Повесть о земле, благодаря которой "ата-мекеновцы" разбогатели на 2 млн долларов за 6 лет

После революции 2010 года упомянутый земельный участок захватил член партии "Ата Мекен", младший брат экс-депутата ЖК Болота Шера - Баткен.

Парламентская фракция "Республика - Ата Журт" обвинила бывшего главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева в "принятии неправильного решения", в "возвращении экс-царевичу" земельного участка по адресу город Бишкек, улица Скрябина 45-45-а, который, предположительно, принадлежал Максиму Бакиеву. Затем некоторые депутаты обратились в правительство с просьбой отстранить от работы главу ГРС и обратились в Генпрокуратуру, попросив дать правовую оценку. С учетом решения упомянутой фракции, Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Т. Сарпашева. Для изучения упомянутого вопроса была создана специальная комиссия, в которую вошли представители парламента и правительства. Согласно закону, до конца расследования Тайырбек Сарпашев по собственному желанию был отстранен от должности. Сам Тайырбек Сарпашев считает, что это грязные игры отдельных политических сил в преддверии президентских выборов. Напомним, органы прокуратуры в 2010-2012 гг. наложили арест на имущество предприятия "ЭлитДомСтрой", в том числе на недвижимое имущество, расположенное по адресу город Бишкек, улица Скрябина 45-45-а.

В 2016 году Первомайский районный суд вынес свое решение по делу М. Бакиева, А. Елисеева, Е. Гуревича, М. Наделя, С. Ким, У. Мелисбека, У. Пак. Они были приговорены к лишению свободы с конфискацией имущества. 11 января 2017 года Бишкекский городской суд оставил упомянутое решение в силе.

Каким образом, в каких обстоятельствах упомянутый земельный участок попал в руки Максима? В связи с этим 15 февраля в информационном агентстве "АКИпресс" провели пресс-конференцию председатель Антикоррупционного экспертного совета, кандидат юридических наук Кайрат Осмоналиев, член совета - политолог Бакыт Бакетаев, юрист компании "Глобал Эдвертайзинг" (Максим Бакиев путем запугивания отобрал у них земельный участок в Бишкеке, приобретенный через аукцион) Асель Жолдошова.

Участники пресс-конференции рассказали настоящую историю земельного участка по улице Скрябина, который стал поводом для отставки Т. Сарпашева. Как оказалась, правда отличается от того, что выкрикивают депутаты.

25 января 2007 года решением совета директоров ОАО "Кыргызтелеком" была выставлена на аукцион хозяйственная база барачного типа с земельным участком в 1,28 га по адресу город Бишкек, улица Скрябина 45-45-а. 5 февраля 2007 года состоялся открытый аукцион, в котором участвовали три компании. Самую высокую цену предложило ОсОО "Глобал Эдвертайзинг", которое и приобрело базу за 5 млн сомов. После того как они провели пресс-конференцию, рассказали о случившемся, Генпрокуратура назвала их слова необоснованными. Юрист Кайрат Осмоналиев и политолог Бакыт Бакетаев располагали документами, доказывающими правду, поэтому они вновь провели пресс-конференцию с участием представителей компании "Глобал Эдветайзинг". В ходе пресс-конференции были изложены ранее неизвестные факты. Стало известно, что землю по адресу улица Скрябина 45-45а использует Баткен Шер - родной младший брат Шерниязовых, именующих себя как Шер. Эту информацию озвучил юрист Кайрат Осмоналиев. В ближайшие дни должно быть раскрыто, с каких пор упомянутой землей пользуется Баткен Шер и какую сумму он перечислил государству в виде налогов. Об остальном лично расскажут участники пресс-конференции.

Бакыт Бакетаев, политолог:

- Генпрокуратура должна была задуматься после того, как доктор юридических наук Кайрат Медербекович озвучил свою критику по незаконно возбужденному уголовному делу. Потому что Кайрат Осмоналиев является председателем общественной комиссии, наблюдающим за работой Генпрокуратуры. Если упомянутый главный надзорный орган считает наши слова необоснованными, то у нас есть материалы, подтверждающие правду. Мы можем их обнародовать. Имеющиеся на руках документы мы передаем и комиссии ЖК, и комиссии правительства. Обратимся и к президенту. На руках два документа. Во-первых, в отношении Сарпашева необоснованно возбудил уголовные дела на основании невнятных оснований, что привело к отстранению от работы. Мы с юристом Осмоналиевым тщательно изучили два документа. Первый документ не имеет какой-либо силы. Все указанные там обстоятельства оказались необоснованными. Вся проблема во втором документе. Такими действиями судьи сводят на нет проводимую судебную реформу.

