Весеннее обострение 3.0.

Ставшее уже традиционным весеннее обострение политической ситуации в Кыргызстане в этом году наступило немного раньше – в феврале.

Громкое задержание и арест «лидера кыргызской оппозиции» Омурбека Текебаева, однако, не стали катализатором массовых народных волнений, как предрекали его сторонники. Но живость в вялотекущее противостояние двух титанов политики внесли.

Вечный оппозиционер

Видимо, судьба такая уготована лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву – быть оппозиционером. И при Акаеве, и при Бакиеве он был по ту сторону баррикад.

Разногласия с первым президентом КР у тогда еще молодого политика произошли из-за выборов президента в 2000 году. Со вторым они рассорились почти сразу после мартовской революции: и года не прошло, как бывшие соратники стали обмениваться «любезностями». «Стал посмешищем, собакой; если он мужчина, то должен повеситься», – фраза, сказанная в феврале 2006 года Текебаевым в адрес Бакиева, поставила окончательную точку в их дружбе. После были «матрешка гейт» и скандал с откровенным видео.

Не оппонировал главный атамекеновец разве что только президенту переходного периода Розе Отунбаевой. Но срок ее правления был столь недолог, что соратники, похоже, просто не успели поругаться.

До ареста и посадки за решетку вечного оппозиционера ранее дело не доходило. Четвертый президент Алмазбек Атамбаев в этом плане превзошел своих предшественников.

В заТОЧении

Задержание Текебаева не стало неожиданностью. Власти загодя стали готовить общество, распространив накануне информацию о том, что в отношении лидера «Ата Мекена» возбуждено уголовное дело. Его обвинили в коррупции и мошенничестве. Заявление написал гражданин России Леонид Маевский. «Он сообщил, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил от него $1 млн, взяв на себя обязательства по созданию для Л.Маевского преференций: на первоначальном этапе – допуску его к управлению ЗАО «Альфа Телеком» (бренд MegaCom), а в последующем – продажей ему акций данной сотовой компании за «откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте», – говорится в сообщении ГП.

26 февраля в аэропорту «Манас» возвращавшегося из Вены (Австрия) с Парламентской ассамблеи социалиста с распростертыми объятиями ждали не только его соратники, но и милиционеры. «Упаковали» в тот день не только депутата, но и большинство встречающих его людей, в том числе и парламентария Каныбека Иманалиева, а также журналистов радио «Азаттык» и телеканала «Сентябрь», приехавших освещать события. Всех посадили в автобус и повезли: Текебаева – в ГКНБ, остальных – в РОВД. Задержанных представителей СМИ и депутата освободили, Текебаева же допрашивали в течение 11 часов.

В это время у стен ГКНБ сторонники лидера «Ата Мекена» устроили митинг. Несмотря на ранний час, задержание произошло примерно в 03.00, собралось несколько десятков человек. Утром акция протеста разрослась. С требованием отпустить задержанного депутата вышли также в Оше и Базар-Коргоне (на малой родине политика).

Но протесты не принесли должного эффекта. Под покровом темноты, 27 февраля, накануне визита в КР президента России Владимира Путина, Текебаева повезли в суд, который на основании показаний россиянина заключил задержанного под стражу, как минимум, на два месяца.

Под арест также взят и экс-посол Дуйшонкул Чотонов, который, по словам Маевского, выступал посредником в сделке.

В чем соль?

Сам Текебаев и его адвокаты, естественно, причастность к коррупции и махинациям с акциями сотового оператора отрицают. Защита обвиняемого связывает арест с секретными документами, которые удалось раздобыть лидеру «Ата Мекена» во время последней поездки на Кипр.

По словам юриста Таалайкуль Токтакуновой, у Текебаева есть бумаги «особой важности от Службы безопасности Турции», доказывающие, что контрабандный груз рухнувшего под Бишкеком самолета принадлежал Алмазбеку Атамбаеву. Именно эти документы, по слова юристов, стали причиной ареста главного социалиста, сотрудники ГКНБ намеревались их изъять, думая, что Текебаев повез их с собой в Вену.

