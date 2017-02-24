Как "ата-мекеновцы" скрывают очередное мародерство, о котором не знает народ?

Как оказалось, "собака зарыта" в мародерах

25 января 2007 года решением совета директоров ОАО "Кыргызтелеком" была выставлена на аукцион хозяйственная база барачного типа по адресу город Бишкек, улица Скрябина 45-45А с земельным участком в 1,28 га. 5 февраля 2007 года состоялся открытый аукцион, в котором участвовали три компании. Купило базу ОсОО "Глобал Эдвертайзинг", предложившая самую высокую цену в 5 млн сомов. Но спустя некоторое время приближенные Максима Бакиева положили глаз на эту землю. В конце 2007 года Максим Бакиев пригласил к себе владельца "Глобал Эдвертайзинг" М. Ахматова, потребовал передать ему объект на Скрябина 45 вместе с земельным участком. В то время рейдерская шайка Максима могла путем запугивания забрать любую жирную собственность! Было оказано сильное давление на владельца компании "Глобал Эдвертайзинг" М. Ахматова. Когда у него не оставалось другого выбора, 28 декабря 2007 года он заключил договор о купле-продаже с фирмой М. Бакиева. К сожалению, "Глобал" даже не получил деньги, которые обещала рейдерская шайка Бакиева. Короче говоря, это классическая рейдерская схема.

Революция 2010 года дала надежду многим бизнесменам, которые лишились своей собственности. Среди них был и владелец компании "Глобал Эдвертайзинг" М. Ахматов, который обращался в государственные органы, с просьбой вернуть ему захваченную собственность. Стоит напомнить, что суд уже дал оценку аферистским действиям Максима Бакиева. 21 сентября 2016 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Максима Бакиева к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Лишены свободы и те, кто помогал ему в рейдерском деле: А. Елисеев - 25 лет, Е. Гуревич - 30, М. Надель - 25, С. Ким - 30, У. Пак - 30, Мелисбек Улан - 30. Во время следствия и в суде компания "Глобал Эдвертайзинг" была признана пострадавшей. В данное время находящаяся за решеткой Ульяна Пак была директором компании максимчика "ЭлитДомСтрой". В суде она рассказала, как у "Глобала" была отобрана земля. Поэтому, следует подчеркнуть, что хозяйственная постройка и земля по адресу Скрябина 45 никогда не принадлежала Максиму Бакиеву. Было полностью доказано, что объект был отобран у простого гражданина. Почему возникла необходимость в том, чтобы вынести эту историю на суд общественности? Какова истинная цель тех, кто затеял весь этот спектакль?

25 апреля 2011 года был аннулирован договор о купле-продаже между "ЭлитДомСтроем" и "Глобал Эдвертайзинг". Другими словами стороны пришли к консенсусу. Конечно, это случилось после побега Максима Бакиева. Глава "ЭлитДомСтроя" У. Пак документально передала объект владельцу.

25 июня 2014 года межрайонный суд Бишкека признал, что договор о купле продаже между "ЭлитДомСтроем" и "Глобал Эдвертайзинг" утратил силу, принял решение, согласно которому недвижимое имущество по адресу Скрябина 45-45А вместе с земельным участком в 1,28 га можно зарегистрировать как собственность "Глобала". 15 декабря 2016 года в Бишкекском городском отделе ГРС было зарегистрировано право компании "Глобал Эдвертайзинг" на упомянутый земельный участок. Другими словами, землю отбирали у рейдеров и возвращали владельцам. Вот тут-то началось самое интересное!

Как Канат Исаев "подружился" с Шерами?

18 января 2017 года по инициативе депутата Жогорку Кенеша Каната Исаева была сформирована депутатская комиссия для выяснения обстоятельств продажи хозяйственной базы по адресу Скрябина 45-45А (с земельным участком в 1,28 га), к которой приплели ярлык "имущество Максима Бакиева".

