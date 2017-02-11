Улукбек Маматаев, лидер партии "Ак Калпак": "Ищущие поддержку извне политики - манкурты!"

Судьбу Кыргызстана должны вершить не Путин и не Трамп!

В течение последней недели в средствах массовой информации пишут о том, как в конце февраля президент России Владимир Путин побывает в Бишкеке с рабочим визитом, что ознаменует "официальный старт выборов главы государства Кыргызстана". Подобная аналитика от так называемых политиков вынудила меня озвучить собственное мнение. Разве мы автономная область или республика, подчиняющаяся России? Почему наши лидеры, желающие править народом, заглядываются в сторону Москвы или Вашингтона, надеются, что попадут в поле зрения тамошних чиновников, будто добиться победы они могут не по воле Создателя, не по желанию голосующего народа, а, к сожалению, по решению Путина, Трампа или кого-то еще.

Увидев все это, я начал ломать голову над вопросом - действительно ли Кыргызстан является самостоятельным, независимым государством, или все это только на бумаге, как и наша система правления, мы зависимы ото всех? Только слепые и глухие не понимают, что Россия и США действуют в геополитической среде в схожей манере, делят один народ на север и юг, на левых и правых, разжигают войну, одних снабжают оружием, другой стороне продают оружие за деньги, наблюдают за всем со стороны, с ухмылкой на лице. Доказательство тому - Сирия, Украина, Турция и т.д. Даже в советское время СССР и США разделили один германский народ на две части, построили высокую стену. Именно из-за таких политических игроков корейский народ разделен на север и юг, а между ними живет чувство ненависти. Вот так "наследили" в истории две крупные державы. У таких политических игроков есть только одна цель - усилить свое влияние на мировой арене.

Видя и зная все это, разбогатевшие за счет народа, судимые и несудимые наши чиновники летают в Москву и Вашингтон, пытаются расширить круг сторонников, поговаривая: "Побывал там, встретился, решили меня поддержать". Мало того, в узких кругах есть политики-манкурты, не видящие дальше своего носа, ради власти они готовы продать свой народ и землю. Временами они озвучивают свои недалекие идеи: "В Кыргызстане можно править отдельно, разделив на север и юг". Для больших держав не составит труда раздробить Кыргызстан на мелкие части и уничтожить, когда среди нас появляются подобные предатели. Понимают ли желающие править страной молодцы то, что своим поведением они растаптывают тысячелетнюю историю кыргызского народа, обладающий отличительной чертой, языком? Отец Манас собрал разбросанное, соединил разорванное, создал народ из народностей. А называющие себя богатырями нынешние лидеры умеют только разбазаривать собранное, разрывать целое, сеять смуту среди народа. Остались ли у нас лидеры, которые ищут свое счастье не среди внешних, третьих сил, а ищут правду и справедливость, готовы найти среди простого народа мужчин и женщин, способных помочь преодолеть нынешние трудности, намерены ездить по регионам, своими глазами увидеть тяготы, рассказать народу о намерении стать правителем, ознакомить со своими планами, убедить людей, заручиться поддержкой и благословением населения?! Сколько лет еще нужно, чтобы вывести маленький Кыргызстан из череды неудач, разграбления? По правде говоря, на протяжении 25 лет мы не можем вылезти из каши, которую заварили наши же правители, не можем сдвинуться с места и ждем помощи извне. А может нам досталась в наследство независимость с ограниченными возможностями, которой характерна хроническая болезнь и куча воров? Родившись, ребенок остается под присмотром родителей и достигает совершеннолетия, самостоятельности в 18 лет. Некоторые в этом возрасте даже начинают помогать своим родителям. А наш независимый, молодой Кыргызстан даже в свои 25 лет не ходит самостоятельно, словно инвалид. Если взглянуть, все те же разбогатевшие за счет народа люди думают о том, как править народом, бегают, желая заручиться внешней поддержкой. А ведь судьбу их вершить будет кыргызский народ, а не Путин или Трамп. Или для состоятельных чиновников народ начал восприниматься как товар, который можно приобрести с началом выборов?

В любом случае каждый гражданин Кыргызстана должен защищать свой голос, перестать проявлять безразличие, говорить: "И без меня изберут", прочувствовать, что настало время путем закона, выборов вести борьбу за будущее независимого Кыргызстана. Если каждый из нас пойдет на выборы с мыслями: "Мой голос определит мое будущее", если не позволим украсть наш голос, если не продадим его богачам, если сделаем сознательный выбор, то мы избавимся от бессовестных политиков-подсолнухов, заглядывающихся за пределы страны.

Что касается молодцев, желающих править кыргызским народом, независимым кыргызским государством, то им следовало бы не полагаться на внешние силы или свои деньги, не искать поддержки у Путина или Трампа, а надеяться на поддержку народа и возлагать надежду на Аллаха. Тогда и дела у них наладятся. Тех, кто воет, заглядываясь в сторону, наш мудрый народ давно оценил следующим выражением: "Не научившийся уважать своего брата будет ошиваться у дверей чужого брата". Нашим лидерам нужно понимать, что Путин и Трамп тоже являются правителями таких же независимых государств, как наше. Они тоже простые смертные, которые заручились поддержкой своего народа на выборах. Разве что они отличные и дальновидные правители, которые работают для народа, не жалея себя. Но они не должны влиять на наше будущее. Потому что Кыргызстан тоже является независимым государством, обладающим своим народом, землей, языком, культурой, границами. Наш народ сам определяет свою судьбу. Только кыргызстанцы вправе избирать президента Кыргызстана. Как завтра на международной арене будут отстаивать интересы Кыргызстана так называемые политики, которые ищут поддержку извне задолго до выборов? Есть еще одна сторона этого момента - какой пример подают молодому поколению политики, привыкшие бегать в Москву и Вашингтон перед президентскими выборами? Ведь и молодые люди начинают думать, что нужно получить благословение Москвы, чтобы стать президентом. Это опасный симптом. Подрастающее поколение может переплюнуть нынешних политиков по части подхалимства, когда-нибудь еще скажут: "Вместо того чтобы постоянно ударять челом, не лучше ли будет войти в их состав, пускай нас назначают, ведь все равно решения принимают они". Это угроза для нашей независимости!

Наш мудрый народ говорил: "Типчак сойдет, склон горы останется. Правители уйдут, народ останется". Когда-нибудь уйдут из этого мира Путин, Трамп, Акаев, Бакиев, Атамбаев. Но я надеюсь, что кыргызский народ, Кыргызстан еще просуществуют тысячи веков.

Улукбек Маматаев,

лидер политической партии "Ак Калпак"

Источник: газета "Майдан.kg" №4 от 08.02.2017 / стр. 8

http://www.gezitter.org/politic/57521/