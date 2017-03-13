Боже, спаси Иссык–Куль, видно, больше некому!

К предстоящему летнему туристическому сезону иссыккульцы начали готовиться, как заявил полномочный представитель правительства в регионе Асхат Акибаев, еще в декабре. Однако в то, что успеют устранить все недостатки, особенно экологические, уже не верится.





Дело — труба



В редакцию “Вечерки” обратились возмущенные читатели. Они сообщили, что неподалеку от пансионата “Кыргызское взморье”, что в селе Бостери Иссык–Кульского района, с территории строящегося дома отдыха выведена подозрительного вида труба, по которой, возможно, прямо в озеро сливают нечистоты. В доказательство прислали фотографии.



За разъяснениями “Вечерка” обратилась в Иссык–Кульскую государственную районную администрацию.



— Сточных вод там в принципе не может быть, поскольку пансионат “Керемет”, возле которого сделаны снимки, зимой не работает. Что касается трубы, то она не имеет никакого отношения к сточным водам. Это часть дренажной системы, — пояснил глава акимиата Данир Иманалиев.



Отметим, дренаж — это комплекс сооружений, предназначенных для понижения уровня и сбора грунтовых вод с их отводом из земляного полотна. В управлении Госэкотехинспекции по городам Чолпон–Ате, Балыкчы, Иссык–Кульскому и Тонскому районам рассказали, что такие сооружения есть практически во всех пансионатах приозерья.



— Дело в том, что местность в прибрежной зоне болотистая. Так что дренажные устройства — это необходимость, требование безопасности. Без них невозможно получить разрешение на строительство, — заявил заместитель начальника управления Госэкотехинспекции Нурлан Жолдошбаев.



По его словам, в пансионате “Керемет” дренажная система построена еще во времена Союза.



Корреспондент “Вечерки” в минувший понедельник побывала на том самом бостеринском пляже, где обнаружилась сомнительная труба. Как оказалось, ее убрали, зато из–под забора строящейся здравницы в песок вывели еще две таких же трубы, через которые, судя по всему, откачивают воду из образовавшегося прямо на территории пансионата болота.



Клоака рядом с жемчужиной



В другой части села Бостери проблемы посерьезнее. Менее чем в километре от широко известного пансионата “Золотые пески” и всего в паре сот шагов от колеса обозрения и американских горок имеется свалка строительного мусора.



Она образовалась на полях фильтрации очистных сооружений действовавшего когда–то пансионата “Гулькайыр”. Возникла свалка давно. “Вечерка” писала об этом помойном безобразии еще в 2011 году, причем даже тогда было очевидно, что появилось это не вчера. Ситуация не изменилась по сей день.



Сюда, к котловану, некогда вырытому для сброса вод из очистных сооружений, свозят строительный и бытовой мусор — обломки кирпичей, мешки из–под цемента, обломки шифера, пластиковые пакеты, бутылки и многое другое. Есть спрессованные залежи и свежак, который, очевидно, появляется благодаря непрекращающейся строительной активности.



Торговые точки и пансионаты находятся буквально в нескольких шагах от этой помойки. Очевидно, что летом, когда закипает курортная жизнь, они вносят свою немалую лепту в существование вонючего полигона. И все прямо под носом у сотен отдыхающих, отдельным из которых “везет” созерцать мусорные кучи прямо из окон своих номеров.



Кто же должен разгребать помойку? Однозначного ответа на этот вопрос не найти. Местные власти вроде бы пытаются контролировать ситуацию с загрязнением полей фильтрации, требуют от стоящих поблизости здравниц навести порядок. Но земля там сплошь частная, и почему–то разыскать владельцев никто не берется.



Но самое страшное то, что, по мнению некоторых экологов, эта бостеринская свалка не представляет никакой опасности для окружающей среды. Мол, гниющий в яме с водой мусор не способен нанести вред природе. Но понятно ведь, что вместе с грунтовыми водами помойка так или иначе просачивается в озеро.



