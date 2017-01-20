Пытаются заранее вывести Ахматбека Келдибекова с гонки!

Центральная избирательная комиссия выполняет поручения власти и привыкла работать по схеме, которую составили сверху.

Стало известно, что она недавно получила новое "задание". Комиссия не умеет действовать самостоятельно и не стремится к справедливости, поэтому постепенно она начала заговариваться, спотыкаться о свою ложь.

Например, ЦИК неоднозначно отнесся к появившейся в СМИ информации о том, что экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты. Изначально средствам массовой информации сообщили следующее: "Судимость Келдибекова не может лишить его права баллотироваться в президенты!" Но спустя некоторое время было распространено другое заявление, мол, судимость не позволяет ему стать кандидатом в президенты.

В этом месяце была распространена новость о том, что Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты от партии "Ата Журт". Вместе с этим перешли в боевую готовность те, кто хочет поставить подножку упомянутому политику.

Сообщается, что Келдибеков будет выдвинут как единственный кандидат в президенты от оппозиционного альянса, что это решение поддержал его однопартиец Камчыбек Ташиев. В связи с этим некоторые средства массовой информации задались вопросом: "Разве ранее судимый человек может бороться за президентство?" С таким вопросом в ЦИК обратился сайт "Вести.kg". Ответил на вопрос представитель ЦИК Кайрат Осмоналиев.

"В законе о кандидате в президенты нет пункта, требующего отсутствия судимости. Закон не ограничивает осужденных, или лиц, с которых сняли или не сняли судимость. Кандидату в президенты должно быть больше 35, меньше 70. Он должен знать государственный язык и прожить в Кыргызстане более 15 лет. Соответственно, баллотироваться могут все, кто соответствует этим требованиям. Это все требования. Нет запрета по отношению к судимым. Нужно понимать, что по какой-то случайности некоторые вещи могут не попасть в закон. Вполне возможно, что авторы нормативно-правовых актов нарочно не внесли такой пункт, понимая, что в будущем и они могут стать кандидатами в президенты. Поэтому подобные пробелы в законе появляются не на пустом месте", - сказал он.

Представитель ЦИК Кайрат Осмоналиев четко дал понять, что даже судимый или находящийся под судебным следствием человек может баллотироваться в президенты, если соответствует требованиям. Он является представителем Центризбиркома и не мог истолковать закон по-своему. Но упомянутая статья продержалась на упомянутом сайте всего четыре дня. Через четыре дня статью удалили, совсем по-другому заговорил все тот же Кайрат Осмоналиев, опирающийся на "новый закон".

"Келдибеков ранее был судим, поэтому по закону он не может участвовать в президентских выборах", - говорит на этот раз представитель Осмоналиев.

Говорит: "Согласно части 4 статьи 3 закона "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР" лица, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке, не имеют права быть избранными на должность президента и парламентария".

О чем говорит то, что один сайт готовит две разные статьи на одну и ту же тему, а первая статья бесследно исчезла? Почему представитель ЦИК двояко ответил на один вопрос? Кто позаботился о том, чтобы Кайрат Осмоналиев изменил свое мнение и дал повторное интервью?

Это произошло за короткое время, можно считать, что это был первый шаг запущенного процесса по недопущению Ахматбека Келдибекова к выборам.

Многим известно, что уголовное дело в отношении политика было возбуждено из-за политических интересов. Были затянувшиеся судебные разбирательства, судебный процесс, после тюрьмы все выдвинутые в отношении него обвинения были отменены. На основе этого в счет государства было выплачено 10 млн сомов. Для избавления от сильных оппонентов слабая власть "позвала на помощь" судебную отрасль. Есть такое выражение: "Правда гнется, но не ломается". Подвергнувшись политическим гонениям, Келдибеков не сбежал в другую страну, стоял до конца, так как знал, что невиновен. В итоге была поставлена точка в судебных разбирательствах, он избавился от неприятных воспоминаний, растянувшихся на несколько лет. Как только он вернулся к политической деятельности, сделал первые шаги после перерыва, он вновь столкнулся с препятствиями.

Эта проделка Центризбиркома говорит о том, что этот орган способен двояко истолковать закон, преследуя собственные интересы. Так зачем тогда нам нужны законы? Если в нашей стране такой большой орган не соблюдает закон, то как он может учить других соблюдению закона? Они не улучшат свою репутацию, если утром будут говорить одно, а после обеда другое. Если они поставили перед собой цель поставить подножку какому-то кандидату, то могли бы действовать убедительней, не оговариваться, быть бдительными. Или тем самым они проявляют неуважение к обществу?

Осталось около 10 месяцев до президентских выборов. Уже сейчас стараются вывести из гонки достойных, чтобы перед кандидатом власти горел зеленый свет. Такими темпами они полностью утратят доверие народа, спровоцируют большой скандал.

Источник: газета "Майдан.kg" №1 от 18.01.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org