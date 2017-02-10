Подводная часть айсберга “инвестиционной” деятельности “старины Чена” или вся правда о китайских лжеинвесторах

Личность Каримбекова А.М., как члена организованной преступной группы рейдеров заслуживает пристального внимания со стороны правоохранительных органов...

Бишкек, “Саясат.kg”. Информационная шумиха, возникшая в медиа пространстве Кыргызстана по поводу циничного обращения китайских граждан Чен Мао Чуна и Гао Жин Вей через газету “Дело№” от 21.12.2016 г. к президенту Кыргызской Республики с просьбой остановить беспредел, а также от 1.02.2017 года “Рейдерский конвейер”, без указания автора публикации, набирает новые обороты. Циничность указанных публикаций обусловлена фактами, изобличающими самих авторов, как устойчивой организованной преступной группы, занимающейся рейдерством на территории Кыргызстана под видом инвестиционной деятельности, о чем неоднократно говорилось в средствах массовой информации. Выясняется, что целый ряд отечественных компаний и предпринимателей, по своей доверчивости пострадали от действий лжеинвесторов в лице Чен Мао Чун, Гао Жин Вей, а также их “крышевателей” и “сподвижников” с кыргызской стороны.

За информационной шумихой, создаваемой представителями Чен Мао Чун и Гао Жин Вей, идет попытка отвести внимание общественности от преступных действий самих указанных китайских граждан, изначально захвативших объекты преступным путем, и лишившихся их в результате многолетних судебных тяжб, поскольку граждане, ставшие жертвами чинимого лжеинвесторами беспредела, стали обращаться в различные органы за восстановлением своих нарушенных конституционных прав.

Ничего другого лжеинвесторам не остается, кроме того, чтобы обливать грязью всех, кто не пошел у них на поводу!

Лжеинвесторы настолько привыкли к своей безнаказанности, привыкли использовать доверчивость наших граждан в своих корыстных интересах, что 26 января текущего года они втянули в провокацию общественное движение “Айкол Ала-Тоо”, созданного из граждан, лишившихся близких или получивших ранения во время трагических событий 7 апреля 2010 года.

Лжеинвесторы не постеснялись задействовать “вслепую” членов данного общественного объединения, которые сами не знали по какому поводу пикетировали и требовали отставки судей: они были искренне уверены, что эти дела связаны… с апрельской революцией 2010 года! Так им и было сказано. И лишь последующая заказная статья в газете “Дело №..” с фотографиями пикета раскрыла истинные цели лжеинвесторов и полагаем, стала неприятной новостью для самих пикетчиков.

Появившиеся публикации в газете “Дело№” носят ярко выраженный “заказной” характер, целенаправленно дискредитирующие судебную и правоохранительные органы в целом, неугодных для лжеинвесторов должностных лиц в частности, без приведения каких-либо доказательств. Процессуальные моменты судопроизводства преподносятся в том свете, в каком хотелось бы их видеть самим лжеинвесторам, тем самым преднамеренно вводя простых обывателей в заблуждение. Только после разъяснения юристов становится понятным, насколько вольно и безапелляционно в этих публикациях толкуются процессуальные нормы, которые, якобы, были нарушены при “отъеме их имущества”. При этом умалчиваются нормы, которые в действительности составили основу судебных актов, как и умалчивается то, каким образом это имущество когда-то стало собственностью нечистых на руку дельцов!

Понятно, что для самих китайских граждан, не владеющих ни государственным, ни официальным языками, не имея пособников и “крышевателей” с кыргызской стороны, организовать подобную “интервенцию” по захвату чужого имущества было бы невозможным. Ниже будут приведены отдельные эпизоды “инвестиционной” деятельности этих граждан, взаимосвязанных между собой, где, помимо собственно авторов указанного выше обращения, вырисовываются загадочные фигуры других лиц, чье место и роль в этих сомнительных делах, возможно, еще предстоит выяснить правоохранительным и судебным органам нашей страны.