Если помните, в 2010 году Временное правительство издавало декреты, чтобы национализировать имущество, которыми владела семья Бакиева. Для установления перечня имущества была сформирована межведомственная комиссия, работу вели правоохранительные органы. Но спорный участок по улице Скрябина ни разу не вносился в список бакиевского имущества. Судя по нескольким заключениям не связанных между собой комиссий, можно предположить, что земля действительно не принадлежала Максиму. Так почему теперь пишут, что это собственность Бакиева? Ответ простой...

Для начала выясним, кем является сам Канат Исаев. 21 декабря 2016 года газета "Дело №..." опубликовала статью: "Богатыре слуги бедного народа", в которой они затронули деятельность К. Исаева. Трудовой путь этого человека начался в фискальных органах. Работал в Министерстве финансов, в газовом управлении Чуйской области. В 2008-2010 гг. стал мэром города Токмока. Только после революции ушел в отставку. Потому что было очевидно, что это бакиевский кадр. Отсюда возникает вопрос: "Канат Исаев и сейчас прикрывается статусом депутата ЖК, чтобы защищать интересы Бакиевых?"

В связи с деятельностью Каната Исаева на должности мэра Токмока в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "коррупция". Например, он допустил приватизацию старой городской библиотеки, которая входит в список культурных памятников. Соответствующее уголовное дело было прекращено в 2015 году. Но в связи с арестом прокурора Чуйской области Руслана Нурбекова дело было возобновлено. Потому что одним из фигурантов в деле прокурора являлся Канат Исаев. Интересно то, что именно при упомянутом прокуроре исчезли 4 тома уголовного дела, связанных с К. Исаевым. Если исчезает целый том уголовного дела в особо охраняемом объекте, значит, у него есть связи в прокуратуре! Может с помощью этих связей Канат Исаев так старается отменить решение межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года, возвращающее земельный участок по адресу Скрябина 45-45А, чтобы сохранить собственность, отобранное Максимом Бакиевым? Или есть другая причина? Если это не так, то почему органы прокуратуры не интересовались земельным участком до 2016 года, пока "Глобал" не восстановил свое право на землю?

Как оказалось, "собака зарыта" в мародерах

Два дня назад председатель экспертной группы по противодействию коррупции Кайрат Осмоналиев, член группы Бакыт Бакетаев, адвокат Асель Жолдошева провели пресс-конференцию по спорам вокруг земельного участка. Тогда журналисты задали вопрос: "Кто пользуется этим земельным участком на протяжении 6 лет, кто получает прибыль?" На вчерашней повторной пресс-конференции всплыла правда.

После революции 2010 года земельный участок захватил член партии "Ата Мекен", младший брат экс-депутата ЖК Болота Шера - Баткен. На упомянутом участке располагается большая автостоянка и торговый павильон. Ежемесячный доход Баткена составляет 20-30 тысяч долларов, другими словами, ежегодный доход достигает 240-360 тысяч долларов. Сообщается, что с 2010 года удалось заработать около 2 млн долларов. Вот в чем вопрос.

До сентября 2016 года партия "Ата Мекен" находилась во власти. В таких условиях "Глобал" не мог вернуть свою собственность. Куда бы они ни шли, в суд, прокуратуру, в ГРС, везде они натыкались на "ата-мекеновцев". Только с уходом партии в оппозицию появилась возможность для достижения справедливости. А кто согласится лишиться стабильного источника дохода, который приносил прибыль на протяжении 6-7 лет? Пострадает и партийная казна! Поэтому Шеры обратились к Канату Исаеву. Поэтому он выступил с инициативой, прикрылся ярлыком "имущество бакиевых", а на деле начал защищать грязный бизнес Баткена Шерниязова.

