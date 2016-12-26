Хронология. Что происходило на политической арене Кыргызстана в 2016 году?

Так чем же запомнился нам уходящий политический год?

Политическая жизнь в Кыргызстане редко бывает неинтересной. 2016 год не стал исключением. Поначалу медленно развивающиеся события ко второй половине года набрали обороты, а в декабре дошли до своего логического конца. Конечно, о многих событиях мы еще вспомним в 2017-м, но другие мы будем помнить как нечто уже завершенное. Так чем же запомнился нам уходящий политический год?

Январь: борьба за мандаты, денонсация

В начале года скучную политическую жизнь Кыргызстана разбавляли локальные разборки внутри некоторых партий. Несколько депутатов, не желая уступать свое место другим желающим заполучить мандат, судились. В частности, 15 января Чолпон Эсенаманова и Эльмира Джумалиева через суд вернули себе депутатские мандаты. Правда, сейчас их уже нет в парламенте. Кстати, фракция «Кыргызстан» сейчас является единственной чисто мужской в парламенте. Справедливости ради надо сказать, что депутатского мандата позже был лишен и мужчина – Урмат Ишенбеков.

Борьба за мандат не обошла и более опытную фракцию – «Республика - Ата-Журт». Жыргалбек Саматов несколько раз лишался мандата и несколько раз его возвращал. В итоге он все-таки остался без депутатского кресла.

21 января президент Алмазбек Атамбаев подписал законы о денонсации соглашений с Россией о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС. Причина разрыва соглашения – российская сторона не успевала по срокам, проекты простаивали.

На этом все не закончилось. «Русгидро» требует компенсации от кыргызской стороны в размере 37 миллионов долларов, которые, по версии российской стороны, она потратила на предварительные работы по строительству Верхненарынского каскада ГЭС. Созданная для проверки расходов депутатская комиссия усомнилась в этой сумме, насчитав в два раза меньше. Спор пока продолжается и, возможно, перерастет в судебную тяжбу в международном арбитраже.

Февраль: отставка мэра

В первой половине февраля для кого-то неожиданно, а для кого-то очевидно в отставку ушел мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. О его уходе говорили многое, но сам он причиной своей отставки назвал необходимость временного выезда за пределы страны по личным делам. Тогда ходили разговоры, что он уходит работать в Евразийскую экономическую комиссию, но слухи не подтвердились. Но и без работы он не остался. Позже он возглавил Кыргызско-российский фонд развития. А его место в кресле градоначальника занял Албек Ибраимов, безальтернативно избранный депутатами столичного горкенеша.

В том же феврале депутат Кожобек Рыспаев обратился к торага Жогорку Кенеша Асылбеку Жээнбекову с просьбой дать поручение профильному комитету парламента изучить вопрос, кто стоит за тем или иным СМИ в КР. «У них на логотипе или где-то в информации может значиться как кыргызская телекомпания, но если копнуть глубже, выяснится, что хозяевами являются граждане других государств», - обосновал свою просьбу парламентарий. Позже на обсуждение парламента вынесли законопроект о внесении изменений в закон о средствах массовой информации, вызвавший противодействие со стороны медиасообщества. Видимо, Рыспаевуже тогда прощупывал почву.

КомпроМарт

В Интернете появилась аудиозапись якобы переговоров лидеров движения «Эл уну». Почти спустя несколько дней спецслужбы задержали Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова, обвинив их в планировании действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране с последующей реализацией заговора по насильственному захвату власти. Оппозиционеры находятся в СИЗО по сей день, суд продолжается. В конце того же месяца спецслужбы в рамках этого же дела задержали эксперта по энергетике Эрнеста Карыбекова.

Тогда еще депутат Мээрбек Мискенбаев, зная об этом или нет, точно предсказал отставку Темира Сариева с должности премьер-министра. Во время обсуждения ценообразования тарифов на электроэнергию он заявил: «Я когда-то говорил, что правительство Сариева похоже на правительство Данияра Усенова, но они даже хуже, оказывается. Такими темпами это правительство и до мая не дотянет. Они создали энергохолдинг, тем самым даже переплюнули схемы Балкибекова и Минэнерго при экс-президенте Курманбеке Бакиеве». Сейчас Мискенбаев уже не депутат, а Сариев – не премьер-министр. Хотя надо отметить, что в это время уже работала депутатская комиссия, которая изучала соблюдение законности во время проведения тендера по реконструкции участка автодороги Балыкчи – Тамчи - Чолпон-Ата – Корумду. Под прямой удар попадал премьер Сариев. А главным инициатором проверки был Канат Исаев.

