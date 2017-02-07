Эмильбек Каптагаев: "Уроки референдума, или о необходимости защиты страны от «бесовщины"

Как говорится «бывает праздник, а затем и день после праздника», кричали истошно «референдум, референдум», вот и референдум прошел.

Видимо, успокоилась душа у верхушки власти, внеся исправления и поправки в Конституцию. Кажется, настало время перевести дух, не спеша вдуматься, вынести заключение.

Вопросов много, обоснованного ответа нет.

Какой результат дал референдум? Если убрать реки пустых слов, то к какому содержательному итогу мы пришли? Какие проблемы решили принятые в спешке изменения в Основной закон? Какие убраны препятствующие в работе, оказывающие вредные последствия заслоны, преграды? Какие хорошие процессы начались в стране в соответствии с этим референдумом? Какая работа исполняется в новом хорошем русле, направлении, виде? Полным-полно таких вопросов высказывается, пишется в газетах, интернет-страницах, но никто не намерен давать ответ, показывая видом «вол уже перешел через брод».

Как говорится «что прошло, то прошло, быльем поросло», может появиться мысль «какая целесообразность заново поднимать вопрос прошедшего референдума, и говорить о нем?». Правильно, так и было бы, если б все прошло законно, а результаты стали бесспорными. Тогда не надо оглядываться назад, а идти вперед в будущее, говоря «посмотрим на хорошие и плохие стороны». Но это не так. Внесение изменений в Конституцию в законном отношении стало шатким неустойчивым делом, будущее остается в тумане. Надо сказать открыто, и в этот раз люди на верхушке власти снова показали самый плохой образец попрания Конституции и других законов. Об этом дальше поговорим подробно, я полностью выскажу свою мысль. Поэтому не сегодня, так завтра, наконец, время поменяется, вполне вероятно, его энергией аннулируют решения прошедшего референдума, распустится стоявший во главе этого дела Жогорку Кенеш, распустится состав аплодировавшей Конституционной палаты, причастные должностные лица привлекутся к ответственности. Есть и политические, и правовые основы для развития событий в таком виде. Это тоже необходимо прочно держать в памяти.

Самое главное, думаю, хотя мы не смогли сделать вывод, извлечь урок из проводившихся Акаевым и Бакиевым референдумов, но мы должны извлечь урок из последнего референдума Атамбаева, проанализировать результаты, сделать соответствующее заключение. Это необходимое дело. Вследствие этого я посчитал правильным описать упорядоченно и поделиться мыслями с читателями на общую тему «Уроки референдума, или о необходимости защитить страну от «бесовщины», затронув власть, политику, политиков, особенно ответственность власти перед народом, каким образом можно обеспечить их такую ответственность.

У Атамбаева не сходит с уст одна притча «О драконе», в подходящем месте рассказывает десяток лет. Краткое содержание такое: «Из одной пещеры вылез дракон, замучил народ до отчаяния, не дает житья, с краев высасывает и выедает. Много смелых молодцев погибло в схватке с драконом. Наконец, вышел один герой, отрубил голову дракону и добился победы. Потом вошел в пещеру, откуда вышел дракон и там пропал без вести. Из той пещеры вышел другой дракон, и снова началось прежнее истребление. Такое событие повторялось много раз, снова и снова последующие герои убивали дракона, а затем пропадали в пещере, а оттуда выходил новый дракон и продолжал высасывать и выедать. Секрет этого оказался простым. Пещера внутри была переполнена доверху богатством, золотом, серебром, драгоценными камнями. У убившего дракона и вошедшего туда героя при виде такого богатства кружилась голова, войдя, он хватал богатства горстями, и как только его руки касались золота и серебра, он сам превращался в дракона и начинал снова высасывать народ».

