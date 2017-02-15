Каникулы Бонифация, или Таможне можно все?

Каждый депутат ЖК хотел бы быть на месте Азамата Сулайманова, ну или на худой конец — неопознанного Райыма–миллионера.

Намедни в китайской провинции Хубэй шестеро чиновников уснули на совещании, во время которого обсуждалось, как подгонять ленивых сотрудников. Среди попавших в сети Морфея оказался глава фонда, который выдает субсидии на жилье малообеспеченным гражданам, а также сотрудник администрации округа Сянъян. Дисциплинарное бюро сянъянского отделения Коммунистической партии Китая обязало проштрафившихся чиновников публично извиниться и написать письма с самокритикой.



Если в КНР с ее железной партийной дисциплиной и расстрелами коррупционеров госслужащие позволяют себе “расслабоны”, то у нас сам бог велел чиновникам вести жизнь без напряга. Вот на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев возмущенно сообщил, что двести таможенников Кыргызстана встречали Новый год на дорогих заграничных курортах!



По словам парламентария, многие из них поехали в Дубай, который считается одним из самых дорогих городов в Арабских Эмиратах. Молодой слуга народа недоумевал, на какие такие доходы сотрудники ГТС могут позволить себе подобные каникулы.



Новость, конечно, сладко шокировала наше общество, но не очень удивила. Многие граждане убеждены, что все сотрудники таможни — это подпольные миллионеры, вроде Корейко. И, несмотря на небольшие официальные зарплаты, они могут себе позволить греть пузо на Джумейра Бич.



“Сегодня самым доходным местом считается таможня. Каждый хочет туда устроить своих детей, потому что они живут в хороших домах и ездят на дорогих машинах. При этом еще ни разу не было сообщений о том, что задержали таможенника за нарушение закона”, — говорил Жанар Акаев то, что вертится у всех на устах.



Нужно сказать, что и сами депутаты любят расслабиться. Как в известном скетче: “Не бережешь ты себя, Юрий Венедиктович, все о народе думаешь, отдохнуть тебе надо!”. Официально депутаты не устраивали себе новогодних каникул, но и сказать, что они — пахали, как рабы на галерах, тоже нельзя. Многие якобы разъехались в регионы на встречи с избирателями, а запланированные заседания парламентских комитетов почему–то отменили.



В любом случае выступление депутата бросало тень на светло–зеленые мундиры таможенников. Чтобы успокоить забурлившую общественность, пришлось выступить председателю ГТС Азамату Сулайманову.



Башкарма заверил, что “распространяемая информация” не соответствует действительности. По его данным, только четверо сотрудников ГТС, которые находились в отпусках, выезжали за рубеж. Причем эти вояжи за пределы страны были связаны чисто с семейными обстоятельствами. Этот словесный выверт, видимо, означает посещение больных родственников и другие уважительные отмазки.



Но ГТС не стала скрывать, что на 31 декабря 2016 года в трудовых отпусках находились 232 сотрудника. Народу было интересно, в какие фешенебельные отели отправились чиновники, и всем было недосуг, что из “производственного цикла” выпали сотни уставших инспекторов.



Тут возникают вопросы: почему таможенники в массовом порядке отправились на отдых? И вообще, уменьшился ли поток дани в бюджет Кыргызстана из–за этой вынужденной передышки?



Эти и другие обличительные мысли особенно бурлят в парламентских головах. Кстати, уже много лет таможенные кошельки не дают слугам народа спокойно спать на заседаниях. А на днях так вообще случилось страшное — депутат ЖК Каныбек Иманалиев обвинил сотрудников службы в том, что они украли 22 миллиарда сомов у государства. А ведь дефицит бюджета республики составляет 23 миллиарда сомов.



Парламентарий скрупулезно, как Паниковский, посчитал, на что можно было бы потратить миллионы: в несколько раз зарплату поднять учителям и профинансировать сферу здравоохранения. Особенно возмутил его тот факт, что весь бюджет парламента равняется 10–дневной “шабашке” таможенников.



Особенно напрягает законодателей миф о том, что таможенная служба — это государство в государстве, что там есть свои президент, банкиры и вооруженные силы. Поэтому, наверное, депутаты интересовались у главы ГТС каким–то Райымом–миллионером, через которого якобы решаются многие вопросы в таможне. Эту туманную историю глава ГТС никак не прокомментировал, философски заметив, что говорят многое.



“Таможенная инспекция вторая после “Кумтора”, которая вредит государству. Сколько бы ни говорили, правительство не реагирует, оно должно показать свою политическую волю и снять руководство Таможенной службы, если нет, значит, и оно с ним связано”, — в ультимативной форме потребовал Иманалиев.



Все разговоры вокруг “бедных — богатых” таможенников смахивают на политическое рейдерство. Судя по завистливым комментариям, каждый депутат ЖК хотел бы быть на месте Азамата Сулайманова, ну или на худой конец — неопознанного Райыма–миллионера.



К сожалению, эти истеричные выкрики из парламентского партера ситуацию в ГТС не меняют. Ну уберут всю верхушку таможни — и начнется обычная грызня за теплые кресла. Через полгода другие голодные депутаты начнут ушатывать ситуацию.



Кто–то предлагает радикальный сценарий: уволить всех работников этого ведомства и набрать новых — честных и неподкупных. Такое мы уже проходили, к примеру, в ГАИ. В результате “естественного” отбора, пришли те же “мордастые” автоинспекторы.



Хотя от сливов информации о массовых новогодних каникулах в ГТС все–таки есть польза. Теперь начальство этого, да и других богатых ведомств, не будет бездумно подписывать единовременно кипу заявлений на отпуск от поголовно уставших работников.

Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - "Вечерний Бишкек"