Кайрат Осмоналиев, доктор юридических наук:

- Недавно мы провели пресс-конференцию и говорили о том, что Тайырбека Сарпашева необоснованно обвиняют. На следующий же день Генпрокуратура распространила собственную информацию. Это было освещено в СМИ. Сегодня мы вновь собираемся перед вами, чтобы сообщить, что упомянутое сообщение является необоснованным. Недавно адвокат нам сообщил о том, что 2 ноября было судебное заседание, межрайонный суд Бишкека отменило свое решение по компании ОсОО "Глобал Эдвертайзинг", вынесенное в 2014 году. В имеющихся у нас документах подписалась судья Мулукбаева. Но нет подписи председателя межрайонного суда Алыбаева, даже нет подписи его секретаря. Почему-то стоит подпись судьи Мулукбаевой. Согласно требованиям суда секретарь обязательно должен присутствовать, его подпись обязательна. Здесь грубо был нарушен закон. Позвольте показать вам документ о судебном заседании, прошедшем 2 ноября 2016 года. В тот день судебный процесс был перенесен на 22 ноября в связи с отсутствием представителя "ЭлитДомСтроя" и судьи Мулукбаевой. Стоят подписи председательствующего на судебных коллегиях А. Алыбаева и судьи А. Рыбалкиной. Соответственно решение Бишкекского городского суда, подписанное только Мулукбаевой, является ложным. Я бы попросил Генпрокуратуру следить за своими сотрудниками, потому что есть такие сотрудники, которые долго работали в прокуратуре. Они-то и принимают решения в личных интересах, а не в интересах народа и страны. Допускаются грубые коррупционные правонарушения. Заместитель генпрокурора Токтогулов Кылычбек, прокурор города Бишкека Кубанычбек Бейшекеев могут быть причастны к этому делу. Генпрокурор Индира Жолдубаева должна провести тщательно расследование.

Маралбу Кайназарова, адвокат:

- На протяжении десяти дней общественность активно обсуждает ситуацию с земельным участком по адресу город Бишкек улица Скрябина 45-45а. Почему-то Генпрокуратура и фракция "Республика - Ата Журт" обвинила Государственную регистрационную службу и ее руководителя Тайырбека Сарпашева в том, что они зарегистрировали земельный участок по улице Скрябина 45-45а, несмотря на то, что эта земля находилась под арестом, как бакиевская. Во-первых, они нарушили закон, во-вторых, предъявили обвинение главе ГРС Сарпашеву, в-третьих, распространяют среди общественности неправильную информацию о нем, все это неразумно. Генпрокуратура - надзорный орган, который должен был защищать интересы Кыргызстана и граждан. Глава компании "Глобал Эдвертайзинг" неоднократно обращался в Генпрокуратуру. Почему этот вопрос не рассматривает? Прошло два года, они решили обратиться в Бишкекский городской суд, выразить недовольство решением суда. Насколько это было необходимо? Возможно решение Бишкекского городского суда было сфальсифицировано. Прошло много лет с тех пор, как я начала работать в качестве адвоката. Мы передадим имеющиеся у нас документы изучающей дело комиссии. Будем бороться с этим до конца. Живем в правовой стране, поэтому дела должны решаться в рамках правового поля, закона. Если кто-то неправильно поступил, то он должен ответить перед законом.

Из мародерства в рейдерство

На предыдущей пресс-конференции журналисты спросили у председателя экспертной группы противодействия коррупции Кайрата Осмоналиева: "Кто пользовался этим земельным участком на протяжении 6 лет, какую пользу извлекли?" А на недавней пресс-конференции правда всплыла наружу.

После революции 2010 года упомянутый земельный участок захватил член партии "Ата Мекен", младший брат экс-депутата ЖК Болота Шера - Баткен. На упомянутом участке располагаются большая стоянка и торговые павильоны. Минимальный ежемесячный доход с упомянутой земли достигает 20-30 тысяч долларов, другими словами, 240-360 тысяч долларов в год. Сообщается, что с 2010 года общая прибыль могла достигнуть 2 млн долларов.

До сентября 2016 года партия "Ата Мекен" находилась во власти. В таких условиях "Глобал" не мог вернуть свою собственность. Куда бы они ни шли, в суд, прокуратуру, в ГРС, везде они натыкались на "ата-мекеновцев". Только с уходом партии в оппозицию появилась возможность для достижения справедливости. А кто согласится лишиться стабильного источника дохода, который приносил прибыль на протяжении 6-7 лет? Пострадает и партийная казна! Поэтому Шеры обратились к Канату Исаеву. Поэтому он выступил с инициативой, прикрылся ярлыком "имущество бакиевых", а на деле начал защищать бизнес Баткена Шерниязова. Не стоит забывать, что только вчера Канат Исаев был мэром Токмока и служил в качестве кнута Бакиевых. Возможно он и сейчас им прислуживает!

По данному вопросу различные заявления делает и депутат Алмамбет Шыкмаматов. Возникает вопрос, если Шыкмаматов так умен, то почему вопрос "Скрябина" он не затронул тогда, когда возглавлял ГРС?

Есть еще одно обстоятельство, говорящее о личной заинтересованности "ата-мекеновцев" в земельном участке на улице Скрябина. В данное время руководительницей секретариата фракции "Ата Мекен" является Таалайгуль Токтакунова, защищавшая интересы компании "Глобал Эдвертайзинг" в судах. Прежде чем поднимать большую шумиху вокруг упомянутого земельного участка, им следовало бы посоветоваться с госпожой Таалайгуль. Именно при Таалайгуль Токтакуновой "Глобалу" удалось победить в судебных тяжбах по соглашению, заключенному с максимовским "ЭлитДомСтроем". Но "Глобал" не смог зарегистрировать право на землю в ГРС (глава Алмамбет Шыкмаматов) и в Министерстве юстиции (министр Аида Салянова). Другими словами, нынешний юрист "Ата Мекена" прекрасно знает о проделках однопартийцев по данному участку. Но она молчит, так как превратилась в их "сотрапезника".

Источник: газета "Фабула пресс" №13 от 21.02.2017 / стр. 10

http://www.gezitter.org/politic/57876/