Сейчас депутат Алмамбет Шыкмаматов делает различные заявления по данному вопросу. Не стоит забывать, что этот человек был председателем ГРС, министром юстиции! Занимая эти посты, он защищал интересы Баткена Шерниязова. Есть такое понятие, как "партийные интересы". Верхушка получила доли в "Мегакоме", что стало известно благодаря "Белизгейту", а низы получили другие пряники, вроде участка на Скрябина. Например, сыну Турата Мадылбекова досталось здание на улице Киевской. Сообщается, что скоро всплывут и другие сведения об объектах, принадлежащих мародерам.

Возникает вопрос, если Шыкмаматов настолько умен, почему он не поднимал вопрос "Скрябина", когда возглавлял Государственную регистрационную службу? Не стоит забывать еще одно обстоятельство, такие мутные дела прикрывала еще и Аида Салянова. Мы не можем отрицать, что будучи генпрокурором, да и сейчас она отстаивает интересы "ата-мекеновцев".

Есть еще одно обстоятельство, говорящее о личной заинтересованности "ата-мекеновцев" в земельном участке на улице Скрябина. В данное время руководительницей секретариата фракции "Ата Мекен" является Таалайгуль Токтакунова, защищавшая интересы компании "Глобал Эдвертайзинг" в судах. Прежде чем поднимать большую шумиху вокруг упомянутого земельного участка, им следовало бы посоветоваться с госпожой Таалайгуль. Именно при Таалайгуль Токтакуновой "Глобалу" удалось победить в судебных тяжбах по соглашению, заключенному с максимовским "ЭлитДомСтроем". Но "Глобал" не смог зарегистрировать право на землю в ГРС (глава Алмамбет Шыкмаматов) и в Министерстве юстиции (министр Аида Салянова). Другими словами, нынешний юрист "Ата Мекена" прекрасно знает о проделках однопартийцев по данному участку. Но она молчит, так как превратилась в их "сотрапезника".

Кто будет нести ответственность за поддельный судебный документ?

На сегодняшний день полностью доказано, что глава Государственной регистрационной службы КР Тайырбек Сарпашев выполнял решение суда, возвращая земельный участок на Скрябина истинному владельцу. А упомянутый "партийно-корпоративный интерес" хочет всех одолеть. Цель - сохранить землю, приносящую миллионы.

Генпрокуратура говорит, что не выполняется постановление Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года о приостановлении исполнения решения межрайонного суда Бишкека по участку по адресу Скрябина 45-45А.

Но обнародованное постановление Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года оказалось поддельным.

Во-первых, решение должны подписать три судьи. Но подпись стоит только у одной фамилии. Нет подписей председателя судебной коллегии А. Алыбаева и судьи А. Рыбалкиной. Подписалась только судья Д. Мулюкбаева. Не нужно иметь юридическое образование, чтобы понимать, что это незаконно. Депутатская или правительственная комиссия должна их вызвать, рассмотреть дело, выяснить, принималось ли такое решение или нет. Во-вторых, согласно документам, представленным юристами, 2 ноября 2016 года не было какого-либо судебного процесса. По словам адвоката "Глобал Эдвертайзинг" Асель Жолдошевой, 2 ноября судебный процесс не состоялся из-за отсутствия представителя "ЭлитДомСтроя" и судьи Рыбалкиной. Поэтому процесс перенесли на 22 ноября. Это решение было подписано председателем А. Алыбаевым и судьей Рыбалкиной. Другими словами, перенесли заседание по закону. Таким образом, проворачивается очередная афера мародерами и сочувствующими им прокурорами-судьями.

В прошлой статье мы образно говорили, что мародеры чувствуют себя пассажирами могущественного лайнера "Титаника" и они были уверены, что смогут сокрушить айсберги (законы) на своем пути. Но законы оказались крепки, столкнувшись, они начали тонуть.

Мы еще вернемся к этой теме...

"Саясат.kg"

Источник: газета "Майдан.kg" №6 от 22.02.2017 / стр. 8

http://www.gezitter.org/society/57909/