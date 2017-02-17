Остап Бендер современности

ПРОДЕЛКИ ГРУППЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЙДОХ В КЫРГЫЗСТАНЕ

или история простого переводчика, который помог китайским аферистам обмануть кыргызских граждан.

Долгое время не прекращаются информационные фальсификации, осуществляемые с большой хитростью китайских граждан Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея, называющих себя “добросовестными инвесторами”. Они сами настолько поверили своей выдуманной лжи, что облачившись в личину убогих и потерпевших, успели бессовестным образом направить обращение Алмазбеку Атамбаеву. Прочитав статью “Рейдерский конвейер” в газете “Дело №…” за прошлую неделю, у вас волосы дыбом встанут и из жалости к китайским гражданам, хочется заплакать. Однако, мы после журналистского расследования убедились в том, что это только внешняя оболочка, а на самом деле рейдерами являются они сами и они устраивают такие хитроумные спектакли, что даже видавшие виды международного уровня аферисты пораскрывали бы рты от изумления.

Если начать разговор по сути, после просмотра документов мы сразу поняли, что указанные китайские граждане являются членами устойчивой преступной группы, специализирующейся в области захвата имущества добропорядочных граждан и действующей под предлогом вложения инвестиций в Кыргызстан. Кыргызстанские предприниматели, которые пострадали от группы пройдох, сейчас обивают пороги в поисках справедливости. Хотя все видно четко как на ладони, начиная с судей до высокопоставленных чиновников, стали в защиту Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея, что нас очень удивляет. Видимо, пройдохи и им нагревают ладони. Более того, они даже успели привлечь к своей преступной провокации движение «Айкол Ала Тоо», созданного гражданами, пострадавшими в событиях, имевших место в стране 7 апреля. Как стало известно позже, они заинтересовали членов организации, вышедших на митинг тем, что будет организована акция против судей, которые на должном уровне не рассматривали апрельские события. Жаль, что обманулись, они поняли поздно. Удивившись тому, с какой злонамеренностью эти люди использовали тех, кто лишился близких во время апрельских событий, мы заинтересовались их биографией и начали изучать. Именно тогда начали выявляться и имена наших граждан, которые непосредственно помогали этим лжеинвесторам. Обстоятельство, которое хочется отметить, во всех трех событиях, опубликованных в газете “Дело №”, они выставляли себя белее молока и как только могли очерняли людей представляющих судебные, правоохранительные органы и органы государственной власти. Они облачились в одежду убогих, которые вложив миллионы долларов в кыргызскую экономику, в итоге остались ни с чем. Они в своих доводах преподносят так, как будто во всех трех событиях некая группа как будто мановением волшебной палочки захватывает их имущество. А на самом деле разговор идет о трех разных компаниях. Эти компании пострадали от этих аферистов и каждый, самостоятельно ищет справедливость. Аферы, связанные с этими компаниями, мы вам представим отдельно.

Как превратился в яблоко раздора «Баткен Майнинг»?

90% акций Общества с ограниченной ответственности «Баткен Майнинг компании», получившего лицензию на разведку и добычу на золотом руднике «Алтын жылга», в то время принадлежали китайскому гражданину Кань Иманю. Оставшиеся 10% принадлежали государству. Прибывшие в сентябре 2012 года в Кыргызстан вышеуказанные китайские граждане, сделав вид, что приехали с большими планами, решили правильным начать свое аферистское дело с покупки лицензии ОсОО «Баткен Майнинг Компани», которое владело золотым рудником «Алтын жылга» и геологической разведкой. Они сразу же без стеснения обещали инвестировать в компанию 30 миллионов долларов. Не догадываясь, какие черные замыслы имеются в душах у этих по виду респектабельных людей, владелец 90 процентов акций «Баткен майнинг» Кань Имань наконец согласился и заключил договор с ОсОО «Международная горнодобывающая компания Синхуа», во главе которого стоял Чен Мао Чун. Естественно, заключается и инвестиционный договор о привлечении средств, которые обещали они. Помимо главного договора подсовывают исподтишка Кань Иманю еще один документ. В нем отражено соглашение о передаче 80 процентов средств компании для исполнения того инвестиционного договора. Текст был предложен на русском языке и в связи с тем, что документы были представлены не знающему русский язык Кань Иманю без перевода, он поставил свою подпись на всех двух договорах. Таким образом, 80 процентная доля «Баткен майнинг компании» мошенническим путем переходит в «Синхуа». Как стало известно впоследствии, 80 процентов не перешли в компанию «Синхуа», а стали принадлежать частному лицу - Чен Мао Чуну. Вот тебе и идеальная афера! Не потратив ни одного тыйына, завладеть целой компанией, наверное такое даже не снилось Остапу Бендеру…