Однако “ящик Пандоры” поневоле приоткрывается благодаря “медвежьим услугам” новых представителей Чен Мао Чуна и Гао Жин Вей, которые сами того не подозревая, не владея всей полнотой информации о своих доверителях, от их имени решили огульно и бездоказательно обвинить целый ряд действующих должностных лиц судебной, правоохранительной и надзорной органов государственной власти в сговоре и совершении преступлений по отъему “честно награбленного” ими имущества…

Возникает резонный вопрос: куда же инвестировали Чен Мао Чун и Гао Жин Вей свои миллионы? Возможно, в карман своих “заступников и благодетелей”, которые по инерции с бакиевских времен уверили их в том, что в Кыргызстане бизнес так и делается: деньги решают все, у кого их больше – тот и прав!

Самое интересное – данные граждане пытаются уличить неких больших людей в рейдерском захвате своего имущества во всех трех случаях. Уличают всю судебную систему, Генеральную прокуратуру, Финансовую полицию КР, ГСУ МВД, ГУВД города Бишкек, МВД КР.

Все три случая “отъема их имущества”, упоминаемые в публикации – это случаи с совершенно невзаимосвязанными между собой людьми, которые и не знали о существовании друг друга, когда столкнулись с так называемыми инвесторами. Единственным объединяющим связующим в трех конфликтах являются сами инвесторы. Вызывает, как минимум, удивление столь парадоксальный вывод китайских “инвесторов” о сговоре в рейдерском захвате их имущества различными, независимыми друг от друга государственными структурами, и это при собственных «”нечистых” методах ведения бизнеса самих “инвесторов”. Очевидно, что вся судебная система просто-напросто не может быть в сговоре против так называемых инвесторов в различных судебных разбирательствах, по различным предметам спора, в различных судах. Принимая во внимание “нечистые” методы, практикуемые лжеинвесторами, подтверждаемые многочисленными документами и доказательствами, суды с позиции закона и права лишь констатируют очевидное. Убедиться в этом будет несложно с учетом нижеследующей информации и приложенных к ней документов.

Часть 1. ОсОО “ Баткен Майнинг Компани ”

ОсОО “Баткен Майнинг Компани”, владеющее лицензиями на геологоразведочные работы и разработку золоторудного месторождения “Алтын Жылга” до злополучной сделки с ОсОО “Международная горнодобывающая компания “Синхуа” на 90% принадлежало гражданину КРН Кан Имань. Остальные 10 % доли участия в компании принадлежало государству в лице Южно-Кыргызской ордена Трудового Красного знамени геологической экспедиции. Хозяином ОсОО “Синхуа” является Чен Мао Чун, который в своем обращении утверждает, что на законных основаниях приобрел 80% доли участия в ОсОО “Баткен Майнинг Компани”, которые теперь отняты у него “нехорошими” кыргызскими судами.

На самом деле Чен Мао Чун от имени ОсОО “Синхуа” заключил Инвестиционный договор на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США на разработку золоторудного месторождения. А затем обманным путем, якобы во исполнение инвестиционного договора, заключил соглашение, подготовленное на русском языке, без перевода на китайский (Кан Имань не владеет русским языком), по передаче 80% доли участия в компании, на якобы безвозмездной основе. При этом еще и обнаружилось, что согласно заключенному соглашению эти 80% доли участия в компании перешли Чен Мао Чуну лично, как на физическое лицо. Разумеется, обязательства по инвестиционному договору можно было уже не исполнять, поскольку стороной по указанному договору проходило ОсОО Международная горнодобывающая компания “Синхуа”, а доли в ОсОО “Баткен Майнинг Компани” перешли не к ОсОО “Синхуа”, а Чен Мао Чуну лично. Таким образом, интересы других участников, уступивших свою долю в обмен на обещания инвестиций, в том числе и государства, были благополучно забыты. Без всяких вложений был произведен отъем 80% доли участия компании, владеющей лицензиями на геологоразведочные работы и разработку золоторудного месторождения.

