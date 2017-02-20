Иссык–кульский триллер о дороге и деньгах

Строительство дороги Балыкчы-Корумду снова в центре скандала: сбои финансирования вызвали забастовки дорожников. Говорят, что Министерство транспорта и дорог намеренно саботирует работу на проекте, чтобы привлечь нового подрядчика.

«Вечерка» разбиралась в ситуации.

Финансовый дефицит

Возможно, это просто карма такая у иссык–кульской дороги. Дело в том, что история этого важнейшего объекта транспортной инфраструктуры курортного региона начиналась с конфликта.



Строительство трассы Балыкчы — Корумду стартовало в ноябре 2015 года. Но уже в начале 2016–го у парламентариев возникли серьезные сомнения в законности проведения тендера по выбору генерального подрядчика: претендовали четыре компании — две местные, турецкая и китайская. В итоге победило ОсОО “Циндаоская корпорация дорог и мостов “Лонг–Хай”.



Депутаты два месяца разбирались в том, какие конкретно нарушения были допущены в проведении тендера и была ли компания аффилирована с высокопоставленными чиновниками КР. В результате китайского генподрядчика оставили, зато своих постов лишились тогдашние министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев и премьер–министр Темир Сариев.



Хоть жертва и была принесена, но злой рок не оставил мегастройку — проблемы и скандалы сопровождают ее по сей день.



Больше всего неприятностей вызвано сбоями в финансировании. По проектной смете иссык–кульская дорога обойдется Кыргызстану в 6,8 миллиарда сомов. Из них на сегодня выделено около полутора миллиардов. Деньги на стройку дают, но со скрипом, хотя начало было многообещающим.



В 2015 году выделили 180 миллионов сомов, а вот с начала 2016–го и на весь период тендерных разборок финансирование было приостановлено.



Как утверждают представители “Лонг–Хая”, в это время налоговые и неналоговые платежи, оплата счетов за электроэнергию, операционные расходы и зарплата сотрудникам (их на объекте занято около 600) производились подрядчиком за собственный счет.



Финансирование строительства трассы возобновилось только после того, как в апреле прошлого года были остановлены работы, а на горизонте отчетливо замаячила угроза того, что гостей Всемирных игр кочевников приозерье будет встречать с разбитыми дорогами.



В середине мая 2016 года реконструкцию трассы продолжили, так как правительство отыскало и перечислило китайской компании 100 миллионов сомов. Потом Минфин нашел еще полмиллиарда сомов: деньги поступили за счет прибыли Национального банка и досрочной выплаты ОАО “Международный аэропорт “Манас” долга по ранее взятым бюджетным ссудам. А позже главное денежное ведомство наскребло по сусекам еще почти 300 миллионов сомов.



Перечисление денег, кстати, тоже не обошлось без драчки. К сентябрю прошлого года депутаты вдруг выяснили, что часть средств позаимствовали (именно такой термин использовали чиновники Минфина) из средств, полученных от продажи лицензии на месторождение Джеруй и предназначенных для строительства школ. Естественно, это стало поводом для возмущения парламентариев и общественности, которые судили–рядили, что важнее для Кыргызстана — построить хорошие дороги или не вырастить поколение неучей.

Китайский подряд плюс кыргызский бюрократ

Финансирование строительства трассы Балыкчы — Корумду, каким бы нестабильным оно ни было, продолжалось до ноября прошлого года. После правительство по непонятным причинам снова взяло паузу.



Хотя, скорее всего, резоны тут вполне очевидные. Проект запускался без определения источников финансирования. Предполагалось, что деньги придут с продажей ЗАО “Альфа Телеком”. Не сложилось. В результате реконструкцию проплачивают, как могут, урезая здесь, выкраивая там. Отсюда бесконечные сбои с перечислением средств и сохраняющееся напряжение в отношениях с компанией–подрядчиком.



Неудивительно, что начало февраля 2017–го обе стороны — заказчик в лице Минтранса и исполнитель в лице китайской компании “Лонг–Хай” — встретили с кучей взаимных претензий.



Свои Минтранс озвучил посредством обнародования отчета по итогам инспектирования строительства главной иссык–кульской трассы консультантом департамента дорожного хозяйства (ДДХ) Урматом Жапаровым.



Консультант пришел к выводу, что подрядчик не успеет закончить реконструкцию к намеченному сроку — к концу 2017 года. Максимум, на что можно рассчитывать, по мнению Жапарова, это выполнение 75 процентов необходимых работ, а значит, завершение строительства будет отложено на 2018 год.



