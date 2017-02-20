Сарпашев ушел по–английски. Возможно, навсегда

Скандал по поводу незаконного переоформления Государственной регистрационной службой бакиевских участков стал основанием для возбуждения уголовного дела и отставки главы ГРС.

Букет статей УК вам в руки

В прошлый четверг Генеральная прокуратура направила на имя премьер–министра Сооронбая Жээнбекова представление об освобождении от занимаемой должности председателя ГРС Тайырбека Сарпашева. В этот же день ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК 304 “Злоупотребление должностным положением”, 315 “Служебный подлог”, 326 “Фальсификация доказательств” и 350 “Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков”. Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).



Основанием для такой острой прокурорской реакции стало письменное указание главы ГРС об исполнении определения Межрайонного суда города Бишкека от 25 июня 2014 года, отменяющего арест на недвижимое имущество, расположенное по улице Скрябина и принадлежавшее Ульяне Пак, приближенной Максима Бакиева. На основании этого постановления 19 декабря 2016 года право собственности на объект Госрегистр переоформил на ОсОО “Глобал Эдвертайзенг”, которое продало ее в тот же день Эльдару Туратбекову — в настоящее время собственнику данного имущества. Отметим, стоимость участка составляет, по меньшей мере, 3 миллиона долларов.



С точки зрения законников, глава ГРС намеренно проигнорировал официальное уведомление об обжаловании этого судебного решения и о рассмотрении его в кассационном порядке. Прокуроры считают, что Сарпашев преступил закон, умышленно перерегистрировав объект, находящийся под арестом. На момент переоформления, по данным Генеральной прокуратуры, судебный запрет на любые манипуляции с участком был в силе.



Вообще, согласно сведениям, предоставленным прокурорами, участок по улице Скрябина был арестован аж три раза. Сначала прокуратура республики наложила на него арест 7 мая 2010 года и 11 октября 2012 года, а прокуратура Октябрьского района арестовала объект 3 июня 2010 года, и все это в рамках уголовных дел, предусматривающих конфискацию имущества.



Казалось бы, никаких лазеек для операций по продаже имущества кронпринца Максима Бакиева и его свиты при таком раскладе и быть не могло. Ан нет, в июне 2014 года судья Межрайонного суда Бишкека Жыргалбек Нурунбетов без привлечения прокурорских работников рассмотрел экономическое дело по иску ОсОО “Глобал Эдвертайзенг” (компания Марата Ахматова, входившего в бакиевское окружение) к ОсОО “ЭлитДомСтрой” (компания Ульяны Пак) о расторжении договора купли–продажи указанного земельного участка.



Дело в том, что именно ОсОО “Глобал Эдвертайзенг” в декабре 2007 года продало эту землю ОсОО “ЭлитДомСтрой”. После апрельской революции Пак подалась в бега, а все числившееся за ней имущество было арестовано. Ну а в 2011–м, когда ситуация в стране более или менее стабилизировалась, Марат Ахматов подписал с Ульяной Пак соглашение о добровольном расторжении заключенного ранее договора купли–продажи. Суд же это соглашение счел достаточным основанием для удовлетворения требований истца и снятия арестов, наложенных прокуратурой.



О существовании этих судебных актов, как ни странно, прокуратуре стало известно только через два года — 24 августа 2016–го. Тогда же прокуроры направили письмо в Бишкекский госрегистр о том, что предстоит обжалование этих решений, в связи с чем от их регистрации и исполнения необходимо воздержаться. Тем более что в сентябре 2016 года приговором Первомайского районного суда Ульяна Пак была заочно осуждена на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В начале января текущего года Бишкекский городской суд оставил этот приговор без изменений.



Тем не менее 19 декабря 2016–го должностные лица Бишкекского госрегистра провели переоформление участка на основании рекомендательного письма за подписью главы ведомства, которое, как объясняют сейчас в ГРС, было составлено на основании жалоб со стороны владельца участка — “Глобал Эдвертайзенг” — в связи с отказами в регистрации.

Вроде бы еще не «откинулся»...

В понедельник, 13 февраля, Тайырбек Сарпашев сделал свой ход: он собрал пресс–конференцию, на которой сообщил о своей позиции по поводу бакиевского участка и о том, что уйдет в отставку. Правда, “отстраниться” от своих должностных обязанностей он собрался лишь на время работы специально созданной для рассмотрения представления Генпрокуратуры межведомственной комиссии.



Комиссию возглавил вице–премьер–министр Жениш Разаков, а в состав вошли судебные представители правительства, ГКНБ, Министерства юстиции, ГСБЭП. В ситуации с проданным бакиевским имуществом она будет разбираться целый месяц.



Сарпашев понадеялся, что за это время все спорные вопросы решатся, и заявил, что обвинения, выдвинутые Генеральной прокуратурой в его адрес, беспочвенны. Более того, развернувшуюся кампанию вокруг бакиевской земли временно отстраненный глава ГРС назвал политическим заказом.



— Здесь действуют большие политические силы. Я думаю, среди них есть и кандидаты в президенты. Они, видимо, хотят, чтобы выборы проходили по– старому, с нарушениями, — аргументировал свою точку зрения он.