Когда суды всех 3-х инстанций установили, что Чен Мао Чун ввел в заблуждение прежнего участника ОсОО «Баткен Майнинг Компани», граждане КНР Чен Мао Чун и Гао Жын Вей предприняли попытку переоформить доли в ОсОО «Баткен Майнинг Компани» уже на компанию «Синхуа», которая обещала инвестировать в экономику Кыргызстана 30 000 000 долларов США. Данная компания, в которой единственным учредителем и директором является Чен Мао Чун, подала иск о признании сделки по передаче доли в уставном капитале ОсОО «Баткен Майнинг Компани» состоявшейся. И стала утверждать, что компания обязательства по Инвестиционному договору исполнила, т.е. якобы инвестировала обещанные 30 000 000 долларов США!!! Поскольку своих обязательств компания «Синхуа» по инвестированию в экономику Кыргызстана 30 000 000 долларов США не исполнила, суды и отказали компании в удовлетворении иска.

Стоит особо отметить, что обман со стороны Чен Мао Чун и Гао Жын Вей напрямую затронул государственные интересы и причинил материальный ущерб бюджету государства. Для пущей убедительности авторы публикаций утверждают о 10 миллионах долларов США, якобы вложенных “инвесторами” в месторождение “Алтын Жылга”. Однако, выездной комиссией государственных органов в составе Госгеологоагентства, Госэкотехинспекции, Южно-кыргызской Геологической Экспедиции, комиссии по охране недр, облгосадминистрации Баткенской области, райгосадминистрации Кадамжайского и Баткенского районов и представителей ОсОО «Баткен Майнинг Компани» с участием местных жителей установлено, что на месторождении “Алтын Жылга” за период неправомерного владения Чен Мао Чуном 80% доли участия в ОсОО «Баткен Майнинг Компани», а Гао Жин Вей был назначен там генеральным директором, не было произведено никаких геологоразведочных работ, не пробурено ни одного метра скважин. Более того, не оплачивались обязательные платежи, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, такие, как бонусы и налоги. При этом ОсОО «Баткен Майнинг Компани» был обложен долгом в 400 000 долларов США через подконтрольную Чен Мао Чуну компанию ОсОО «Цзин Чен».

Самое страшное – по надуманным основаниям в отношении бывшего собственника компании было возбуждено уголовное дело. И он был осужден и признан виновным в совершении мошенничества. А мошенничество по выводам следствия и суда заключалось в том, что бывший собственник взял в долг деньги у компании «Синхуа», о чем им были написаны долговые расписки. И самое интересное – никаких сроков возврата долга в расписках не предусматривалось, компания «Синхуа» даже не обращалась к нему с требованием возврата суммы займа! В суде Кан Имань подтверждал, что готов возвратить долг по первому требованию. Однако, так называемым «инвесторам», желавшим бесплатно завладеть золоторудной компанией, необходим был повод, по которому бывший собственник должен был замолчать – они решили его посадить в тюрьму, а там уже расправиться с ним. Находясь в заключении Кан Имань сообщил своей сестре о том, что уголовники имели свободный доступ в его камеру, и открыто заявили, что на него поступил “заказ”. Кан Иманю пришлось откупиться, и за крупную сумму денег обеспечить свою безопасность. Таким образом, план по ликвидации Кан Иманя не состоялся.

