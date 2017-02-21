Опасен враг, вылезший изнутри, или Коварное время, когда кыргыз нападает на кыргыза

В ходе рабочего визита в Бельгию глава государства Алмазбек Атамбаев дал интервью телеканалу Euronews.

В ходе интервью были заданы вопросы относительно текущей политической и экономической ситуации в Кыргызстане, а также затронут вопрос Евразийского экономического союза.

Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос журналистов относительно ЕАЭС, привел в пример Казахстан. Глава государства отметил: "Нам надо с кем-то торговать, взаимодействовать с соседями. Нам грозила блокада, если не вступим в ЕАЭС. Когда Казахстан нам устроил блокаду на полтора месяца, у нас были даже человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада – это плохая вещь".

Эти слова стали поводом для отдельных казахстанских изданий, которые написали огульные слова, унижающие кыргызского президента. Эти материалы как нельзя лучше угодили оппозиционным изданиям Кыргызстана, они сразу подхватили слова казахов, которых возмущает правда, вместе с ними начали охаивать кыргызского президента. Смотришь на них и думаешь, что не зря наши предки говорили: "Страшен огонь, вспыхнувший внутри, опасен враг, вылезший изнутри". Спаси и сохрани, но если мы окажемся в ситуации, как во времена Гитлера, без всякого сомнения, эти представители оппозиции группами будут перебегать на сторону врага, у которого больше денег. Они в очередной раз подтвердили, что ни на йоту не дорожат имиджем своей страны, думают только о себе.

Министерство иностранных дел обиженной казахской стороны также подало вчера голос. На вопрос журналиста представитель МИД РК ответил: "Такое высказывание президента Кыргызстана привлекло наше внимание. В настоящее время мы ждём разъяснений от кыргызской стороны". После того как казахстанские здания распространили эту информацию, начали давать свои комментарии простые казахские наши братья. Например, на сайте Tengrinews прошли дискуссии по данному поводу, и вы сами можете прочитать ниже, какие звучат мнения:

АЛИ – "Союз ЕАЭС отражает больше всего интересы России"



Баке – "АЛИ, рубит правду матку. А насчет 2010 он прав"



Әқім Әқім – "И что он прав, одни киргизы собрались, что должны нараспашку границы держать казахи, хватает всякого из-за открытых границ, езжайте к себе и торгуйте у себя на Дордое"

Маке южанин – "Печально, но правду говорит "

Молодец! – "Он как Лукашенко правду-матку режет!! а то некоторые ведут себя как рабы... потому что проворовались, поэтому боятся, что Москва отберет ярлык на ханство"

Арман – "Братья киргизы ваш президент прав на все 100000!!!"



Казах – Президент Киргизии прав по поводу ЕАЭС



Zhanibek Utegenov – "Көкең гой, со времен союза, киргизы кормили пищевкой всех соседей. И сегодня, мы зависим от них в мясо-молочной отрасли, овощи-фрукты и т.д. Киргизия богата золотом! Позволите, сходите на рынок, в супермаркет и всё..."

Источник: egemen.kg

http://www.gezitter.org/politic/57860/