Позже, когда стало известно о лжи Чен Мао Чуна и суды доказали, что доля была получена путем мошенничества от настоящего владельца «Баткен Майнинг Компани», китайские граждане Чен Мао Чун и Гао Жин Вей попытались перерегистрировать акции на ОсОО «Синхуа», оформленные на свои имена. Если вспомнить, они обещали вложить в кыргызскую экономику 30 миллионов долларов инвестиций. Однако они забыв об этом обещании, потребовали у суда признать действительным договор о переходе в «Синхуа» «Баткен Майнинг Компани», заключенного мошенническим путем. Но было доказано, что на самом деле инвестиционный договор остался не выполненным и суд отказал в удовлетворении требований «Синхуа». В данное время оба договора аннулированы. Обстоятельство, которое необходимо отметить особо, эти мошенники выступают на страницах печати с заявлением, что они потратили 10 миллионов долларов на рудник «Алтын жылга». Но специальная комиссия, в состав которой входили Госагентство по геологии, Госэкотехинспекция, Южно-Кыргызская геологическая экспедиция, представители областных и районных властей, доказала, что в бытность генерального директора «Баткен Майниниг» Гао Жин Вей и владельца 80 процентов акций Чен Мао Чуна никакие работы не выполнялись. Более того, не осуществлялись обязательные платежи в бюджет. Вдобавок к этому, вышеупомянутые мошенники посадили в долг «Баткен Майнинг» в сумме 400 тысяч долларов через компанию «Цзин Чен», принадлежащей Чен Мао Чуну. Как их назвать после всего этого «добросовестными инвесторами», как они везде заявляют?

Что самое страшное, указанные мошенники успели посадить за мошенничество настоящего владельца компании Кан Иманя, добившись возбуждения надуманного уголовного дела. Да еще на целых семь лет. Для проворачивания этого дела компания «Синхуа» дает в долг деньги Кань Иманю. Выдача денег в долг подкрепляется специальными документами. Однако в долговой бумаге не указывается срок возврата долга. И вообще не обращались к Кан Иманю с вопросом о возвращении долга. На суде Кан Имань заявил, что возвратил бы долг по первому запросу. Несмотря на это Кан Имань попадает в тюрьму по статье «мошенничество». Сидевший в тюрьме Кан Имань написал своей сестре, что заключенные свободно заходят в его камеру, и они сказали, что на него поступил заказ, что скоро это исполнят. Кан упреждая это, отдав крупную сумму исполнителям заказа, обеспечил свою безопасность. Поэтому не был осуществлен сценарий ликвидации Кана.

Мошенничество раскрылось только тогда, когда дело дошло до Верховного суда. Потому что, если Кан Имань получил деньги в долг у компании «Синхуа», то заявление о том, что он нанес материальный ущерб и занимался мошенничеством, написал ставший директором «Баткен Майнинг Компани» Гао Жин Вей. А суды двух инстанций (бывший судья Свердловского районного суда города Бишкек Абдыкалыков, бывший судья Бишкекского городского суда Д. Момунов) не увидели в этом никакого совпадения. Таким образом, в связи с неимением никакого отношения Гао Жин Вея к «Синхуа» доказано отсутствие его прав в требовании долга. В 2013 году прекращается уголовное дело на Кан Имань. Однако в 2014 году, бывший заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики У. Калдаров, несмотря на отсутствие полномочий, вновь возбуждает уголовное дело по новым обстоятельствам. В деле были допрошены в качестве свидетелей адвокаты Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея. Эти адвокаты дали свидетельские показания по договорам, заключенным в сентябре 2012 года, несмотря на то, что они начали рассмотрение указанного дела с мая 2013 года.

Невзирая на такие чудовищные нарушения прав, Верховный суд под председательством бывшего судьи Ж. Абдрахманова, на основании единственного заседания, единственным обоснованием, отменяет решение того же Верховного суда о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении Кан Иманя. Кроме этого, были оставлены в силе приговоры районного и городского судов, где Кан Имань был признан виновным. В итоге Кан Имань остался судимым. Сейчас это дело нуждается в справедливом решении Генеральной прокуратуры.