Апрельские выборы

Тучи над премьером Сариевым сгущались, но еще до его официальной отставки в самом начале апреля уже озвучивались имена возможных претендентов на его место. В кулуарах парламента звучали имена Каната Исаева и Сооронбая Жээнбекова. Темир Сариев не стал дожидаться, пока ему выскажут вотум недоверия, который явно назревал в парламенте, и ушел по собственному желанию. Своей вины в скандале с тендером на строительство дороги Балыкчи – Корумду он не признал. После его ухода с должности о выявленных нарушениях как-то подзабыли.

Депутаты Жогорку Кенеша долго не тянули и в течение недели избрали нового премьер-министра, которым стал Сооронбай Жээнбеков. Больше интриги было с избранием спикера Жогорку Кенеша. Асылбек Жээнбеков покинул должность после избрания его брата главой правительства. Сначала на должность претендовали Канат Исаев, которого тогда называли наиболее вероятным претендентом, и Бакыт Торобаев. По итогам голосования они набрали равное количество голосов и потеряли право бороться за кресло. Следующими кандидатами стали представитель «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев и социал-демократ Чыныбай Турсунбеков. По итогам голосования выиграл второй. Таким образом, СДПК застолбила за собой еще одну ветвь власти.

Майское разочарование

Беларусь ответила на запрос Кыргызстана об экстрадиции Курманбека Бакиева. «Вопрос о выдаче кыргызским властям бывшего президента этой страны Курманбека Бакиева не стоит, так как он сейчас является гражданином Беларуси», - сказали как отрезали.

Июнь: Двое против одного

В начале июня произошла виртуальная словесная перепалка между молодым депутатом Жанаром Акаевым и бывшим муфтием Чубаком ажы Жалиловым. Все началось с обсуждения законопроекта, который предусматривал увеличение по пятницам обеденного перерыва до двух часов для того, чтобы верующие могли совершить пятничный намаз. Депутат от фракции СДПК Жанар Акаев высказался против законопроекта, что вызвало критику со стороны бывшего муфтия Чубак ажы Жалилова. Если подробнее - часть общественности поддержала Акаева, а другие выказывали поддержку Жалилову. В итоге Чубак ажы Жалилов получил предостережение от ГКНБ. Постепенно противостояние между оппонентами сошло на нет.

В тот же месяц спецслужбы задержали бывшего госсекретаря КР, 69-летнего Дастана Сарыгулова. Из сухого пресс-релиза ГКНБ следовало, что он был задержан в связи с выявлением новых обстоятельств деле по обвинению Кубанычбека Кадырова, Бектура Асанова, Дастана Сарыгулова и других лиц в приготовлении к насильственному захвату власти. Чуть раньше в Интернете была опубликована видеозапись разговора Сарыгулова с экспертом по энергетике Эрнестом Карыбековым, задержанным чуть больше двух месяцев назад.

Июльское пекло

Как правило, с уходом депутатов парламента на двухмесячные каникулы, политическая жизнь в Кыргызстане впадает в спячку. Но июль-2016 оказался не таким «холодным».

15 июля в Турции произошла попытка государственного переворота. Захват власти, в которому почти сразу турецкие власти обвинили Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. В стране произошли массовые аресты военных, полицейских, преподавателей вузов, журналистов и т. д. На одном из многотысячных митингов в Стамбуле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева изменить отношение к «банде Гюлена»: «Я позвонил кыргызскому коллеге. Эта банда является одной из самых мощных в Кыргызстане. Я сказал брату, министру иностранных дел Кыргызстана: если вы не измените отношение к ним, тогда мы изменим отношение к вам. Мы ждем поддержки от наших братьев, от брата не отвернешься. В эти трудные дни ты должен доказать свое братство».

Среди прочего у кыргызской стороны турецкая потребовала закрытия лицеев «Себат», которые приписывают к Гюлену. Но внешнеполитическое ведомство Кыргызстана отреагировало резко, напомнив, что КР - независимое и суверенное государство, которое в состоянии отделить зерна от плевел. Там уточнили, что получили обращение относительно действующих в Кыргызстане частных турецких образовательных учреждений. «Кыргызская сторона внимательно его изучает и при необходимости примет адекватные меры. Есть определенные правовые нормы, обязательства сторон. Но это все исключительно внутреннее дело нашего государства», - отметили в МИД.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев тоже отреагировал на слова турецких высокопоставленных чиновников. В таком же духе – жестко.