«По результатам расследования установлено: сотовые телефоны, компьютеры, деньги, драгоценные металлы и камни, находящиеся в грузовом самолете, – принадлежали семье президента Кыргызстана. В организации погрузки груза участвовал гражданин Турции по кличке «Гремучая змея», – сказала Токтакунова. Но предоставить даже копии бумаг отказалась, ссылаясь на то, что они станут предметом рассмотрения депутатской комиссии по расследованию причин крушения «Боинга».

В аппарате президента поспешили опровергнуть все обвинение в адрес главы государства, назвав озвученные факты «ложным сообщением» и пригрозив атамекеновцам уголовной ответственностью. Дескать, юристы Текебаева пытаются надавить на следствие.

В тот же день опровергли подлинность представленных документов и в МИД КР, со ссылкой на посла Турции в Кыргызстане Метина Кылыча. «Метин Кылыч заявил, что это подделка, фейк, нелепость», – завили в кыргызском внешнеполитическом ведомстве.

кАША в голове

Однако на фоне выступления юристов-атамекеновцев еще большим давлением на следствие выглядят слова президента Атамбаева, сказанные им на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Глава КР, как обычно, не смог пройти мимо «актуальной» темы. Это уже стало своеобразной традицией: Атамбаев не отказывает себе в удовольствии публично шельмовать оппонентов и использует для этих целей любой удобный случай. Вот и на этот раз не обошлось.

«В то время, как на Майдане гибли люди…» – с этих слов глава Кыргызстана начал отвечать на вопрос о деле Текебаева.

По его словам, в то врем, как в КР происходили трагические события 2010 года, в которых погибли люди, «кто-то тут распиливал миллионы». «Не буду скрывать, все думали, что и Атамбаев, как многие другие, в доле. Но Атамбаев никогда не воровал. Он заработал. Когда Атамбаев стал уже миллионером, многие сегодняшние миллионеры только бизнес начинали: Салымбеков только начинал, Бабанов учился в Сельхозакадемии в Москве, а я уже долларовый мультимиллионер был», – похвалился президент.

Дело Текебаева глава государства охарактеризовал как «чистой воды мошенничество и коррупция». «Вор должен сидеть в тюрьме, кто бы это ни был. Если ты в 2010 году стал членом временного правительства или руководителем, это не должно стать индульгенцией. В этом беда всех революций, что простые люди погибают, а кто-то на этом наживается, делает большие деньги. Я здесь никакой политики в деле не вижу. Вижу политику в том, что многие другие стали бояться, что их дела выплывут наружу. И они скажут, что это репрессии. Слушай, какая это репрессия? Это чистой воды мошенничество и коррупция», – заявил Атамбаев.

Он выразил уверенность, что о преступлениях других членов ВП также со временем станут известны широкой общественности. «Все это будет всплывать. Не знаю, хватит ли духу у следующего президента, но при мне они будут доведены до конца. И потом, когда уже не буду президентом, я все-таки останусь в политике…» – недвусмысленно намекнул президент, который ранее неоднократно подчеркивал, что «уйдет из политики и заберет с собой всех нынешних».

Грядет зачистка?

Свое желание провести чистку среди членов ВП Атамбаев объяснил так: родственники погибших в апрельских событиях потребовали, чтобы те, кто на крови зарабатывал деньги, должны заплатить в полной мере. «Считаю, это справедливо. Это будет урок и на будущее. Нам надо дать навсегда урок всем мародерам и тем, кто их покрывал, рейдерам и коррупционерам. Чтобы неповадно было. Потому что многие поднимались из-за того, что жить было тяжело и в 2005-м, и в 2010 году. А кто-то из этого фактически делал деньги. Я не удивлюсь, если завтра эти показания (наподобие тех, что дал Леонид Маевский – прим. ResPublica) посыплются как поток», – добавил Атамбаев.

Подытоживая президент заявил: «Надо уже начать работать, прекращать все эти революции. Мы видим, что просто гибнут простые граждане… Все попытки силового давления будут жестко пресекаться».

Между тем, сторонников Текебаева слова Атамбаева не вразумили. После двухдневного перерыва они обещают возобновить митинги. Многотысячной толпы уже вряд ли соберут, но в напряжении власть еще подержат.

Источник - газета "Республика"