Следует отметить, что несмотря на то, что бывший собственник взял в долг деньги у компании «Синхуа», которая с требованием о возврате денег не обращалась, с заявлением о мошенничестве и причинении материального ущерба обратился директор ОсОО «Баткен Майнинг Компани» Гао Жын Вей, который был признан потерпевшим!!! И судьи двух инстанций (бывший судья Свердловского районного суда г.Бишкек Абдыкалыков, бывший судья Бишкекского городского суда Момунов Д.) не усмотрели в этом никакого парадокса. И лишь в Верховном суде Кыргызской Республики данная нелепица была установлена. Установлен ярко-выраженный гражданско-правовой характер в долговых обязательствах между Кан Иманем и компанией «Синхуа», установлено отсутствие правовых оснований у Гао Жын Вей, как директора ОсОО «Баткен Майнинг Компани» на признание потерпевшим лицом в результате получения бывшим собственником займа у компании «Синхуа». В связи с чем, 10 декабря 2013 года уголовное дело в отношении Кан Иманя было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

В дальнейшем, Чен Мао Чун по различным надуманным поводам пытался обжаловать постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 10 декабря 2013 года по вновь открывшимся обстоятельствам.

В 2014 году ему это удается. С подачи бывшего заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики Калдарова У., который не имея на то полномочий возбудил производство по вновь открывшимся обстоятельствам, в рамках которого в нарушение норм УПК Кыргызской Республики в качестве свидетелей были опрошены адвокаты Чен Мао Чуна и Гао Жин Вей! При этом, они вступили в дело в мае 2013 года, а давали “свидетельские показания” по обстоятельствам заключенной сделки, имевшей место в сентябре 2012 года!

Далее, Верховный суд под председательством бывшего судьи Ж.Абдрахманова в нарушение всех норм процессуального и материального права одним определением в рамках одного судебного заседания:

1. Удовлетворил заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления ВС КР от 10 декабря 2013 год, отменив постановление ВС КР от 10 декабря 2013 года, которым уголовное дело в отношении Кан Имань было прекращено;

2. Оставил в силе приговоры Свердловского районного суда города Бишкек и Бишкекского городского суда, согласно которым Кан Имань признан виновным в том, что взял в долг деньги у лица, которое не признано потерпевшим по делу, собирался деньги возвратить по первому требованию, но никто возврата денег и не требовал. Чен Мао Чуну и его компаньонам Гао Жын Вей и Каримбекову А.М. нужно было лишь посадить Кан Иманя в тюрьму.

В результате чего Кан Имань остается быть осужденным. При этом, он выиграл все суды в гражданском порядке. Мы надеемся, что Генеральная прокуратура разберется в этом, и по уголовному делу окончательная точка будет поставлена.

В связи с вышесказанным стоит отметить удивительную закономерность: по заявлениям представителей Чен Мао Чуна и Гао Жин Вей необоснованные уголовные дела возбуждаются молниеносно. С такой же скоростью «сырой» материал передается в суд. Так было в случае с Кан Иманем, когда с начала следственных мероприятий в ГУВД города Бишкек и по окончании следствия и передачи уголовного дела в суд прошло 5 (!) дней. Такая же ситуация произошла и с уголовным делом, возбужденным управлением ГСБЭП по г.Бишкек в отношении сотрудников Госрегистра, зарегистрировавших вступившие в законную силу судебные акты по объектам ОсОО «Б.ЛС», которые по долгу своей службы обязаны были это сделать. Генеральная прокуратура совершенно обоснованно пресекла действия ГСБЭП по г.Бишкек, за что начальника 8-го управления Генеральной прокуратуры Набиева Н. горе-инвесторы причислили к должностным лицам, отнимающим их имущество в сговоре между собой!

