Обвиняемого в коррупции - в президенты. План раскрутки майдана

Это решение выглядит логичным с точки зрения самообороны и защиты своего лидера, а по сути - плевок в лицо обществу. Ход рассчитан на эскалацию конфликта и создание напряженной обстановки в Кыргызстане. Так называемые оппозиционеры обозначили, что идут на сознательное обострение ситуации, а значит, есть и внешние игроки, которые в этом заинтересованы.

Крайне неоднозначное решение было принято на закрытом съезде партии "Ата Мекен". Своего лидера, который обвиняется в серьезном уголовном преступлении, соратники выдвинули кандидатом на пост главы государства. Видимо, это нужно расценивать как то, что Текебаев действительно самый достойный человек во фракции.

Короля делает свита. Если исходить из этого образного выражения, и атамекеновкий лидер, и практически все руководство его партии в данное время привлекаются к уголовной ответственности как мошенники и аферисты. На морально-этическую сторону этого вопроса так называемые оппозиционеры внимания не обращают. Зачем же выдвигать в президента того, кого обвиняют в коррупции. Что о Кыргызстане скажут в мире?

Впереди суд, где факт получения взятки Текебаевым в миллион долларов может быть подтвержден документами и свидетельствами. Не получится ли в итоге так, что коррупционер был выдвинут в президенты только для того, чтобы избежать наказания? Ладно, мировое сообщество, как после этого атамекеновцы будут смотреть в глаза своим согражданам?

Кстати, то самое либеральное сообщество, где процветают двойные стандарты, в зарубежной прессе уже сейчас пытаются представить Текебаева как политика, пользующегося широкой поддержкой в обществе. Якобы он и сел не из-за того, что мошенник, а потому, что его боятся как одного из главных претендентов на пост главы государства. То есть вектор приложения силы со стороны Запада для нагнетания обстановки в Кыргызстане задан достаточно четко. Поэтому весьма вероятно, что будут попытки раскачать в республике митинговые страсти как раз под президентские выборы. А желающих вмешаться во внутренние дела страны или организовать какую-нибудь заварушку всегда были, есть и, к сожалению, будут.

То, что Текебаев никак не тянет на роль жертвы политических преследований, сейчас никого не заботит. На нынешнем этапе лепится образ мученика, страдающего за свои независимые демократические взгляды и оппозиционность по отношению к власти. Чтобы двигаться дальше атамекеновцы, скорее всего, попытаются собрать несколько масштабных митингов и спровоцировать столкновения с силовиками. Если нечто подобное случится, вся западная пресса начнет взахлеб писать о том, что в Кыргызстане начались политические репрессии и свободолюбивый народ опять готов к восстанию.

Если эта часть плана сработает, начнется подготовка к майдану и тогда речь уже пойдет не только об информационной поддержке, но и о серьезных финансовых вливаниях в "демократически настроенные силы". Так было в Украине и Армении, это пережили Ливия, Сирия, Ирак и ряд других странах. Да и Кыргызстан уже дважды становился полигоном для проведения подобных геополитических экспериментов. Внешние игроки используют те же самые методы и технологии для дестабилизации государств.

Чтобы попытаться учинить беспорядки в Кыргызстане, образ страдальца Текебаева для Запада очень удобен. Ему дадут шанс стать знаменем новой революции, если атамекеновцам удастся самим довести градус напряжения в обществе до точки, близкой к кипению. Конечно, для подавляющего большинства жителей республики сейчас это как страшный сон. Но в этом смысле нужно иметь в виду, что если вдруг обстановка начнет накаляться, спящие деструктивные силы активизируются моментально. А если Запад даст денег, как черти из табакерки повыскакивают разнокалиберные политики-перевертыши, которые все-таки признают Текебаева жертвой политических преследований и начнут признаваться ему в самых теплых чувствах. Раньше все это мы уже видели.

Никто не будет смотреть, что партия "Ата Мекен" с треском провалила последние выборы в местные кенеши. В столице они отказались от участия в борьбе за места в горкенеше, а там, где выставились, потерпели сокрушительное поражение. Даже на родине Текебаева, в Джалал-Абаде, его политическая организация проиграла всем кому, только можно. Таким образом реальный рейтинг популярности главного социалиста в народе стабильно стремиться к нулю. Интерес к неоднозначной политической персоне подогревается исключительно за счет митинга приплаченных сторонников. Но кто на Западе обращает на это внимание, когда ставки в борьбе за пост следующего президента Кыргызстана растут день ото дня. И "всемирным демократизаторам" очень бы хотелось видеть на этом посту своего человека, и не важно, коррупционер он или мошенник.

Кирилл Степанюк