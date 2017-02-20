Фальшивый интим со взрывчаткой

Недавно на территорииразвлекательного центра “Космопарк” якобы подложили бомбу. Силовики быстренько оцепили здание и эвакуировали посетителей. Но саперы не обнаружили взрывного устройства...

В последнее время телефонные террористы с завидной регулярностью дергают спецслужбы страны за усы и сеют панику среди населения. Как это отражается на общественной безопасности, почему у лжебомбистов чешутся языки и можно ли их остановить? Корреспондент “ВБ” разбиралсяв этой ситуации.

Бомж с противотанковой миной

В ГКНБ выяснили, что телефонным террористом, сообщившим о заложенной бомбе, оказался охранник “Космопарка”. Его допросили, но подробности беседы не разглашаются. Видимо, следователи никак не могут выяснить, был ли это намеренный хулиганский поступок или охранник просто принял какой–то предмет за взрывное устройство.



Кстати, и в начале февраля в Бишкеке был переполох. Оказалось, что один из столичных бомжей нашел в мусорном баке у Орто–Сайского рынка подозрительные металлические предметы. Потом выяснилось, что это три учебные мины, одна из них противотанковая, пустые магазины от ППШ (пистолет– пулемет Шпагина) и пулемета Дегтярева.



Мужчина без определенного места жительства ничего такого не заподозрил и притащил все добро в пункт приема металлолома. Скупщики перепугались и отправили его в милицию. Силовики, увидев сюрприз, тут же вызвали саперов. К мусорному баку были направлены спецы, которые ничего подозрительнее, чем отходы, не нашли.



И такие инциденты происходят в столице чаще, чем хотелось бы. Так, месяц назад неизвестный сообщил, что в здании Октябрьского районного суда заложена бомба. Судей экстренно эвакуировали, здание, как и полагается, оцепили. Помещения прошерстили несколько раз, но взрывной элемент так и не нашли. Почему телефонным террористам понадобилось поднимать панику, неизвестно. Возможно, им необходимо было отложить судебный процесс. Как раз в то время в Октябрьском начинались громкие суды по коррупции и террористической деятельности. Объектом скверных “шутников” оказывалось и здание Верховного суда.



Но самым громким случаем лжетерроризма стал инцидент, который произошел в прошлом году в международном аэропорту “Манас”. Кто–то звякнул в милицию и тихим голосом сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из самолетов. Естественно, работа огромного воздушного вокзала была фактически блокирована, сотни людей не смогли улететь вовремя.



В итоге бомбу не обнаружили, а нашли юмориста–бомбиста. Им оказался житель столицы Илья Еремеев 1986 года рождения. Буквально через пару часов после его звонка сотрудники милиции уже стояли у дверей одной из квартир жилгородка Совмина. За бронированным препятствием кто–то страстно мычал, но открывать не хотел. Когда замки взломали, перед силовиками предстало то еще зрелище — пьяный в дым молодой мужик. Оказывается, этого гражданина к глупому поступку подтолкнула ревность. Таким образом он пытался не дать супруге вылететь в командировку рейсом Бишкек — Москва.



Нужно сказать, что “большая любофф” жителя столицы обернулась для него проблемами. В ноябре 2016–го в отношении Ильи Еремеева было возбуждено уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 (“Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”) УК КР. Он был заключен в СИЗО №1 на два месяца. В январе 2017–го судья Первомайского райсуда Абдуразак Боромбаев приступил к рассмотрению дела.



Похоже, любовь к виртуальному террору — заразная вещь. Такая же история сразу после этого приключилась и в аэропорту Алматы. На пульт “102” поступил анонимный звонок о бомбе на территории аэровокзала, он оказался ложным, правоохранительные органы ведут расследование. АО “ Международный аэропорт Алматы” устанавливает размер ущерба, вызванного вынужденным простоем и сбоем в работе систем.



Подобная статистика говорит о том, что телефонный терроризм с каждым годом только набирает обороты. Возможно, это связано с отсутствием серьезного наказания за ложные звонки. Часто делается предупреждение, взимается штраф или назначается условный срок. По мнению специалистов, популярность экстремального пранкинга связана и с широким освещением в СМИ подобных случаев, преступные клоуны таким образом приобретают дешевую популярность.

Реальная угроза

Лжебомбисты сеют панику среди населения и отвлекают внимание силовиков. Но бывают, к сожалению, и проявления экстремизма, которые несут реальную опасность для общества.



Например, в сентябре прошлого года спецслужбы обезвредили бомбу, оставленную у магазина в Бишкеке. Тогда очевидцы сообщили в милицию, что на пересечении улицы Махатмы Ганди и переулка Первомайского лежат подозрительные пакеты черного цвета. На место выехала оперативная группа ГКНБ и МВД. В ходе осмотра двух полиэтиленовых свертков были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые саперы с помощью водяной пушки обезвредили.