Что касается сделки с участком по улице Скрябина, то она, по мнению Тайырбека Сарпашева, совершалась в правовом русле. О письмах из прокуратуры председатель ГРС не упомянул, сообщив лишь, что не знал о наложенном на объект аресте и действовал на основании решения Межрайонного суда от 2014 года. Судебный же акт об отмене действия этого документа, по его словам, поступил слишком поздно — только спустя 56 дней после его принятия и через 8 дней после проведения перерегистрации. А при таком раскладе виноватыми вроде как получаются не сотрудники ГРС, а канцеляристы судебной системы.



Что ж, к работе судебной канцелярии прокурорам, пожалуй, и правда стоит присмотреться. Говорят, что подобные задержки судебных решений — это отнюдь не разовая акция, а устоявшаяся бизнес–схема, приносящая хорошие деньги коррумпированным тандемам из работников судов и сотрудников регистрационного ведомства.



Утверждают, что существуют вполне конкретные расценки за медлительность канцеляристов и расторопность сотрудников Госрегистра. Чем крупнее имущество на кону и чем дольше срок, который требуется клиенту, тем выше цена. А пока нужная бумага зависает в судебной канцелярии, суетятся гэрээсовцы, шустро переоформляя недвижимое имущество, по которому Фемида уже приняла решение.



Конечно, наивно предполагать, что Тайырбек Сарпашев решил поучаствовать в такой криминальной схеме лично. Слишком уж заметный участок. Тем более что объект, вокруг которого сегодня весь сыр–бор, уже оказывался в фокусе внимания общественности из–за мародерских притязаний в 2011–м, когда за него боролись бакиевец Марат Ахматов и Эльдар Мадылбеков — сын депутата ЖК V созыва из фракции “Ата Мекен” Туратбека Мадылбекова. Так что давать отмашку на переоформление такого вот проблемного бакиевского добра даже за мешок денег — просто глупо.



Можно предположить, что за этой перерегистрацией стоит кто–то очень влиятельный, кто–то, кому Сарпашев просто не мог отказать. И цель сегодняшнего похода прокуратуры против ГРС вовсе не в том, чтобы выпихнуть председателя ГРС из кресла, а в том, чтобы сломать устоявшуюся коррупционную систему, сформировавшуюся из работников судов, сотрудников Госрегистра и других государственных служащих.

...а его уже закапывают

На своей пресс–конференции Тайырбек Сарпашев отметил, что все работы, которые ведутся ГРС, будут двигаться по плану, а он вернется. Однако, возможно, Сарпашев зря надеется на это. Судя по тому, как рьяно его зам Кумушбек Шамканов, на которого возложили временное исполнение обязанностей председателя регистрационной службы, входит в образ новой метлы, в оставленном ведомстве вовсе не ждут возвращения шефа, оказавшегося под прокурорским прессом.



Выступая в эту среду на коллегии ГРС, Шамканов сделал несколько очень эпатажных заявлений. Он, по сути, разгромил сарпашевский стиль управления регистрационным ведомством, обвинив подчиненных в “ханском поведении”, возложив на них вину даже за смерти на дорогах и заявив, что в ведомстве процветает кыргызчылык, и призвал более тщательно подходить к подбору кадров и увольнять всех, кто не справляется со своей работой.



Кроме того, и.о. председателя ГРС потребовал от сотрудников внимательнее оформлять сделки с недвижимостью, поскольку теперь их можно оспорить, и не давать необоснованных отказов. Такой явный акцент на проблемную в нынешних обстоятельствах тему вполне можно расценить как попытку Шамканова кардинально противопоставить себя Сарпашеву и, главное, максимально дистанцироваться и от собственных косяков.



Ведь Шамканов, будучи заместителем председателя ГРС, курировал работу Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава, именно куда и пришелся эпицентр скандала, государственного предприятия “Специализированный центр информационных услуг”, и нес персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на курируемые направления и контролировал комиссию по рассмотрению жалоб и заявлений граждан по земельным спорам и регистрации прав на недвижимое имущество. Так что сейчас как–то не верится, что он был не в курсе обстоятельств, касающихся регистрации участка, из–за которого Тайырбеку Сарпашеву пришлось оставить свой пост. Скорее всего, навсегда.

кто кого



Представители “Глобал Эдвертайзенг” ситуацию с перерегистрацией и продажей участка по улице Скрябина оценивают по–своему: они сильно сомневаются в законности способов получения Генпрокуратурой судебного определения, отменившего решение Межрайонного суда, и почти открыто обвиняют прокуроров в том, что документ был подделан.



По словам юриста компании Асель Жумашевой, она участвовала во всех заданиях в Бишкекском городском суде, касающихся “Глобал Эдвертайзенг”. Однако о существовании определения городского суда от 2 ноября 2016 года, отменяющего решение Межрайонного суда от 25 июня 2014 года, Жумашева узнала только 28 декабря 2016 года.



— 2 ноября я была в городском суде и ходатайствовала о переносе судебного заседания по кассационному представлению прокуратуры. Тогда об определении мне ничего не сказали. После этого было еще несколько заседаний, — заявила она в ходе недавней пресс–конференции.



Другой юрист — Кайрат Осмоналиев, являющийся к тому же председателем экспертного совета Координационного совещания правоохранительных и иных государственных органов по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре, считает подозрительным, что в определении, по его словам, недостает подписей нескольких судей.



Что ж, межведомственной комиссии во главе с вице–премьер–министром Женишем Разаковым теперь придется решать еще одну загадку, связанную с переоформлением и продажей бакиевских гектаров.

Александра ВАСИЛЬКОВА.

Источник - "Вечерний Бишкек"