У чиновников должен быть иммунитет против человеческих пороков

"Не ворует в Кыргызстане только ленивый"



Казалось бы, случай рядовой, привычный для кыргызского общества - попался очередной проворовавшийся чиновник. В памяти всплывают слова бывшего премьер-министра Кыргызстана Турсунбека Чынгышева: «Не ворует в Кыргызстане только ленивый».

Да, взяточников, воров на все времена и во всех странах всегда хватало. В новой истории Кыргызстана чиновники всех рангов не только научились воровать, брать взятки, но и жить на широкую ногу, в роскоши, без зазрения совести, не боясь всеобщего осуждения, порой и хвастаясь своим состоянием. Коррумпированное общество и сложившаяся тогда система не позволяли свершиться правосудию, ибо сами судьи брали взятки. Даже появилась прибаутка: «Если человек своровал курицу, он вор. Если своровал миллион – бизнесмен».

Так появился новый тип людей – взяточники, казнокрады и всякого рода прохиндеи. Эти новоявленные нувориши были хозяевами жизни. Им завидовали, брали с них пример. Вот так менялись человеческие ценности. Такие понятия, как честность, совесть, долг, порядочность, не говоря уже о душевных добродетелях, ушли на задний план, были почти преданы забвению.

Все это откинуло страну назад, на многие годы. Новая власть хочет наверстать упущенное, поднять экономику, улучшить жизнь граждан. Но для этого нужно бороться с коррупцией, организованной преступностью, избавить страну от всего негативного, построить новую, сильную, здоровую, во всех отношениях, страну. И это у нее получается. То, что делается сейчас, не видят и не слышат разве что абсолютно слепые и глухие ( Да простят они меня!).

По этому случаю, с проворовавшимся чиновником президент сам, по обычаю ставшей уже традицией, лично дал разъяснение. Для него это не рядовой случай, потому что человек, купивший водительские права, это потенциальный убийца, который рано или поздно может сбить своим автомобилем детей, женщин. Поэтому на такую должность президент решил поставить исключительно честного человека. Но, как говорят, «жадность фраера сгубила».

«В авариях каждый год погибают сотни человек. К примеру, в прошлом году было зарегистрировано около 7 тысяч ДТП, в которых погибли 783 человека. Даже на войне столько не погибают. Более 10 тысяч человек пострадали. Несколько тысяч человек стали инвалидами...Когда я только приступил к своим обязанностям, я спрашивал, кто бы мог возглавить эту отрасль, и поставил на эту должность Рустама Жокоева. В самом начале он хорошо работал. Все заметили, что в этой сфере был установлен порядок, и права стало невозможно купить», - подчеркивает Садыр Жапаров.

Президент просто хочет, чтобы чиновники, которых он поставил на ответственные должности, работали честно. Да, не у всех чиновников высокая заработная плата, и чтобы исключить даже намека на искушение материально обогатиться, Садыр Жапаров из своего спонсорского фонда доплачивал им. Но иногда соблазн бывает так велик, или же чиновники могли попасть под чужое влияние. Словом, не все выдерживают испытание властью.

В социальной сети по разъяснению президента появились противоречивые мнения. Есть и те, кто удивляется тому, что глава доплачивает чиновникам. Это, наверное, первый прецедент, когда глава государства откровенно об этом рассказывает. «Если ты будешь чист, то и твои подчинённые будут также работать, поэтому, работай добросовестно. Если твоей заработной платы не хватает на жизнь, то я готов из своего спонсорского фонда выделять по $2 тысячи в качестве материальной помощи», - обещал ему глава государства и доплачивал нерадивому чиновнику.

Придя к власти, Садыр Жапаров собирает вокруг себя тех, кто хочет работать ради будущего страны. Кадровый вопрос всегда сложен, человек бывает достоин занимать ту или иную должность высокого ранга, но искушение и соблазн могут сыграть с ним злую шутку. Мы сегодня становимся свидетелями, как формируется команда президента, как подбираются кадры. Глава государства, который без выходных, независимо от того, находится ли он в зарубежной поездке или лично проверяет объекты, работает не покладая рук, показывает, как нужно работать. Он хочет, чтобы его команда работала также четко и слаженно, показывая пример другим и вырабатывая у них иммунитет против пороков, как жадность и воровство.

Поэтому главные критерии, по которым президент оценивает работу тех или иных руководителей министерств, ведомств, государственных учреждений - честная, добросовестная и плодотворная работа.

«Если вы спросите, почему я оказываю материальную помощь, отвечу: для того, чтобы они не воровали и там был порядок, чтобы они работали честно», - говорит Садыр Жапаров.

Случай с руководителем госуправления «Унаа» будет незабываемым уроком для других. На его место придет другой, который не станет совершать ошибки предшественника. У чиновников должен быть иммунитет против пороков, таких как жадность и воровство.

Так и будет, так и должно быть!

Бактыбек Мамбетов

Источник - КАБАР