Тайырбека Сарпашева на ровном месте приносят в жертву?

Кайрат Осмоналиев, доктор юридических наук: "Предшественник Т. Сарпашева на посту главы ГРС препятствовал возвращению земли законному владельцу"





Парламентская фракция "Республика - Ата Журт" обвинила бывшего главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева в "принятии неправильного решения", в "возвращении экс-царевичу" земельного участка по адресу город Бишкек, улица Скрябина 45-45-а, который, предположительно, принадлежал Максиму Бакиеву. Затем некоторые депутаты обратились в правительство с просьбой отстранить от работы главу ГРС и обратились в Генпрокуратуру, попросив дать правовую оценку. С учетом решения упомянутой фракции, Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Т. Сарпашева. Для изучения упомянутого вопроса была создана специальная комиссия, в которую вошли представители парламента и правительства. Согласно закону, до конца расследования Тайырбек Сарпашев по собственному желанию был отстранен от должности. Сам Тайырбек Сарпашев считает, что это грязные игры отдельных политических сил в преддверии президентских выборов. Напомним, органы прокуратуры в 2010-2012 гг. наложили арест на имущество предприятия "ЭлитДомСтрой", в том числе на недвижимое имущество, расположенное по адресу город Бишкек, улица Скрябина 45-45-а.

В 2016 году Первомайский районный суд вынес свое решение по делу М. Бакиева, А. Елисеева, Е. Гуревича, М. Наделя, С. Ким, У. Мелисбека, У. Пак. Они были приговорены к лишению свободы с конфискацией имущества. 11 января 2017 года Бишкекский городской суд оставил упомянутое решение в силе.

Каким образом, в каких обстоятельствах упомянутый земельный участок попал в руки Максима? В связи с этим 15 февраля в информационном агентстве "АКИпресс" провели пресс-конференцию председатель Антикоррупционного экспертного совета, кандидат юридических наук Кайрат Осмоналиев, член совета - политолог Бакыт Бакетаев, юрист компании "Глобал Эдвертайзинг" (Максим Бакиев путем запугивания отобрал у них земельный участок в Бишкеке, приобретенный через аукцион) Асель Жолдошова.

Участники пресс-конференции рассказали настоящую историю земельного участка по улице Скрябина, который стал поводом для отставки Т.Сарпашева. Как оказалось, правда отличается от того, что выкрикивают депутаты.

25 января 2007 года решением совета директоров ОАО "Кыргызтелеком" был выставлена на аукцион хозяйственная база барачного типа с земельным участком в 1,28 га по адресу город Бишкек, улица Скрябина 45-45-а. 5 февраля 2007 года состоялся открытый аукцион, на котором участвовали три компании. Самую высокую цену предложило ОсОО "Глобал Эдвертайзинг", которое и приобрело базу за 5 млн сомов. Остальное можно услышать от самих участников пресс-конференции.

Бакыт Бакетаев, политолог:

- Необоснованно выдвинули обвинения в отношении Тайырбека Сарпашева. Неправы те, кто говорят, что он пытался вернуть Бакиевым их имущество. В парламенте и в правительстве сформированы специальные комиссии, которые выявят виновность или невиновность Сарпашева. Они изучат вопрос и вынесут решение в течение месяца. В данное время судятся собственник земли, компания "Глобал Эдвертайзинг" и компания "ЭлитДомСтрой". Компания "Глобал Эдвертайзинг" в 2007 году купила земельный участок по адресу город Бишкек, улица Скрябина 45-45-а. Спустя некоторое время руководителя компании "Глобал Эдвертайзинг" пригласил к себе Максим Бакиев и потребовал продать землю. Получившая землю компания "ЭлитДомСтрой" (принадлежит Максиму Бакиеву. Руководитель компании У. Пак обвиняется в рейдерском захвате и сейчас отбывает срок) не заплатила какие-либо деньги компании "Глобал Эдвертайзинг". После революции 2010 года компания "Глобал Эдвертайзинг" обратилась во все службы, добилась отмены соглашения 2007 года. Другими словами, через суд была отменена операция купли-продажи с компанией "ЭлитДомСтрой". Когда представители компании отправились в Государственную регистрационную службу, чтобы привести в порядок документы, сотрудники упомянутой службы отказали в регистрации документов. Тогда компания обратилась в суд и решение суда было вынесено в 2014 году. В решении говорится, что земля должна быть возвращена владельцам. Но ГРС проигнорировала это решение и отказалась выдавать документ. Возникли споры и только в 2016 году решением суда было признано, что компания "Глобал Эдвертайзинг" является пострадавшей, которая на ровном месте лишилась своей земли. В конце 2016 года компания показала два решения суда, обратившись к главе ГРС Т. Сарпашеву. Сарпашев ознакомился с решением суда, убедился, что компания является пострадавшей, поэтому подписал распоряжение. Он поручил подчиненным оформить земельный участок на компанию "Глобал Эдвертайзинг". Вот так разворачивались события, здесь нет какой-либо вины Т. Сарпашева. Он поставил подпись на основании решения суда. Он не стал бы подписывать сомнительный документ. Выше говорилось, что были сформированы две комиссии, которые начали изучать вопрос. По итогам расследования все встанет на свои места. Нельзя просто так обвинять Т. Сарпашева.

Кайрат Осмоналиев, доктор юридических наук, профессор:

- Будучи юристом, я полностью ознакомился с документами. Тайырбек Сарпашев не имеет отношения к этому делу. Все было в рамках закона. Очевидно, что здесь затеяли политическую игру. Очевидно, что обвиняющие Т.Сарпашева хотят любыми способами занять его место перед президентскими выборами. Как говорил Бакыт Бакетаев, изначально землю незаконно отобрал Максим Бакиев, опираясь на свою власть. После смены власти земля была возвращена владельцу. Несмотря на это, предшественник Т. Сарпашева на посту главы ГРС препятствовал возвращению земли законному владельцу. Устроил волокиту, не выдавал документы. Удивляет то, почему упомянутая служба в свое время не получила правовую оценку за такие действия. Подобные ситуации должны получить правовую оценку. Нужно возбуждать уголовное дело в отношении бывшего руководителя, а не Тайырбека. Мы верим в то, что сформированные в правительстве и в парламенте комиссии вынесут объективное решение. Мы сегодня выступаем не для того, чтобы защитить Тайырбека и доказать его правоту. Мы посчитали правильным поделиться с обществом правильной информацией, будучи юристами, разобравшимися в истории гражданами.

Источник: газета "Фабула пресс" №12 от 17.02.2017 / стр. 12

http://www.gezitter.org/society/57790/