Деятельность подрядной организации по итогам 2016 года тоже оценили не лестно: “Имеется значительное отставание в выполнении строительных работ по данному проекту. Основные причины — слабая организация работ, несвоевременная мобилизация дорожно–строительной техники”.



Эти данные вместе с высказываниями министра профильного ведомства Жамшитбека Калилова о наличии разногласий с подрядной организацией прозвучали как обвинительный акт. Дескать, то, что компания не укладывается в сроки исполнения проекта, это исключительно ее вина.



Генподрядчик в долгу не остался. По мнению представителей компании “Лонг–Хай”, задержки в строительстве спровоцированы недобросовестным отношением Министерства транспорта к проекту.



По словам генерального директора “Лонг–Хая” Сунь–Чжэнфу, большая часть проблем вызвана тем, что проектная документация, разработанная по заказу кыргызского правительства, содержит недоработки — в ней не предусмотрены работы по переносу коммуникаций — электрических, телефонных, водопроводных. Всю необходимую документацию китайцам якобы пришлось доделывать, что привело не только к дополнительным расходам, но и к потере времени.



Аргументация лукавая. Согласно данным, представленным Минтрансом, строительство изначально планировалось вести по принципу параллельного проектирования. То есть, если верить профильному ведомству, на начало работ готового проекта не было вовсе! Вернее, была рабочая документация, подготовленная когда–то проектно–изыскательским институтом “Кыргдортранспроект”. На ее основе подрядчик “Лонг–Хай” по мере продвижения работ при помощи субподрядной организации должен был производить детальную проектировку трассы, включающую в себя работы по переносу инженерных сетей. От заказчика же требовалось только утверждать и оплачивать эти работы.



Да, это не очень эффективный способ вести стратегическое строительство. Но “Лонг–Хай”, выигравший тендер, ведь изначально согласился на эти условия. А если в компании не придали этому значения, то это свидельствует о деловой неискушенности компании–подрядчика. “Лонг–Хай” позиционирует себя как опытная и известная (во всяком случае, в Китае) компания по строительству дорог, заинтересованная в успешном завершении иссык–кульского проекта. Но тогда почему она так поспешно подписывается под контрактом с неприемлемыми или во всяком случае некорректными для нее условиями? Профи ведь, как правило, договариваются на берегу, чтобы не пришлось менять коней на переправе.

Компромисс нашелся



Последнее прекращение финансирования строительства дороги Балыкчы — Корумду злые языки называли преднамеренным. Предполагали даже, что правительство собиралось таким образом расторгнуть контракт с одной китайской компанией, чтобы передать его другой. В качестве потенциального нового генподрядчика упоминалась фирма China Road, занимавшаяся ранее строительством трассы Бишкек — Нарын — Торугарт.



В Министерстве транспорта и дорог теорию о лоббировании интересов China Road всячески отрицали, а приостановку выделения денег министр Жамшитбек Калилов объяснял необходимостью проведения промежуточных взаиморасчетов.



В среду, 8 февраля, стало известно, что эта самая сверка дебиторской и кредиторской задолженности закончена.



Расчеты показали, что заказчик действительно должен генподрядчику денег. В пресс–службе Министерства транспорта и дорог сумму, правда, не назвали. Однако пояснили, что ведомство уже направило заявку в Министерство финансов для того, чтобы в ближайшее время погасить имеющуюся задолженность.



— Деньги будут перечислены китайскому подрядчику и направлены на зарплату и налоги, — заявили в Минтрансе.



Кроме того, департамент дорожного хозяйства провел инвентаризацию — уточнил объемы и качество выполненных работ на участке автотрассы Балыкчы — Корумду. По ее итогам заказчик совместно с генподрядчиком составили график строительства до конца 2017–го с учетом прошлогодних отставаний. В сообщении Минтранса говорится, что до окончания строительства осталось меньше года, несмотря на прежние пессимистические прогнозы консультанта ведомства. Это означает, что иссык–кульскую трассу все же достроят к декабрю.



И это замечательная новость, поскольку приозерью жизненно необходима новая дорога. Теперь главное, чтобы реконструкция шла полным ходом, не прерываясь, и чтобы, в конце концов, не случилось очередного скандального форс–мажора, способного, как уже не раз бывало, остановить работы и привести к срыву туристического сезона.

Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"