С другой стороны, заявления представителей ОсОО «Баткен Майнинг Компани», Кан Иманя, ОсОО «Б.ЛС» и др. рассматриваются годами: возбужденные уголовные дела либо необоснованно прекращаются, либо приостанавливаются. Такая же ситуация наблюдается и в министерстве юстиции КР: с 2013 года, в бытность Мамбеталиевой Ж. заместителем, а в последствии и министром юстиции КР правоустанавливающие документы отнятых горе-инвесторами компаний, в том числе поддельные, регистрировались молниеносно. С другой стороны, восстановившие свои законные права субъекты при наличии судебных актов, вступивших в законную силу, годами не могут добиться регистрации своих прав в министерстве юстиции Кыргызской Республики! Следует отметить, что бывший судья Бишкекского городского суда Момунов Д, оставивший приговор Свердловского районного суда в отношении Кан Имань в силе, приходится супругом Мамбеталиевой Ж. Таким образом, если сговор между должностными лицами имел место быть, то только в интересах Чен Мао Чуна и Гао Жин Вей! С 2013 года, когда права Кан Имань всеми тремя инстанциями судов Кыргызской Республики были восстановлены, в министерство юстиции от ОсОО «Баткен Майнинг Компани» и Кан Иманя поступило 18 обращений по поводу регистрации этих прав. Только в 2016 году, после смены руководства в министерстве юстиции, были внесены соответствующие изменения в единый реестр юридических лиц!

В результате последовательной, масштабной и результативной судебной реформы, проводимой нашим Президентом Кыргызской Республики Атамбаевым А.Ш., «слепые» судьи, не усмотревшие грубого нарушения законодательства Кыргызской Республики при вынесении неправосудных приговоров в отношении бывшего участника ОсОО «Баткен Майнинг Компани», на сегодняшний день являются бывшими.

Начиная с 2013 года по настоящее время Кан Имань, чьи права были восстановлены в судебном порядке, помимо своей воли ввергнут в бесчисленное количество судебных тяжб в различных судебных инстанциях. Вот лишь некоторые из них, вынесенные в его пользу:

- решение Межрайонного суда Ошской области от 05 апреля 2013 года;

- определение Ошского областного суда от 30 мая 2013 года;

- постановление Верховного суда КР от 29 июля 2013 года;

- решение Первомайского районного суда города Бишкек от 20 декабря 2013 года;

- решение Межрайонного суда города Бишкек от 17 марта 2014 года;

- постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 19 мая 2014 года;

- решение Первомайского районного суда города Бишкек от 11 июля 2014 года;

- определение Первомайского районного суда города Бишкек от 21 августа 2014 года;

- постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 22 августа 2014 года;

- постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 23 января 2015 года;

- постановление кассационной инстанции Бишкекского городского суда от 02 марта 2015 г.;

- постановление кассационной инстанции Бишкекского городского суда от 01 февраля 2016 года и множество других судебных актов.

Часть 2. ОсОО «Б.ЛС»

Строительная компания «Б.ЛС», которую Гао Жын Вей, якобы, на законных основаниях приобрел у гражданина Кыргызской Республики, был захвачен по схожей схеме. На самом деле доли в указанной компании перешли к Гао Жын Вэй и его партнеру по поддельным документам. В начале был достигнут меморандум о совместной деятельности в обмен на обещания инвестировать крупные денежные средства и ведения совместного бизнеса с гражданином Кыргызской Республики (собственником ОсОО Б.ЛС), при том, что он, собственник, будет оставлен в составе учредителей. Однако, интересы бывшего собственника, т.е. гражданина Кыргызской Республики, были напрочь забыты как только произошла перерегистрация компании по поддельным документам, когда 100 % доли участия в компании перешли в пользу Гао Жин Вей и его переводчика.

Особый интерес заслуживает личность переводчика, чья подпись появилась на поддельном соглашении о передаче 100% доли участия в компании «Б.ЛС». Это гражданин Кыргызской Республики Каримбеков Абдисат Момунбаевич, бывший переводчик Кан Иманя, с чьей подачи доли в уставном капитале ОсОО «Баткен Майнинг Компани» отошли Чен Мао Чуну. Видимо, за то, что он предал в свое время интересы бывшего работодателя Кан Имань, по данному соглашению он удивительным образом становится собственником 81% доли в уставном капитале ОсОО «Б.ЛС», активы которого стоят миллионы долларов США. Возникает вопрос, за какие заслуги Гао Жин Вей столь щедро вознаградил переводчика, и столь непропорционально распределил доли в компании, оставив себе лишь 19%. Вывод следует один: Каримбеков А.М. вовсе не простой и скромный переводчик. Оставаясь, как правило, в тени, он незримо присутствует за всеми рейдерскими схемами, осуществленными Чен Мао Чуном и Гао Жин Вей! И не чуждается никакими запрещенными методами, включая совершение преступлений. Но об этом стоит рассказать отдельно.

