Чьей опорой будет СДПК?

Если не ошибаюсь, главный лозунг фракции СДПК, вынесенный перед народом на парламентских выборах 2015 года, назывался «Мы будем вашей опорой» (Ишенимдуу тирегин - Твоя надежная опора).

Каково сейчас положение этой опоры – СДПК? Пусть выслушают без обиды и злости – сейчас авторитет, репутация СДПК намного снизились, чем 5 лет назад. Это упрямая правда, в особенности группа депутатов последнего созыва, они же не смогли показать себя перед народом авторитетной, надежной опорой, как некогда поднимали в лозунге. Сейчас они как одна из рядовых партий, самое основное, стали партией уходящего президента. Да еще внутри СДПК беспорядок, на самом деле нет взаимного согласия. Это стало видно недавно, когда О. Бабанов уверенно потребовал отставки спикера. В этом инциденте не другие, а несколько депутатов изнутри самой СДПК будто только и ждали такого момента, принялись «выталкивать» Ч. Турсунбекова. Внутри фракции по аналогии с басней Крылова А. Жээнбеков, И. Омуркулов, Ч. Турсунбеков стали «раком, щукой, лебедем», взаимно противостояли, видимо, из-за такого разделения в СДПК 3 месяца не проходит политический совет. Попадание в такое положение партии с большой историей перед предстоящими выборами, видимо, обусловлено действиями человека, который убедил президента и особо повлиял на составление списка. Об этом поговорим позже.

Кстати, до этого А. Атамбаев отмечал, что от партии СДПК будет выдвинут кандидат. Сегодня это основной вопрос перед указанной партией. Говорится, что для достижения победы на любых выборах обязательно должно быть 3 главных условия. Во-первых, политический вес кандидата, репутация перед народом. Во-вторых, отличная мобильная команда, как говорится, «загоняющий помощник дает возможность охотнику подстрелить горного козла». В-третьих, огромные финансовые средства. В СДПК, к примеру, денежно-финансовый вопрос – «чики-чики». Можем сказать, есть и сформированная команда. Но сможет ли СДПК выдвинуть кандидата, не просто налегая на административную силу, пусть не полностью нравящегося северу и югу в республиканском масштабе, но соответствующего, иначе говоря, смогут ли они вытащить на политическую арену лучшего из лучших? Если не так, и выйдет «сырой» кандидат, тогда это означает «плюс» для других политических сил и партий. Вкратце, представляется, вопрос отбора кандидата для СДПК является действительно большим вопросом.

Кенжебек АРЫКБАЕВ

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №6 от 10.02.2017/стр.3

http://www.gezitter.org/politic/57614/