Мини–пансионаты, макси–беда



Вообще, если вдуматься, то дренажная история открывает абсолютно новые горизонты загрязнения Иссык–Куля. Грунтовые воды, как утверждают сотрудники районной Госэкотехинспекции, расположены очень близко к поверхности земли почти по всей территории курортной зоны. И это означает, что все локальные очистные сооружения — септики — представляют собой смертельную угрозу для озера.



Владельцы гостевых домов не всегда имеют возможность подключить свои объекты к крупной канализационной системе. В таких случаях проблема решается по старинке: на территории мини–пансионата роют яму, стенки и дно которой в идеале должны выкладываться герметичным материалом. Туда потом сливаются продукты человеческой жизнедеятельности. По мере заполнения септика нечистоты выкачиваются и вывозятся.



Но это идеальный вариант. На практике же никто не заморачивается этим. В результате очевидно, что часть нечистот попадает в грунтовые воды и в озеро.



В управлении иссык–кульской Госэкотехинспекции ситуацию, сложившуюся с мини–пансионатами, оценивают так: это пока не полномасштабная экологическая катастрофа, но уже точно большая проблема.



— В этом году мы планируем сделать упор на проверку очистных сооружений в мини–пансионатах. Их очень много на побережье. К примеру, в селе Тамчы действуют только такие дома отдыха. Причем при внешней компактности они способны принимать до 80 человек в сутки. Это колоссальная нагрузка на очистные, — говорит Жолдошбаев.



По его словам, ведомство уже разослало уведомления о предстоящих проверках. Инспекторы готовятся работать в авральном режиме, поскольку мини–зравниц сотни, а проверяющих в штате всего 33 человека.



Кстати, крупные пансионаты, подключенные к городским чолпон–атинским очистным сооружениям, наносят озеру ничуть не меньше вреда. Канализационная система города до сих пор работает в режиме технической очистки. Это означает, что производится лишь отделение жидких экскрементов от твердых. И никакой дальнейшей бактериологической или иной фильтрации.



Очистные курортной столицы уже много лет собираются реконструировать. Да вот только никак не найдут на это денег. Отыскать нужные средства не удается ни властям курортной столицы, чей годовой бюджет в 2016 году превысил миллион долларов, ни правительству, которое постоянно отмечает важность развития туристической отрасли.



Вырвали «почки» с корнем



Полпред правительства в регионе Асхат Акибаев до нового года поручил проверить экологическую и техническую готовность туристических объектов. Дескать, все пансионаты должны пройти экспертизу к маю 2017–го.



— Нужно решать проблемы заранее, а не тогда, когда начнется летний турсезон. На объекты, не прошедшие экспертизу и паспортизацию до начала сезона, отдыхающих нельзя допускать, — заявил он.



Амбициозно, но, как говорится, мимо кассы. Сегодня — а сейчас уже март — никаких проверок нет. Во–первых, потому что частные здравницы просто закрыты. А во–вторых, проводить такую проверку сейчас бессмысленно. Эффективность канализационных систем реально установить только в рабочем режиме.



Загадка прозрачных вод Иссык–Куля и сегодня разгадана не до конца. Озеро бессточное, поэтому по идее должно заиливаться. Ученые долго ломали голову над этим ребусом и, наконец, пришли к выводу, что Иссык–Куль самоочищается за счет болотно–облепиховых зон на побережье.



Оказалось, что заросли оранжевой ягоды вкупе с заболоченной почвой создают определенный заслон для нечистот, спускающихся с гор и полей. В этом естественном фильтре вода задерживается и естественным образом очищается.



Сегодня естественные фильтры Иссык–Куля, которые могли бы снизить фекальную нагрузку на озеро, беспощадно уничтожаются. На побережье тесными рядами возводят элитные коттеджи, строят бассейны, разбивают шикарные клумбы с бесполезными цветами. Целительная облепиха в евродизайн не вписывается.



Рецепт идеального в понимании представителей турбизнеса пляжа прост: облепиху выкорчевать, болота осушить, засыпать все просеянным песочком, озаборить.



Понятно, что при таком варварском подходе уникальному озеру долго не протянуть. Но дельцам от туризма плевать. Будущее еще когда наступит, а кушать бутерброды с маслом и икрой хочется уже сейчас.