Таким образом, за 2000 сомов уставного капитала был произведен отъем строительной компании с земельными участками в центре города с незавершенным строительством объектом. По самым скромным подсчетам стоимость строительной компании с 3-мя земельными участками в центре столицы составила сумму в миллионы долларов США. И эта компания досталась Гао Жын Вей и его компаньону Каримбекову А.М. бесплатно!!! Стоит задаться вопросом: может ли здравомыслящий человек безвозмездно отдать такое имущество?!! Ответ очевиден…

Очевидно также и то, что бывший собственник строительной компании был введен в заблуждение, попросту обманут при заключении сделки. А для реализации своих целей – завладение чужим имуществом и официальной регистрации прав в уполномоченных государственных органах, Гао Жын Вей и Каримбеков А.М. пошли на совершение преступления путем подделки подписи нашего бизнесмена и использования поддельного документа в Министерстве юстиции КР. Более того, как и в случае с ОсОО «Баткен Майнинг Компани», Чен Мао Чун и Гао Жин Вей фиктивными договорами обложили ОсОО СК «Б.ЛС» долговыми обязательствами! Эти договоры признаны судом недействительными, как не соответствующими требованиям законодательства КР.

На завершение строительства жилого комплекса по ул.Элебаева, 2, были привлечены собственные средства дольщиков, права и законные интересы которых не затронуты судебными актами. Так называемые инвесторы даже не оплачивали арендную плату в бюджет государства за право временного пользования одним из земельных участков.

Эти факты установлены судом, права бывшего собственника компании восстановлены, стороны приведены в первоначальное положение, и этот справедливый судебный вердикт оставлен в силе судом второй инстанции.

Часть 3. Ресторан «Син Хуа»

По ресторану «Син Хуа»: передача бизнеса также была осуществлена на том условии, что бывший собственник сохраняет свою долю в этом бизнесе. В последующем оказалось, как и в предыдущих случаях: бывший хозяин остался не у дел: ни денег, ни бизнеса!

После совершения сделки по отчуждению ресторана бывший собственник, в надежде на совместное сотрудничество, продолжал вкладывать свои собственные денежные средства в ремонт здания, приобретение оборудования, привлечение персонала, создание ресторана с нуля. Однако, как и в предыдущих инцидентах, ни о каком совместном ведении бизнеса речи и не было.

После разразившегося конфликта Чен Мао Чун пригласил бывшего хозяина в Китай, где они решили «закрыть» сделку мирным путем. Компромисс был достигнут тем, что Чен Мао Чун обязался выплатить собственнику ресторана его стоимость двумя траншами в ближайшие месяцы. Ресторан так бы и остался в собственности Чен Мао Чуна, если бы он сдержал свое слово. Однако, планы изменились по предложению «партнеров» Чен Мао Чуна с кыргызской стороны, то есть Каримбекова А.М., взявшегося «решить» проблему за меньшие деньги. В ход был запущен тот же план, когда то несработавший по отношению к Кан Имань, когда шел отъем компании «Баткен Майнинг Компани».

Другими словами, на бывшего собственника по надуманным основаниям в ГУВД г.Бишкек молниеносно было возбуждено уголовное дело по заявлению подконтрольной Чен Мао Чун и Гао Жын Вей китайской компании, зарегистрированной в Кыргызстане. Благодаря тому, что дело было передано в ГСУ МВД КР следствие завершилось в объективном ключе. Во время проведения следственных мероприятий и было установлено, что именно бывший собственник вкладывал в реконструкцию здания ресторана, руководил всеми работами, лично оплачивал выполненные услуги. Все подрядные организации, выполнявшие работы по реконструкции здания, однозначно указали в суде, что никакого финансирования со стороны китайских граждан они не получали. Все расходы на строительно-монтажные работы оплачивал бывший собственник этого здания, права которого судом и были восстановлены.

