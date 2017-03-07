Сможет ли Текебаев принять участие в выборах президента?

Партия "Ата Мекен" на съезде 5 марта выдвинула кандидатом в президенты своего лидера - Омурбека Текебаева. В этой связи возникли споры вокруг правовой и политической стороны участия в президентских выборах Омурбека Текебаева.



Пребывающий с 26 февраля под арестом в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Омурбек Текебаев обвиняется в коррупции и мошенничестве. Обвинения считаются тяжкими, сроки наказания по ним могут достигать до 20 лет лишения свободы. Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев и его сопартиец Дуйшенкул Чотонов заключены под стражу на два месяца.

Решение партии

Партия "Ата Мекен" 5 марта на съезде в Бишкеке приняла решение выдвинуть в президенты Омурбека Текебаева и потребовать от властей его освобождения.

Исполняющий обязанности лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов заявил, что начинается деятельность по организации и проведению мирных митингов в регионах:

- Будет возобновлена работа политического совета партии, отделений партии по республике, штабов и активистов. Мы воспользуемся своим конституционным правом и будем готовиться к проведению митингов для защиты демократии и против политического преследования оппонентов.

Выдвижение Омурбека Текебаева кандидатом в президенты вызвало разные мнения в обществе. Бывший член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, экс-депутат Жогорку Кенеша Ишенбай Кадырбеков вот что заявил о возможном участии в президентских выборах Омурбека Текебаева:

- Процедуру регистрации кандидатов Центризбирком начнет за три месяца до выборов. Претенденты должны собрать подписи, представить в ЦИК необходимый пакет документов, пройти экзамен на знание государственного языка. Выполнивший все требования кандидат получит специальное удостоверение и неприкосновенность. Если он в это время находится под арестом, то освобождается из заключения. Пока выдвинутый кандидат Текебаев не имеет такого иммунитета.

Прецеденты в истории выборов Кыргызстана

Бывший депутат Жогорку Кенеша, экс-председатель Верховного суда Курманбек Осмонов разъяснил некоторые процессуальные нормы, касающиеся регистрации на президентские выборы кандидатов, находящихся под судом и судом: у после второй инстанции:

- Виновным человека можно считать только после того, как суд вынесет по нему обвинительное решение и оно вступит в силу. До этого действует норма о презумпции невиновности. Во-вторых, решение суда вступает в силу после рассмотрения апелляции, если таковая была подана. Верховный суд рассматривает дело только в надзорном порядке. До того, как решение суда вступит в силу, ЦИК не имеет права не зарегистрировать человека в качестве кандидата. В свое время Ишенбай Кадырбеков находился под арестом, но был зарегистрирован кандидатом в депутаты. Он даже не ездил в Нарын, но жители поддержали его. И он стал депутатом. Вообще, люди хорошо поддерживают заключенных под стражу.

В истории независимого Кыргызстана не было случаев участия в выборах президента заключенных под стражей политиков.

Бывший депутат от фракции "Ар-Намыс" Бодош Мамырова рассказала, что председатель партии Феликс Кулов был кандидатом в президенты, когда в его отношении было возбуждено уголовное дело:

- Феликс Кулов был арестован после выборов в Жогорку Кенеш в 2000 году. Если я не ошибаюсь, это было 20 марта. Но 9 июля судья Военного суда Нурлан Ашымбек уулу его оправдал. Во время предвыборной гонки мы выдвинули его кандидатом, но он не прошел регистрацию в ЦИК. Тогда у нас возникло ощущение, что норму о сдаче экзамена по кыргызскому языку для кандидатов ввели специально из-за Кулова. Кулов выразил протест и отказался от регистрации.

Юрист, бывший спикер парламента Мукар Чолпонбаев считает, что нелегко будет доказать обвинения в отношении Текебаева. Но, по его словам, в Кыргызстане была практика, когда на суды выносили приговоры и без доказательств:

- Текебаева могут осудить и до выборов. Потому что действующая власть не хочет морочить себе голову. По-моему мнению, если только Текебаеву не вменят другие преступления, по существующему обвинению доказательств не будет найдено, они, наверное, и не стараются это делать. В суде должны обязательно требовать доказательств. Спросить со всех - кто давал деньги, кто брал, кто это видел... Наши суды выносят приговор, не разбираясь, давали взятку или нет, могут судить на основании показаний. Можно сказать, что и Текебаева могут осудить по такому методу.

Омурбек Текебаев задержан 26 февраля в аэропорту "Манас" по показанию российского предпринимателя Леонида Маевского, который заявил, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком». Вторым обвиняемым по делу проходит бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов. По версии следствия, в 2010 году он вместе с Текебаевым получил от российского предпринимателя деньги. Оба политика опровергают предъявленные им обвинения.

Сопартийцы и сторонники с требованием освободить Текебаева провели акции в Бишкеке и Базар-Коргоне.

Группа депутатов во главе со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым 5 марта встретилась с задержанным лидером партии «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым.

"Азаттык"