Еще одно обстоятельство, которое необходимо отметить особо – это молниеносное рассмотрение необоснованных уголовных дел, когда обращаются Чен Мао Чун и Гао Жин Вей. С такой же скоростью доходит до суда. Срок передачи в суд со дня начала проведения следствия в Бишкекском ГУВД составил 5(!) дней! Возбужденное уголовное дело на сотрудников Госрегистра Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями по строительной компании «БЛС», о котором пойдет речь в следующей главе, было расследовано с такой же быстротой. Хорошо еще, что это заметил и остановил начальник 8 отдела Генеральной прокуратуры Н. Набиев. Китайские мошенники сейчас везде заявляют, что Набиев «имеет касательство группе рейдерского захвата».

Кто помогает чужестранцам, которые не знают ни языка, не имеют родственников среди кыргызов делать то, что они захотят и подталкивает их? По словам адвоката, защищающего права компании «Баткен майнинг» Адыла Жекшеева, за этими черными делами стоит простой кыргызстанский переводчик Абдисат Каримбеков (мы ниже остановимся подробно на этом человеке, который стал пособником мошеннической группы). Обстоятельство, на которое следует обратить внимание – Абдисат Каримбеков раньше был переводчиком Кан Иманя. Он заметил доверчивость своего руководителя и изучил его полностью. Он впоследствии переходит на сторону Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея и выполняет все их дела в Кыргызстане.

Адыл Жекшеев сообщил, что Министерство юстиции с 2012-го по 2016 год рассматривало и решало незамедлительно все заявления, поступающие со стороны китайцев. В те времена сидела в качестве руководителя этого министерства Жылдыз Мамбеталиева. Как говорит Адыл Жекшеев, когда заходили лица, которые «восстановили свои права», заявляя «вот решение суда, мы являемся владельцами прав» дела растягивались под разными предлогами. Только после того, как ушла с должности Ж. Мамбеталиева, дело продвинулось с места. Кстати сказать, бывший судья Бишкекского городского суда Д. Момунов, оставивший в силе решение районного суда по отношению Кан Иманю, оказался мужем Ж. Мамбеталиевой. Следовательно, если будем говорить об организованной группе, то они получается, работали в пользу китайских аферистов!

И «Б.ЛС» подвергся придуманной схеме

Гао Жин Вей заявляет, строительную компанию «Б.ЛС» он приобрел у гражданина Кыргызстана на законных основаниях. Но и эту компанию китайские «предприниматели» решили приобрести по вышеописанной схеме. Если вернуться к документам, то Гао Жин Вей и его партнеры и эту компанию приобрели по поддельным документам. Строительная компания «Б.ЛС» принадлежала Р. Воинову. Китайские ловкие дельцы сказали ему, что они из Китая привезут большие деньги, а для этого необходимо компанию на время передать им. Они обещают ему, что после того как они привезут (переведут) деньги из Китая, они снова введут его в долю и снова будут вместе вести бизнес. Р. Воинов согласился со всем этим и подписал соглашение. Результат известен – они оставили Р. Воинова у разбитого корыта.

Особый интерес вызывает подпись переводчика в Соглашении об условиях передачи китайцам 100% доли компании «Б.ЛС». Вы вспомнили гражданина Кыргызстана Каримбекова Абдисата Момунбаевича? Именно с помощью этого гражданина перешло 80% «Баткен майнинг» Чен Мао Чуну, о чем мы уже говорили в предыдущей главе. Кто поверит, что этот незаметный кыргызстанский переводчик станет владельцем доли в 81 % компании «Б.ЛС», которая стоит миллионы долларов США? Но это правда. В нынешнее время, если обладаешь талантом обманщика – быстро разбогатеешь. В то же время Гао Жин Вею досталась доля лишь 19 %. За какой труд был предложен переводчику такой огромный кусок пирога? Ответ известен: А. Каримбеков не простой переводчик. Несмотря на то, что он притаился в тени, в рейдерских махинациях китайских ловкачей он принимал самое непосредственное участие! Если будет надо, для достижения своих подлых целей он не отступится и от очень опасных дел (ниже мы остановимся и на них).

Вот эти два китайских и один кыргызстанский гражданин, в сумме «трио» ловкачей, через свою фирму с уставным капиталом в 2 000 сомов крепко ухватили и присвоили компанию с тремя участками в центре Бишкека и строительством стоимостью в несколько миллионов долларов США! Выявилось, что для достижения этой цели они подделали подпись Р. Воинова и провели всю необходимую регистрацию имущества. В суде они заявили бывшему владельцу компании «Б.ЛС» Р. Воинову: «Ты сам добровольно нам всё передал, ты – никто теперь». Как может нормальный здравомыслящий человек отдать кому-то бесплатно свое имущество? Чен Мао Чун, Гао Жин Вей и А. Каримбеков, повторяя свои предыдущие дела, на основании поддельных соглашений повесили на шею «Б.ЛС» еще и долги. Эти соглашения в суде были признаны негодными. Также были восстановлены все права предыдущего хозяина.