А китайские «инвесторы» не смогли доказать ни один из доводов, по которым было собственно возбуждено уголовное дело. И, что естественно, за недоказанностью уголовное дело в отношении бывшего собственника было прекращено.

Права бывшего собственника были восстановлены всеми тремя судебными инстанциями, а именно:

- решением Межрайонного суда города Бишкек от 24 апреля 2016 года;

- определением судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 16 августа 2016 года;

- постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 10 ноября 2016 года;

- решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 05 апреля 2016 года;

- определением апелляционной инстанции Бишкекского городского суда от 07 июня 2016 года;

- постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 26 октября 2016 года.

Часть 4. Все дороги ведут к Каримбекову?

Во второй части данного повествования мы решили остановиться на личности Каримбекова Абдисат Момунбаевича отдельно. И не случайно.

Дело в том, что Каримбеков А.М. когда то работал переводчиком Кан Иманя, знал его добродушный и доверчивый характер, и прекрасно был осведомлен о положении дел в ОсОО «Баткен Майнинг Компани». Именно он, Каримбеков А.М., привел Чен Мао Чуна с Гао Жин Вей к Кану Иманю с «инвестиционным» предложением, с которого и начались хождения последнего по мукам. Другими словами, Каримбеков А.М. уже на этой стадии отношений выступает не просто как переводчик, тем более, что для общения китайских граждан между собой переводчик и не нужен, а как посредник или модератор, инициировавший эту сомнительную сделку.

Далее, по захвату ОсОО «Б.ЛС» его подпись появляется на поддельном соглашении о передаче доли в уставном капитале, а в последствии он становится соучредителем ОсОО «Б.ЛС» с 81% долей участия. После состоявшихся судебных решений, восстановивших в правах бывшего собственника, Каримбеков А.М. с группой молодчиков приходил к Воинову Р.М. «побеседовать». О чем была беседа, можно догадываться.

По ресторану «Син Хуа» Каримбеков А.М. оказывает решающее влияние на решение Чен Мао Чуна не выплачивать стоимость объекта. Зачем выплачивать стоимость ресторана, когда можно за меньшую сумму посадить человека в тюрьму, а там глядишь, дело закончится суицидом? В итоге Чен Мао Чун изменил свое первоначальное решение о выплате стоимости ресторана и выбрал второй путь.

В совокупности из приведенного выше материала следует, что Каримбеков А.М. – это человек, имеющий обширные связи с влиятельными людьми в Кыргызстане, и обеспечивающий всю деятельность Чен Мао Чуна как «партнер с кыргызской стороны». Напрашивается любопытный вывод: если всеми делами Чен Мао Чуна и Гао Жин Вей, которые не владеют ни кыргызским, ни русским языками, заправлял Каримбеков А.М., то все их проблемы в Кыргызстане возможно связаны именно с ним, учитывая то, что Каримбеков А.М. с легкостью подписывает поддельные документы, а в последствии использует их для регистрации своих имущественных прав в министерстве юстиции Кыргызской Республики.

Во всяком положении дела личность Каримбекова А.М. заслуживает пристального внимания со стороны правоохранительных органов, по крайней мере за подделку правоустанавливающего документа ОсОО «Б.ЛС», а в совокупности как члена организованной преступной группы рейдеров.

В контексте вышесказанного возникает вопрос: на законных ли основаниях господин Каримбеков А.М. получил 50% доли в Горно-Металлургической компании «Альянс», владеющей лицензиями на право пользования недрами с целью разработки золоторудных месторождений Сарайсай и Андагул? Все ли законно с отчуждением компании «Чунг Хуа» которой принадлежит кофейня по пр.Чуй 217, а также со сделками по отчуждению квартир по адресам: г.Бишкек, ул.Исанова, д.105А, кв.18; г.Бишкек, ул. Абдымомунова д.245, кв.30, вместе с гаражами?