На излете июля на общественное обсуждение вынесли проект новой Конституции. Настроение следующим пяти месяцам придавали споры вокруг вопроса о том, надо или не надо менять Основной закон.

Августовский кризис

Сразу после вынесения проекта новой Конституции на общественное обсуждение в парламенте стал явным раскол. Омурбек Текебаев, выступивший против изменения Конституции, поспешил развеять слухи о том, что он хочет выйти из коалиции. Политик, разрушивший в предыдущем созыве несколько коалиций, на этот раз предоставил эту миссию другим депутатам.

Почти весь месяц противники проекта новой Конституции выясняли, кто конкретно является автором изменений.

А в первый день месяца Алмазбек Атамбаев сделал ряд громких заявлений, некоторые из которых даже отразились на отношениях с другими государствами.

Сентябрь: территория президента

В этом месяце лидер партии «Ата Мекен» на волне протеста против изменения Конституции дал старт понемногу уже забываемой в стране войне компроматов, которая продолжается до сих пор. Он обнародовал данные о том, что президент Алмазбек Атамбаев строит себе дом на участке, которые приобрел у мэра Бишкека Албека Ибраимова. Все бы ничего, но ранее участок принадлежал торпедному заводу «Дастан» и был выкуплен градоначальником у своего знакомого.

19 сентября президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в Общих дебатах 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Но до места назначения он не долетел. Его самолет приземлился в Турции из-за недомогания президента - он жаловался на боли в области сердца. Атамбаев пробыл в Стамбуле под наблюдением врачей и далее продолжил лечение в Москве.

В сентябре же был опубликован окончательный вариант Конституции, который должен был быть вынесен на референдум.

Октябрь: в поисках Конституции

В октябре вдруг обнаружилось, что подлинника действующей Конституции нет. Его искали и в Минюсте, и в аппарате президента, но нашли на страницах газеты «Эркин Тоо» от 2010 года. Такой курьез стал поводом для многочисленных шуток, анекдотов, мемов в соцсетях.

После продолжительного раздрая внутри парламентской коалиции большинства СДПК все-таки решилась развалить ее, выйдя из ее состава. Строптивые «Ата Мекен» и «Онугуу-Прогресс» отозвали свои подписи под проектом Конституции, в новый альянс не вошли. Вместе с ними в оппозиции осталась и фракция «Республика – Ата Журт». Но о новом альянсе после продолжительных переговоров было объявлено уже в …

предреферендумном ноябре

Как и предполагалось, Сооронбай Жээнбеков остался в должности премьера. В составе и структуре правительства произошли лишь небольшие изменения. В частности, ушел в отставку министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. На его место назначили бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаев Улана Исраилова.

В ноябре разразился самый громкий скандал месяца, который прозвали «белизгейтом». 14 ноября глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев информировал президента Алмазбека Атамбаева о получении трастовых документов (апостиль) из официальных органов государства Белиз, свидетельствующих о заинтересованности трех бывших высокопоставленных должностных лиц (ныне депутатов Жогорку Кенеша) в том, чтобы в апреле 2012 года компания «Саутфилд» (владельцем которой предположительно является Максим Бакиев) могла выручить от продажи ненационализированной на тот момент части акций ЗАО «Альфа Телеком» (более 50 % акций) сумму, превышающую 50 миллионов долларов.

Компетентные органы ведут проверку причастности депутатов к сомнительным операциям с акциями «Альфа Телеком». «Азаттык» тоже провел свое расследование, которым выяснил, что номер апостиля, который фигурирует в «белизгейте» был присвоен документу другой фирмы. Прочитать наше расследование полностью можно здесь.

Декабрь…

В последнем месяце года произошло событие, которое было в контексте всех основных политических событий на протяжении всего уходящего года. 11 декабря, как и ожидалось, больше 79% избирателей одобрили на референдуме новую Конституцию. Кроме того, в этот же день состоялись выборы в местные кенеши, которые, правда, остались в тени референдума.

Уходящий год был богат на разные политические события. Следующий - год президентских выборов, тоже обещает быть «горячим». Надеемся, борьба между политиками будет честной и чистой, а страна продолжит жить своей обычной жизнью.

Болот Колбаев

Выпускник кыргызско-турецкого университета "Манас".

Работал в ведущих кыргызстанских информационных агентствах.

Источник - "Азаттык"