер-министра) устроили шумиху, говоря о проедании им миллиардов сомов от дороги. И его дело не смогли завершить, замучились. Какое там на родного брата президента, пусть только попробуют возбудить дело на его шофера, в тот же миг увидят где раки зимуют. У нас другой метод борьбы с коррупцией. Если бы Аида Салянова не говорила «кто-то не оказал поддержки», не опиралась на 7-ой этаж, а опиралась на закон в борьбе с коррупцией, мы тоже подняли бы ее над своей головой. При проведении опроса румынского народа: «Кому вы доверяете?» - оказалось, что руководимый Лаурой Ковеши главный надзорный орган превзошел в доверии даже церковь. Верим ли мы Генеральной прокуратуре? Смогли ли вызвать доверие в народе говорящие «проведу борьбу с коррупцией»? И на это ответишь «Нет» и покачаешь головой.

Уходя с должности, Аида Салянова сказала «не стало поддержки от президента», но с гордостью нацепила врученный им орден и ушла. А ведь думающая идти на следующие президентские выборы Салянова заранее била по ногам соперников из партии «Ата Мекен». Собирала журналистов, проводила пресс-конференцию, заявляла, что написала последнее письмо, спрятала его в надежное место. Если в том спрятанном письме написана важная вещь, тогда настал момент вынести это к общественности. Ей необходимо также открыто сказать, чьи приказы выполняла. Общественность тоже знает, что это ничтожная вещь – предъявление властью обвинений ей по продлению адвокатской лицензии Елисеева. Сама Салянова хорошо понимает, что по такому делу власть не сможет ее арестовать. Но, как говорил Нариман Тюлеев, она обязана дать ответ за создание хаоса беззакония.

Источник: газета «Жаны ордо» №9 от 17.03.2017/стр.7

http://www.gezitter.org/politic/58521/