Резюмируя все вышесказанное приходится констатировать, что настоящий беспредел, в том числе с “черным пиаром”, с которым необходимо покончить, чинится именно Чен Мао Чуном, Гао Жин Вей и Каримбековым А.М. руками их новых представителей, не особо придерживающихся общепринятых принципов морали и правил поведения. Помимо склонности публично, безапелляционно и бездоказательно выдвигать обвинения против всех неугодных им лиц, представитель Чен Мао Чуна и Гао Жин Вей Сафонов А., выступающий в анонимном материале газеты “Дело №” от 1 февраля 2017 года в качестве комментатора, не чурается использовать в суде поддельную доверенность от ОсОО «Б.ЛС» за подписью Гао Жин Вей. Дело в том, что имеются официальные сведения Управления погранслужбы Кыргызстана о том, что в период выдачи доверенности от 10 ноября 2016 года гражданин КНР Гао Жин Вей не находился на территории Кыргызской Республики, соответственно не мог подписывать какие-либо бумаги!

В то же время Умарова Э.М., представляющая по доверенности интересы Гао Жин Вей в Октябрьском районном суде по иску Амангелди уулу к Гао Жин Вей, Каримбекову А.М. и ОсОО СК «Б.ЛС» подает иск в Таласский районный суд по тому же предмету между теми же сторонами уже в качестве представителя своего же оппонента Амангелди уулу по доверенности, а Таласский районный суд принимает иск к своему производству и меры по обеспечению иска. Это ровно то, в чем в публикациях в газете “Дело №” они обвиняют представителей своих оппонентов!

Подобная практика поклепа и клеветы через средства массовой информации не способствует стабильному функционированию органов государственной власти, формирует негативное отношение граждан и способствует росту социальной напряженности, что, на наш взгляд, является недопустимым!

По этой причине гражданскому обществу Кыргызстана, заинтересованному в объективности информационного пространства, правосудии, законности и стабильности общественной жизни, необходимо консолидироваться с целью недопущения впредь подобного манипулирования общественным сознанием. Считаем необходимым сформулировать коллективное обращение со сбором подписей граждан с требованием взять на особый контроль ситуацию вокруг китайских лжеинвесторов, обеспечить независимость и безопасность судей, оградить их от всякого рода провокаций, давления и угроз, создать нормальные условия для объективного рассмотрения дел в правовом поле, а не где-то на улице, или на страницах «купленной» прессы!

Считаем недопустимым использование добропорядочности, доверчивости наших граждан лжеинвесторами в своих корыстных целях. Ведь завтра лжеинвесторы могут заинтересоваться и имуществом любого из нас… Необходимо пресечь дальнейшую “инвестиционную” деятельность лжеинвесторов, единственной целью которой является обогащение горе-предпринимателей за счет честно заработанного имущества других доверчивых граждан.

Представители гражданского общества, не должны допустить вседозволенность со стороны недобросовестных лжеинвесторов, безнаказанно попирающих права и законные интересы других лиц, наносящих непоправимый ущерб не только имущественным правам, чести, достоинству и деловой репутации граждан, но и имиджу государства в лице правоохранительных и судебной органов власти Кыргызской Республики, что безусловно сказывается на инвестиционной привлекательности нашей страны! Необходимо внимательно отслеживать за ситуацией по восстановлению прав граждан, пострадавших от преступных действий лжеинвесторов граждан Китайской Народной Республики Чен Мао Чун и Гао Жын Вей, и требовать их привлечения к уголовной ответственности!

В материале использованы факты из публикаций газет

"Эркин Тоо", "Де факто", "Фабула", Вечерний Бишкек"