И рестораном «Син Хуа» они завладели

И в деле ресторана были использованы прежние пути обмана. По соглашению прежний владелец должен был быть обладателем своей доли. Но на деле он лишился и бизнеса, и денег. Прежний владелец несчастного бизнеса, веря, что они будут работать вместе, на свои средства провел ремонт ресторана и обеспечил оборудованиями.

Когда раскрылось это спорное дело Чен Мао Чун вызвал в Китай прежнего владельца и уговаривает его решить вопрос мирно. Для примирения Чен Мао Чун дает слово, что он возместит всю стоимость ресторана двумя частями в ближайшие месяцы. Но вместо того, чтобы платить деньги, они пишут заявление на прежнего хозяина ресторана. Причиной изменения их планов послужили «поучения» А. Каримбекова. Ведь по их опыту «предпринимательства», уже видно было, что для них вместо того, чтобы платить крупную сумму, лучше за малые деньги засадить прежнего владельца в тюрьму! Таким образом, на прежнего владельца ресторана возбуждается выдуманное ими уголовное дело. К их сожалению, дело решается справедливо. Китайские «инвесторы» никаких доказательств придуманного ими преступления не смогли найти.

Опасные дела переводчика А.Каримбекова

Кто такой Абдисат Момунбаевич Каримбеков, который был прежде переводчиком у Кан Иманя, а потом добился руководства в преступной группе Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея? Вначале мы уже говорили, о том, как он вошел в доверие Кана, узнал все его тайны, а потом выкинул его, пнув под зад. Оказывается уже тогда Абдисат начал исполнять обязанности посредника, модератора. А иначе зачем двум китайцам для разговора между собой нужен переводчик, они же прекрасно друг друга понимают!

После того как суды восстановили права прежнего владельца компании «Б.ЛС» Р. Воинова, А.М.Каримбеков отправился на «переговоры» с ним в сопровождении накаченных ребят. В результате конечно понятно, что это были не переговоры, а запугивание.

По делу о «Син Хуа», говорят, А. Каримбеков дал совет Чен Мао Чуну: «Вместо того чтобы отдавать большие деньги, можно его посадить в тюрьму, а там он, может, сам себя и убьет». Чен Мао Чун в итоге воспользовался советом Абдисата.

Проанализировав всё это вместе, можно сказать, что А. Каримбеков, имея связи с влиятельными людьми в Кыргызстане, был для китайских ловкачей кыргызским «партнером в игре». Если учесть, что Чен Мао Чун и Гао Жин Вей не знали ни кыргызского, ни русского языков, то можно задать вопрос: не использовал ли Каримбеков это в свою пользу, порождая для них лишние трудности? Ведь именно он подделывал документы, легко регистрировал имущество на свое имя! Поэтому соответствующим органам нужно обратить пристальное внимание на такую его деятельность.

Правоохранительным органам также надо исследовать то, каким образом у А. Каримбекова оказалась доля в 50% горно-металлургической компании «Альянс». Эта компания имеет право на разработку месторождений Сарайсай и Андагул. Каким образом стали ему принадлежать кофейня компании «Чунг Хуа» по адресу пр.Чуй д. №217, 18-кв. на улице Исанова 106А, 30-кв. на ул.Абдумомунова 245?

Кроме этого, А. Каримбеков участвует в судах по поддельной доверенности, будто «данной Гао Жин Венем». Данная доверенность была выдана 10 ноября 2016 года, но по информации Погранслужбы КР, Гао в эти дни не находился на территории Кыргызстана! По закону любую доверенность он может выдать и нотариально заверить только лично присутствуя!

Заключение

Вышеприведенным журналистским расследованием мы выявили преступную группировку ловкачей, обманывающую и грабившую простых и честных граждан Кыргызстана. И сколько поломанных человеческих судеб за всем этим. За каждым имуществом стоят обманутые простые граждане. К примеру, в строящихся домах строительной компании «Б.ЛС» сколько пострадало простых дольщиков. Значит, подобные аферы нельзя оставлять на самотек. Необходимо, чтобы за них обязательно взялись правоохранительные органы, а ловкачи должны понести заслуженное наказание. А иначе сколько еще горя и слез они могут принести людям!

Источник: газета “Майдан.kg” №5 от 15.02.2017 / стр. 7 и 9

http://www.gezitter.org/economics/57773/