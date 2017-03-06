Фемида заново разберется с «иссык–кульским маньяком»

Скандальная история об изнасиловании женщины на глазах ее ребенка получила не менее громкое продолжение.

Иссык–Кульский облсуд отменил мягкий вердикт Тонского райсуда, который приговорилтаксиста–насильника к трем годам лишения свободы. Теперь это дело будет пересматриваться, но уже в Иссык–Кульском районном суде.



Судебная коллегия облсуда рассмотрела уголовное дело по кассационному представлению прокурора Иссык–Кульской области и жалобам потерпевшей. До этого милосердный приговор Тонского районного суда вызвал большой скандал в обществе. Сотни участников виртуальных митингов требовали разобраться с судьей, публиковали в соцсетях посты, шельмовавшие “коррупционеров в черных мантиях”.



Особые эмоции общественности вызывает тот факт, что женщину изнасиловали на глазах пятилетнего ребенка. По мнению возмущенного большинства, это за гранью добра и зла. Поэтому публика, как во время гладиаторских боев, требует возмездия.



Напомним: в июле прошлого года потерпевшая вместе с гражданским мужем и ребенком приехала на свадьбу родственников в Балыкчы. Перед отъездом домой она решила встретиться с подругой и поймала такси.



- Таксист вместо назначенного пункта повез женщину с ребенком в горы. Она требовала остановить машину, но водитель не реагировал. Отъехав как можно дальше от трассы, таксист силой и угрозами принудил пассажирку вступить в интимную связь. Она сопротивлялась, но водитель предупредил, что если не уступит, то он изнасилует ребенка. Мальчика он закрыл в машине и надругался над матерью возле авто. У пострадавшей синяки, побои. Это зафиксировано экспертизой. После он сел в машину и уехал, а мать с ребенком остались в горах. Их увидели чабаны, которые дали телефон, чтобы позвонить, — рассказал адвокат потерпевшей Данияр Жолдошев.



Как говорят родственники пострадавшей, они сразу обратились в Тонское РОВД. Через полтора часа таксиста поймали в тот момент, когда он вез очередную пассажирку. Его задержали на 48 часов, а спустя сутки вынесли решение заключить под стражу на месяц. Хотя по закону при такой категории преступлений мера пресечения должна быть минимум два месяца.



Насильником оказался житель Тонского района 1986 года рождения, занимавшийся частным извозом. Следователь возбудил уголовное дело по статье 129 УК “Изнасилование”, назначил судебно–медицинские экспертизы. Во время предварительного следствия задержанный сообщил, что интимная связь между ним и заявительницей была, но по обоюдному согласию.



По словам Данияра Жолдошева, родственники обвиняемого начали предлагать пострадавшей деньги, чтобы она забрала заявление. Сначала 50 тысяч сомов, а потом и 20 тысяч долларов, пытаясь замять дело.



И судя по приговору Тонского районного суда, им это удалось. Вердикт — три года за колючкой — прозвучал как пощечина. Общественные активисты взбеленились.



В ситуацию пришлось срочно вмешиваться Верховному суду. В главной цитадели правосудия сообщили, что районный суд облегчил наказание в силу смягчающих обстоятельств. Однако, каких именно, так и осталось неизвестным, да и служебного разбирательства в отношении судьи проведено не было.



Результатом всей шумихи стало то, что проснулась областная прокуратура и подала кассационное представление в облсуд. Родственники подсудимого тоже использовали свое право на громкие заявления. Так, адвокат таксиста Жуматай Абдрахманов дал пресс–конференцию, на которой сразу перешел в наступление, заявив, что “Рафик не виноват” и что вообще заключение экспертизы показало, что изнасилования не было. Тогда на основании чего таксиста все–таки признали виновным?!



Абдрахманов твердил, что потерпевшая сторона все это устроила из–за денег: “Сначала она требовала 20 тысяч сомов, затем 20 тысяч долларов США, но следствие и суд этим не заинтересовались. У моего клиента нет никаких мотивов, он не был судим, имеет семью и двоих детей, читает намаз. Но почему–то суд вынес решение о его виновности”.



Теперь с этим делом будут разбираться в Иссык–Кульском районном суде. Каков будет приговор, сказать трудно, но ясно одно: насильников у нас не любят.

Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник – «Вечерний Бишкек»