Чем запомнился вам 2016 год?

Призывающие сейчас Атамбаева "останься еще на один срок" лизоблюды от страха перед Бакиевыми не смели подать голоса



Тологон Келдибаев, председатель народной политической партии «Кыргыз-Ата»:

«Во власти увеличилось количество людей, не являющихся образцом, а вызывающих отвращение у народа»

- Можем сказать, 2016 год был годом стабильности для кыргызского народа, не считая некоторые политические события. Как во времена Акаева, Бакиева проведены выборы. На выборах в местные кенеши, например, в городе Оше разбросали от 40 млн сомов до 380 млн сомов, пришли к власти партии воров. «Ата Журт» и «Ата Мекен» потратили 4-5 млн сомов, остались на полдороге. Надо ли было приводить во власть таких испорченных людей, кому польза от человека, пришедшего к власти незаконным путем? Стоя во власти, он совершит еще больше незаконных дел. К власти пришли такие партии с ворами, коррупционерами, грабящими днем и ночью народ, и их команды. Появились новые клановые группы, это крайне опасно для страны. Я рисковал своей жизнью в революции не для их счастья. Чтоб свергнуть власть Бакиева мы днем и ночью ходили по огню, с семьей находились под контролем полубандитской власти. Если бы Бакиевы не ушли из власти, наша судьба была бы иной. Призывающие сейчас Атамбаева «останься еще на один срок» лизоблюды от страха перед Бакиевыми не смели подать голоса. Во власти увеличилось количество людей, являющихся не образцом, а вызывающих отвращение у народа.

Бекташ Шамшиев, журналист:

«Нам, рожденным в год обезьяны, исполнилось 60 лет»

- Чем остался в моей памяти уходящий год? В личном плане: нам, рожденным в год обезьяны, исполнилось 60 лет. Отчетный год. Касательно страны, улучшаются отношения с соседним Узбекистаном, можем расценить как хороший процесс таяние льда помаленьку между нами. Как говорится, ближний сосед лучше дальнего родственника, от оживления дружеских отношений с соседом выиграют только оба народа. Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз, но не может достичь ни одного из преимуществ, ранее обещанных. Возможно, в будущем он и потащит вперед производство в Кыргызстане. Похоже, до этого будет еще больше усиливаться поток мигрантов отсюда, а переведенные мигрантами деньги останутся инвестициями, в которые верит народ. Самое основное, мы мирно передаем год обезьяны году петуха. Пусть в нашей стране будет мир, в народе согласие!

Рита Карасартова, адвокат:

«Запомнился проведением незаконного референдума»

- Этот год остался в памяти проведением незаконного референдума. Говоря иначе, вот таким нарушением закона изменили Конституцию. Теперь о других законах можем даже не говорить. Ведь от беззакония голова идет кругом.

Кубатбек Кожоналиев, генерал юстиции:

«Было много скандальных конфликтов по взаимному очернению»

- Нельзя не вспомнить огорчившие сердце утраты. Особенно трагичной стала гибель наших 17 девушек и женщин, поехавших в РФ в поисках работы, которые работали там, кормили близких и подверглись несчастному случаю, сгорели в запертом помещении от огня. Много было взаимных обвинений с вмешательством государственных СМИ, не хочу даже вспоминать их. Но в конце года наши КВНщики обрадовали своим мастерством не только одних наших болельщиков, но и народы всех государств содружества. Я давно не видел такой хорошей игры. Не отставая от них, обрадовали и наши младшие ребята, получившие 2 золотые медали по шахматам в Азиатских играх. Событие, о котором стоит сказать: начали положительно решаться и отношения с давно критикуемым Узбекистаном. Это тоже должно стать хорошим признаком наступающего Нового года. Пусть Создатель дарует нам всем совести, здоровья и счастливой жизни.

Бейшенбек Иманалиев, руководитель строительной компании «Имарат Строй»:

«Успешно прошли Всемирные игры кочевников»

- Проходящий год в принципе был годом мира. Осталось в памяти: обострились и остановились отношения между властью и оппозицией. Было много обоснованных и необоснованных нападок на власть и нашего президента. Успешно прошли Всемирные игры кочевников. Благодаря им в Чолпон-Ате построен стадион по мировым стандартам, сдан в работу. Также Кыргызстан стал полноценным членом ЕврАзЭс. Внесены изменения в Конституцию. Уменьшились факты подкупа голосов на выборах. Вместе с тем выборы прошли но новому методу, в этот раз прекратился вброс бюллетеней пачками. В энергетике построены крупные независимые подстанции. Сдано в эксплуатацию множество жилья для сотрудников силовых органов. На основе взятых кредитов строятся и ремонтируются транспортные дороги.

Наша компания «Имарат Строй» помимо своего основного строительства приступила к строительству 3 школ, одна из них музыкальная школа в городе Нарыне построена в срок 5 месяцев и сдана в работу с самой хорошей качественной оценкой. Некоторые хорошие события были и в моей личной жизни.

Умут Мукамбетова, журналист:

«Был великолепным годом»

- Из запомнившегося в 2016 году стали успехи руководимого мной сайта «Кабарлар». Несмотря на малое время работы, мы соревновались в ряду передовых информационных агентств в республике. Самая большая особенность – открытие в этом году наших телепередач (телеканала?) «Умут». На сегодняшний день увеличивается количество зрителей, где бы мы ни ходили, везде слышим с радостью о наших частных телепередачах. И на следующий год есть много поставленных впереди целей. В принципе нам бы не отойти от служения народу. Серьезная вещь в стране, сильно взволновавшая меня, это обилие событий в Год истории и культуры. Не ошибусь, сказав, что этот год стал великолепным годом, необходимым как воздух и вода для будущего нашего великого кыргызского народа, названного инициатором и хозяином Игр кочевников, остающимся вечным в истории.

Мирзат Муканов, диктор:

«Женился на любимой»

- Этот год стал для меня самым лучшим. Простился с холостяцкой жизнью, вступил в брак с любимым человеком. Год обезьяны остался в памяти хорошими днями, счастливыми мгновениями.

Зайырбек Ажыматов, журналист:

«Скандал с юмористами… потерявшийся Основной закон… референдум»

- Недовольства из-за отборочного тура айтыша к Всемирным играм кочевников… Скандал Мискенбаева с юмористами… Утраченный Основной закон… Референдум».

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.4

http://www.gezitter.org/interviews/56410/