Притча простая, короткая, но с глубоким смыслом. Притча особенно может послужить уроком для нашего народа своим смысловым значением. Извлечение урока для нас это жизненная необходимость, думаю, никто не опротестует как неверное. Ведь в нашей стране повторяется это событие как в притче, дважды прошла революция, страна в трансе, пролилась кровь, бывшие два президента в бегах. Но результата нет… все те же проблемы… все те же вопросы… Снова прежнее явление, к сожалению. Как ни говори, не прекратилось превращение в дракона с входом в Белый дом, напротив, чувствуется усиление.

Не успели подумать, что вот теперь, наверное, остановимся, немного оглядимся, приберемся, подумаем о жизни народа, обратим внимание на экономику. Но нет, снова заболели «болезнью референдума». Да и Атамбаев взял под мышку заштопанный Основной закон, пошел и выстроился третьим в ряду двух бывших беглых президентов. Тем самым Атамбаев потерял возможность остаться в истории как высоко чтящий закон, крепко держащий древко государственного знамени, справедливый и честный президент. Образно говоря, к сожалению, еще дальше продолжился парад «драконов».

Появляется вопрос: Вообще, остановится ли этот круговорот, или на роду нашего народа предназначено оставаться всегда кормом то одному, то другому дракону? Непростой вопрос, очень своевременный вопрос, относящийся к судьбе, жизни каждого из нас. Ведь в этом году оканчивается срок власти Атамбаева, осенью мы собираемся выбирать нового президента. Не может не травить душу вопрос: Весь народ взбудоражится, докрасна схватываясь, споря и скандаля, еще кого-то расхваливая, и изберем кого-то как достойного, а тот войдя в Белый дом, не выскочит ли, превратившись в очередного дракона? Поэтому дальше в статье речь пойдет о путях истребления «драконов».

Есть еще одна причина обращения особо пристального внимания на референдум. Дело в том, что инициирование дополнений, изменений в Конституцию, их обсуждение, процесс назначения и проведения референдума вытащили на свет происходящие в последнее время в Кыргызстане политические течения, теневые цели и интересы в политике, проводимые действия по их реализации в жизнь. Это стало событием, воочию показавшим белое белым, черное черным, кто есть кто.

С поднятием вопроса референдума положены на весы времени и истории совесть, нравственность каждой личности, особенно находящихся в политике, несущих депутатскую ношу или еще какую-то государственную ношу чиновников, известных видных аксакалов.

Этим обстоятельством большинство не особо озаботилось, отнеслось как к одному из прошлых много раз проходивших референдумов. К сожалению, оно угождало власти, аплодировало, неслось в сопровождении, говорило одобрительно. Было бы хорошо этим подхалимствующим знатокам понять, что этими выходками нанесли сокрушительный удар по корням государства, разбили в пух и прах только что формирующуюся политическую культуру, доверие народа к власти, что они наоборот упрочили старое понятие «закон – стреноженный верблюд», толкнули страну к правовому хаосу. Не поняли. Или поняли, но безнравственно говорили слова власти. Было мало говоривших вдумчивые благоразумные честные слова, властвовали политические флюгеры, безответственность и безразличие.

Таким образом, ради личных интересов или ради временной политической игры растоптаны духи героев, погибших от пуль в Апрельской народной революции 2010 года. Забыты слезы родителей, лишившихся детей, детей, потерявших родителей, молодых вдов, оставшихся без любимых мужей. А ведь выдающиеся кыргызские джигиты выступали против циничной наглости прошлого времени, тирании, двуличия, вырезавшей семь шкур с народ коррупции, разбоя среди бела дня, они отдали жизни за чистоту общества, будущего государства.

Итак, через вредные последствия очередной политической игры «референдум» принесены в жертву человеческие качества Совесть, Нравственность в обществе. Начал складываться общественный строй, как будто пришла эпоха откровенной лжи, сплетен, коварной клеветы, откровенного насильственного запугивания и устрашения. Мы еще раз споткнулись об испытание жизни, такова ирония судьбы, мы снова пошли и ступили на старую трясину, дошли до положения «если утонул твой доверенный хозяин, спасайся сам как можешь».

Источник: газета «ПолитКлиника» №2 от 02.02.2017/стр.5

http://www.gezitter.org/konstitutsija_2016/57420/