А в ноябре 2016 года в Бишкеке задержали экстремиста с пятью самодельными бомбами. В ходе оперативно–розыскных мероприятий в квартире 31–летнего уроженца Джалал–Абадской области, члена запрещенной религиозно–экстремистской организации, провели обыск.



Результат — 5 самодельных взрывных устройств с поражающими элементами, но без детонаторов. В милиции подчеркнули, что ранее мать и родной брат задержанного были арестованы за экстремистскую деятельность и отбывают срок наказания в колонии.



Эти бомбы по–настоящему могли взорваться на улицах столицы. Поэтому в декабре 2016 года УВД Октябрьского района Бишкека совместно со спецслужбами ГКНБ и с прокуратурой провело учения под кодовым названием “Учебный террорист”.



Целью маневров стала проверка уровня антитеррористической подготовки служб безопасности общественных учреждений. Участники учений занесли в гипермаркет “Фрунзе” (по улице Анкары), развлекательный центр “Технопарк”, торговый центр “АЮ Гранд комфорт”, а также в КГУСТА макеты, полностью копирующие настоящую бомбу.



И выяснилась потрясающая вещь: ни один охранник не отреагировал на то, что подозрительный человек протащил на территорию охраняемого им объекта в прозрачном пакете взрывное устройство.



Оказывается, в торговых центрах “Фрунзе” и “АЮ Гранд комфорт” на тот момент не был принят паспорт антитеррористической защищенности, а сотрудники охраны не проинструктированы на предмет противодействия террористическим угрозам. По всем фактам был составлен акт обнаружения самодельной бомбы, с работников взяты объяснительные, проведена разъяснительная работа.



А вот управляющая ТРЦ “Технопарк” отказалась даже беседовать с милиционерами, проводящими учения. Она заявила, что “ей не до бомб и ее не интересуют учебные мероприятия”.

Бомбы с громкими именами



Кто же такие телефонные террористы? По словам клинического психолога Анны Крайновой, достоверного психологического портрета этого персонажа не существует. Пока им профессионально не занимались, во всяком случае на территории СНГ. Но есть определенные наработки.



Что это за люди с психологической точки зрения? В основном это граждане с неуравновешенной психикой, истероидного типа, отчаявшиеся. Например, страдающие от неразделенной любви или балбесы, срывающие экзамены или контрольные. Телефонный терроризм — акт непроизвольного, неконтролируемого поведения, больше характерного для подростков.



Основная цель лжетеррористов — демонстрация себя, повышение самооценки, самоутверждение.



Кстати, место, куда закладывается бомба, выбирается не случайно. Как правило, там происходит максимальное скопление людей — вокзалы, учебные заведения и торговые центры. По статистике, на первом месте по частоте “минирования” стоят железнодорожные и аэровокзалы. Существует гипотеза, почему выбирается именно вокзал — как символ обесцененного “я” в людском потоке. Эта теория рождается из идеи негативного влияния процессов всемирной глобализации на психику обитателей мегаполисов.



По словам эксперта, проблема телефонных террористов должна решаться в контексте психологического здоровья всего общества. Когда доступными способами реализоваться невозможно, человек может прибегнуть к искусственному, быстрому способу повысить свою значимость, продемонстрировать силу. К подобному стилю поведения, кстати, относится и агрессивный стиль вождения или звонок в милицию с угрозами. В норме эта проблема решается за счет профессиональной, творческой или иной самореализации личности, ведь довольный своей жизнью человек не будет сообщать о заложенной бомбе.



К сожалению, психологическое здоровье современного человека оставляет желать лучшего. И это немудрено — столько шоковой информации обрушивается на наши головы: кадры террористических атак, бомбежек, взрывов, паники и так далее. Люди начинают видеть в каждом брошенном свертке или пакете взрывное устройство. В этой нервной атмосфере и активизируются истероидные личности, они–то и названивают и сообщают о бомбах, еще больше накаляя обстановку.



Что говорить о рядовых гражданах, если многие известные личности нашей республики ведут себя непредсказуемо. К примеру, экс–омбудсмен Турсунбек Акун грозился все взорвать и облить разоблачениями своих оппонентов. Два года назад на заседании ЖК, где выбирали главного правозащитника страны, он заявил: “ Моя бомба не взорвалась. Иногда они взрываются, иногда нет. Если я стану омбудсменом, тогда она вообще не взорвется”. Это вызвало у нардепов истерическое веселье.



Смех смехом, но проблема серьезная. И чтобы ее решить, нужно объединять усилия общества и силовиков, то есть приучать людей к правильному поведению в экстремальных ситуациях. Например, при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, следует немедленно сообщить в дежурную часть или по телефону 102, обозначить место и увести людей на безопасное расстояние (не менее 300 метров).

преступление и наказание



В штате Луизиана (США) 15–летний подросток получил 25 лет за звонок с сообщением о заложенной бомбе. У нас заведомо ложное сообщение об акте терроризма является тоже уголовно наказуемым деянием, и, согласно статье 228 УК, за это предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ либо лишения свободы до трех лет.

Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - "Вечерний Бишкек"